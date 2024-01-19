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"Не думали, что это возможно". Учёные обнаружили мега структуру, которая ставит под сомнение представления о космосе

"Не думали, что это возможно". Учёные обнаружили мега структуру, которая ставит под сомнение представления о космосе

Автор:
19 января 2024 16:20
Сообщество : Космос
Метки: космос   мегаструктура   новости   
1043
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Астрономы обнаружили кольцеобразную космическую гигантскую галактическую структуру, размеры которой бросают вызов существующим теориям Вселенной, сообщает The Guardian.

Кольцеобразная структура размером бросает вызов научному постулату о космологическом принципе.

Находка получила название «Большое Кольцо». Согласно полученным данным, структура охватывает около 3% радиуса от всей наблюдаемой Вселенной и представляет собой почти идеально круглую группу галактик.


По словам учёных, диаметр структуры достигает 1,3 миллиарда световых лет, что делает эту находку крупнейшей галактической группой из всех известных. Мегаструктура, обнаруженная аспирантом из Ланкашира, бросает вызов научному постулату о космологическом принципе.

 

Этот принцип, являющийся основным положением современной космологии, гласит, что каждый наблюдатель в один и тот же момент времени, независимо от места и направления наблюдения, обнаруживает во Вселенной в среднем одну и ту же картину. Имеется ввиду, что Вселенная должна быть однородна и выглядеть одинаково во всех направлениях.

Он устанавливает, что максимальный размер для любой космической структуры не должен превышать 1,2 миллиарда световых лет, но Большое Кольцо выходит за эти рамки. Для сравнения наша галактика Млечный путь имеет диаметр около 100 000 световых лет.

 

Теоретически, если увеличить масштаб Вселенной, то она должна предстать перед нами в виде огромного, лишенного особенностей пространства, то есть в ней не должно что-то выделяться. Однако Большое кольцо – это ещё одна необычайно крупная структура, в дополнение к Гигантской дуге, которая расположена совсем рядом с Большим кольцом и также была открыта Алексией Лопес в 2021 году. Большое кольцо и Гигантская дуга, протяжённость которой оценивается в 3,3 млрд световых лет, выходят за эти рамки.

 

 «Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить в нашем нынешнем понимании Вселенной. … Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной. Тем не менее, Большое Кольцо и Гигантская Дуга — две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно», — сказала аспирантка Университета Центрального Ланкашира Алексия Лопес.

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Метки: космос   мегаструктура   новости   
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14  комментариев
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134k
parallax 5 часов назад
По логике, все актуальные теории о вселенной можно выбросить на помойку. Мы слишком мало знаем о окружающем нас мире, чтобы делать какие-то выводы.
Это всё равно, что пытаться решать задачку, в которой практически все исходные данные не известны.
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56k
turyst 20 минут назад
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255
ivandike 47 минут назад
Может не первый взрыв?
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7k
S__D 5 часов назад
Та хоспидя, почитайте ну хотя бы Кларка (Город и звёзды), и все вопросы отпадут.
(Fat Lynx-у) - какой, нахeр, Бох..
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11k
GMN 6 часов назад
Перечитайте, что написали....
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26k
sssss3 6 часов назад
Сами придумали закон, сами его опровергли - время получать Шнобелевскую премию.
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35k
Fat Lynx 6 часов назад
Бог все таки есть?
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SandMANn
...а смысл?
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