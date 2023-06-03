LEGO отправила в стратосферу 1000 «легонавтов»

«Мы хотим показать детям, что их мечты могут выходить за пределы привычного пространства», — заявила Ива Амброжова, директор по маркетингу Lego в Чешской Республике. «Lego стремится вдохновлять маленьких строителей и поддерживать их на пути к реализации всего, что возможно».

Группа космических инженеров из Чехии и Словакии во главе с Томасом Роусеком должна была убедиться, что ни один из астронавтов не упал с шаттла во время спуска платформы. При свободном падении астронавты Lego развивали скорость до 300 км/ч, поэтому обеспечить их безопасность было сложной задачей.