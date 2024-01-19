"Не думали, что это возможно". Учёные обнаружили мега структуру, которая ставит под сомнение представления о космосе

По словам учёных, диаметр структуры достигает 1,3 миллиарда световых лет, что делает эту находку крупнейшей галактической группой из всех известных. Мегаструктура, обнаруженная аспирантом из Ланкашира, бросает вызов научному постулату о космологическом принципе.

Этот принцип, являющийся основным положением современной космологии, гласит, что каждый наблюдатель в один и тот же момент времени, независимо от места и направления наблюдения, обнаруживает во Вселенной в среднем одну и ту же картину. Имеется ввиду, что Вселенная должна быть однородна и выглядеть одинаково во всех направлениях.

Он устанавливает, что максимальный размер для любой космической структуры не должен превышать 1,2 миллиарда световых лет, но Большое Кольцо выходит за эти рамки. Для сравнения наша галактика Млечный путь имеет диаметр около 100 000 световых лет.

Теоретически, если увеличить масштаб Вселенной, то она должна предстать перед нами в виде огромного, лишенного особенностей пространства, то есть в ней не должно что-то выделяться. Однако Большое кольцо – это ещё одна необычайно крупная структура, в дополнение к Гигантской дуге, которая расположена совсем рядом с Большим кольцом и также была открыта Алексией Лопес в 2021 году. Большое кольцо и Гигантская дуга, протяжённость которой оценивается в 3,3 млрд световых лет, выходят за эти рамки.

«Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить в нашем нынешнем понимании Вселенной. … Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной. Тем не менее, Большое Кольцо и Гигантская Дуга — две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно», — сказала аспирантка Университета Центрального Ланкашира Алексия Лопес.