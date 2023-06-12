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В октябре NASA запустит зонд к астероиду стоимостью $10 квадриллионов

В октябре NASA запустит зонд к астероиду стоимостью $10 квадриллионов

Автор:
12 июня 2023 10:05
Метки: NASA   астероид   зонд   космос   новости   фото   
2331
3


Увы, но минеральные ресурсы Земли однажды иссякнут, и человечество неизбежно устремиться за ними в космос. В НАСА к этому активно готовятся уже сейчас — отложенная несколько раз миссия «Psyсhe» («Психея») к богатому металлами астероиду Психея стартует уже в октябре этого года.

Полет продлится пять лет и 10 месяцев. Цель миссии — исследование астероида диаметром более 220 км. Оно продлится не менее 26 месяцев. За это время космический зонд изучит химический состав, силу гравитации, плотность и структуру небесного тела. Уникальность Психеи в том, что он состоит в основном из железа и никеля. В «земных» ценах эксперты оценивают его стоимость в $10 квадриллионов, что превышает стоимость всей нынешней земной экономики ($110 трлн.) в 90 раз.

По мнению ученых, ближайшая к Земле бездонная кладовая минеральных ресурсов — это пояс астероидов между Марсом и Юпитером, состоящий из фрагментов «строительного материала» нашей Солнечной системы. Если пустить его в «дело», то на каждого жителя Земли придется минеральных ресурсов на сумму $100 млрд.

Пока неясно, как все эти несметные богатства доставить к нашей планете, однако уже создано несколько компаний, изыскивающих возможности начать коммерческую разработку астероидов. Результаты миссии «Психея», безусловно, помогут продвинуться в данном направлении.

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Метки: NASA   астероид   зонд   космос   новости   фото   
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30  комментариев
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3k
Lexx 3 часа назад
На планете Земля, не действует понятие "для каждого жителя Земли". Всё загребут себе 10% зажравшихся.
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15k
Axel 11 минут назад
"на каждого жителя Земли придется минеральных ресурсов на сумму $100 млрд."

Готов отдать свою долю всего лишь за 1% прямо сейчас!
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18k
Роберт Шекли 48 минут назад
Если астероид доставят на Землю, то цена на его ресурсы резко упадет и будет стоить как песок
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577
Борис Колесниченко Час назад
Большой вопрос как эти квадриллионы на землю спустить плавно, и желательно до того момента как мы друг друга поубиваем и сожжем Землю. А пока это всего лишь кусок астероида, будь он хоть из золота весь.
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2k
Vovan Petroff Час назад
На Земле достаточно средств и возможностей, что бы решить все проблемы и голода, и болезней, а так же те проблемы, что выдумывают всякие греты тундры. Но никто не собирается эти проблемы решать. Скорее наоборот. Их создают.
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1k
Павел Егоров 2 часа назад
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18k
Bill 2 часа назад
Камушек в 220 км вряд ли смогут утащить. Пусть начнут с чего-нибудь поменьше. Только чур - пусть сбрасывают к себе, на Америку.
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43k
Карандаш 2 часа назад
А на чём стартует миссия? Друг спрашивает. Говорит, что до МКС не на чем долететь, а тут МИССИЯ, да ещё на астероид...
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4k
S__D 2 часа назад
человечество неизбежно устремиться
.
Что-что оно сделаеть??
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25k
Влад 2 часа назад
Чушь полная. Во первых минеральные ресурсы не кончатся, вся планета сплошной минеральный ресурс. Во вторых доставить к земле не проблема, проблема спустить то что доставили. По расчётам НАСА тунгусский метеорит был диаметром порядка 75 метров, это примерно 4.5 фуры в ряд для образного понимания. С точки зрения глобальной экономики это ничто, зато грохнуло это ничто с силой более 20 мегатонн, как самая мощная термоядерная бомба. Кто-то хочет так бомбить землю на постоянной основе? Можно разрабатывать в принципе, только использовать возможно исключительно в космосе, но это получится в итоге совсем другая, космическая цивилизация никак не связанная с земной
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это что за "экономика всей Земли"? Пожалуйста выкладки. Т.е., если я накопил определённую сумму, то могу купить экономику Земли? Экономика, это не пузырь пивка.
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1k
КАКАнгел 2 часа назад
А оно нам надо ? сколько нам надо этого железа ? если его будет слишком много цена на него упадет - мы просто не сможем его перерабатывать .
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588
Иван Днепров 2 часа назад
Ну не знаю ... чёта я очкую ...! Хороший астероид Психеей не назовут. Что-то от нас скрывают, однозначно! )
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5k
Горожанин 3 часа назад
"Увы, но минеральные ресурсы Земли однажды иссякнут".
------
Бред. Ещё Ломоносов обосновал закон сохранения массы вещества. Минеральные ресурсы на Земле никуда деться не могут по закону физики. Просто в будущем, возможно недалёком, цивилизация научится в полном объеме многократно использовать уже использованные ресурсы. Во многом и сейчас уже так происходит, только не так масштабно. А из неорганических ресурсов в будущем можно спокойно синтезировать любую органику, в том числе топливо, все элементы на месте и в достатке - углерод, водород, кислород и др.

Так что астероиды просто ни к чему. Романтические сказочки. Дороже выйдет.
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
«Пока неясно, как все эти несметные богатства доставить к нашей планете, однако уже создано несколько компаний, изыскивающих возможности»

Ключевая фраза «несколько компаний». Масштабы распила бюджета, конечно умалчиваются
Прямо живо представляю вопли лепердерастов, если бы у нас подобная программа стартовала
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