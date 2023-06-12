В октябре NASA запустит зонд к астероиду стоимостью $10 квадриллионов

Увы, но минеральные ресурсы Земли однажды иссякнут, и человечество неизбежно устремиться за ними в космос. В НАСА к этому активно готовятся уже сейчас — отложенная несколько раз миссия «Psyсhe» («Психея») к богатому металлами астероиду Психея стартует уже в октябре этого года.
Полет продлится пять лет и 10 месяцев. Цель миссии — исследование астероида диаметром более 220 км. Оно продлится не менее 26 месяцев. За это время космический зонд изучит химический состав, силу гравитации, плотность и структуру небесного тела. Уникальность Психеи в том, что он состоит в основном из железа и никеля. В «земных» ценах эксперты оценивают его стоимость в $10 квадриллионов, что превышает стоимость всей нынешней земной экономики ($110 трлн.) в 90 раз.
По мнению ученых, ближайшая к Земле бездонная кладовая минеральных ресурсов — это пояс астероидов между Марсом и Юпитером, состоящий из фрагментов «строительного материала» нашей Солнечной системы. Если пустить его в «дело», то на каждого жителя Земли придется минеральных ресурсов на сумму $100 млрд.
Пока неясно, как все эти несметные богатства доставить к нашей планете, однако уже создано несколько компаний, изыскивающих возможности начать коммерческую разработку астероидов. Результаты миссии «Психея», безусловно, помогут продвинуться в данном направлении.
Источник:
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Готов отдать свою долю всего лишь за 1% прямо сейчас!
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Что-что оно сделаеть??
К тому-же, если появится технология добычи ископаемых на астероиде в Будулёво-Собакине, то кто помешает построить перерабатывающий завод на соседней Луне?
Кулик писал:
«...Мы проникли в глубь тайги верст на 100 от фактории Вановары, сплошным буреломом (ни одного взрослого дерева!) прошли верст 20 в направлении с юга на север. Впечатление от этого бурелома исключительное: на всем этом пространстве взрослый лес сметен начисто и параллельно уложен вершинами в общем к югу (эвенки всех заверяли: «вершинами к северо-востоку»). Это уже отвечает радианту, для этого места и часа, потока Понс-Виннекид, который совершенно не совпадал с ранее указывавшимся направлением на северо-восток.
С вершин гор, в конце моего маршрута, я визуально определил (примерно) район всего этого бурелома, занимающего, по-видимому, огромную площадь верст 30 в поперечнике по короткой оси эллипса; длинная ось его уходила из поля зрения к северу и исчисляется эвенками чуть ли не в сотню верст; эту ось мы прошли к границе того центрального пространства этого эллипса, на котором лес был не только повален, но и сожжен; эта до сих пор голая площадь в сплошной на сотни верст вокруг тайги наблюдалась мной (ориентировка по пикам гор) на несколько десятков верст к северу; восточная и западная границы ее не уходили из поля зрения...».
Оценку с мегатоннах конечно дали не в 1908г., а позднее.
В общем у всех "загадка тунгусского метеорита", а у вас "отгадка".
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Бред. Ещё Ломоносов обосновал закон сохранения массы вещества. Минеральные ресурсы на Земле никуда деться не могут по закону физики. Просто в будущем, возможно недалёком, цивилизация научится в полном объеме многократно использовать уже использованные ресурсы. Во многом и сейчас уже так происходит, только не так масштабно. А из неорганических ресурсов в будущем можно спокойно синтезировать любую органику, в том числе топливо, все элементы на месте и в достатке - углерод, водород, кислород и др.
Так что астероиды просто ни к чему. Романтические сказочки. Дороже выйдет.
Ключевая фраза «несколько компаний». Масштабы распила бюджета, конечно умалчиваются
Прямо живо представляю вопли лепердерастов, если бы у нас подобная программа стартовала