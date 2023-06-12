В октябре NASA запустит зонд к астероиду стоимостью $10 квадриллионов

Полет продлится пять лет и 10 месяцев. Цель миссии — исследование астероида диаметром более 220 км. Оно продлится не менее 26 месяцев. За это время космический зонд изучит химический состав, силу гравитации, плотность и структуру небесного тела. Уникальность Психеи в том, что он состоит в основном из железа и никеля. В «земных» ценах эксперты оценивают его стоимость в $10 квадриллионов, что превышает стоимость всей нынешней земной экономики ($110 трлн.) в 90 раз.

