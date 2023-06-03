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LEGO отправила в стратосферу 1000 «легонавтов»

LEGO отправила в стратосферу 1000 «легонавтов»

Автор:
03 июня 2023 10:40
Сообщество : Космос
Метки: видео   космос   лего   новости   стратосфера   фигурки   фото   
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Компания Lego объединила усилия с чешско-словацкими специалистами в области космоса, чтобы отправить 1000 минифигурок в путешествие на борту стратостатов.

«Легонавты», сидящие в изготовленном на 3D-принтере космическом челноке без крыши, были запущены на трех отдельных воздушных шарах, на каждом из которых находилось около 330 фигурок. Воздушные шары поднимали фигурки на высоту 34 км, и достигая температуры -70°C, лопались. Крошечные астронавты благополучно вернулись на Землю на специально разработанных мини-платформах, напоминающих космические челноки.

Опрос, проведенный Lego 2019, показал, что около 90% детей по-прежнему считают космонавтов одной из самых интересных профессий. Эту экспедицию можно считать не только необычной маркетинговой кампанией, но и свидетельством растущего интереса к исследованию космоса.

«Мы хотим показать детям, что их мечты могут выходить за пределы привычного пространства», — заявила Ива Амброжова, директор по маркетингу Lego в Чешской Республике. «Lego стремится вдохновлять маленьких строителей и поддерживать их на пути к реализации всего, что возможно».

Группа космических инженеров из Чехии и Словакии во главе с Томасом Роусеком должна была убедиться, что ни один из астронавтов не упал с шаттла во время спуска платформы. При свободном падении астронавты Lego развивали скорость до 300 км/ч, поэтому обеспечить их безопасность было сложной задачей.

Кроме того, вес всей платформы, включая "легонавтов", не должен был превышать 2,7 кг, чтобы воздушные шары могли взлететь. Космический челнок был создан с использованием легких материалов, таких как углеродное волокно, нержавеющая сталь и пластик.

Успешная миссия была задокументирована с помощью двух камер: одна контролировала рабочий отсек, а другая обеспечивала обзор с передней части платформы.

В качестве бонуса у самых больших любителей Lego теперь есть шанс выиграть одного из этих отважных «легонавтов» в специальном розыгрыше компании Lego.



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Метки: видео   космос   лего   новости   стратосфера   фигурки   фото   
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