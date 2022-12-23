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Мисс Англия 2022 планирует стать первой королевой красоты в космосе

Мисс Англия 2022 планирует стать первой королевой красоты в космосе

Автор:
23 декабря 2022 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   джессика гейген   конкурс красоты   космос   мисс англия   новости   
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Недавно коронованная Мисс Англия рассказала о своих амбициях стать астронавтом и отправиться в космос. 27-летняя Джессика Гейген уже подает большие надежды, обучаясь аэрокосмической инженерии на последнем курсе университета, и надеется своим примером вдохновить девочек и женщин на изучение дисциплин STEM.

Прекрасная Джессика, которая два месяца назад была коронована как Мисс Англия, будет бороться за титул Мисс Мира весной следующего года. После этого она надеется сменить платье и каблуки на скафандр, чтобы буквально стать «Мисс Вселенной» — первой королевой красоты и моделью, побывавшей в космосе.

В настоящее время Джессика получает степень магистра в Ливерпульском университете и планирует начать подготовку к полету в космос в течение следующих трех лет.

«Я надеюсь, что победа в конкурсе «Мисс Англия», а также моя страсть к космосу покажут девушкам, что они могут следовать своим мечтам и целям и быть теми, кем хотят», — говорит Джессика.

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«Моя инженерная степень открывает передо мной очень много дверей, и однажды я надеюсь подать заявку в Европейское космическое агентство, чтобы осуществить свою мечту, — продолжила Джессика. — Я хотела бы однажды отправиться в космос, и я на верном пути. После того, как я получу степень, мне нужно будет отработать три года в этой отрасли, а затем я смогу подать заявку, чтобы стать астронавтом. Моя мечта — посетить Международную космическу­ю станцию, просвещать детей из космоса и создавать там STEM-контент, как это делал Тим Пик».

«Инженерия­­ — это отрасль, в которой доминируют мужчины, и я хочу рассказать детям о различных инженерных профессиях и показать, что женщины тоже могут работать в STEM». — заключила девушка.

Джессика сказала, что хотела стать инженером с юных лет, вдохновившись работой ее отца в этой отрасли. В школе она увлекалась математикой и естественными науками, а в 15 лет подписала контракт со своим первым модельным агентством. Она начала учебу в магистратуре в возрасте 24 лет одновременно с модельной карьерой, поскольку видела схожие черты в обеих профессиях.

«И модельный бизнес, и инженерное дело как карьеры предлагают много разнообразия, — говорит Джессика. — Обе профессии позволяют мне работать над разными проектами каждый день и работать по всему миру. Сходство между двумя отраслями — вот почему я выбрала инженерию в качестве запасного варианта».

«В университете на моем факультете еще не было будущей участницы конкурса «Мисс Мира», которая также получает степень в области аэрокосмической техники, так что они думают, что это здорово», — добавила девушка.

В августе Джессика завоевала титул мисс Ланкашир, что автоматически принесло ей место в финале конкурса «Мисс Англия». В этом году в Бирмингеме она была коронована как Мисс Англия, став первой рыжей обладательницей этого титула, хотя в детстве над ней издевались из-за ее цвета волос.

После победы Джессика сказала, что ее уверенность в себе выросла, и она надеется, что ее индивидуальность поможет девочкам полюбить свои отличия и вдохновит их быть более уверенными в себе.

«Когда я росла, в центре всеобщего внимания практически не было людей с рыжими волосами, — добавила она. — А скоро я стану моделью со степенью инженера, и, по-моему, это потрясающе».

«Я всегда говорю, что ты учишься каждый день, и учеба — это на всю жизнь, — заявила Джессика. — Я хочу вдохновить следующее поколение».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   джессика гейген   конкурс красоты   космос   мисс англия   новости   
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7  комментариев
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8k
GROMOZEKA Час назад
Я, конечно понимаю, что у каждого свои понятия о красоте, но….вы бл@дь серьезно?
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10k
Просто Царь Минуту назад
Она рядом с этой красавицей.
пс.

Мир погибает... пойду нажрусь..

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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Так вроде есть конкурс мисс вселенная. Только вот вселенной, по}{уй на разных там мисс.
Пусть стремится, стать "мисс чугуно-литейный завод", где бы ей вместо короны из брилиантов, надели на голову 80 килограммовую, чугунную крышку от люка в виде короны.
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1k
Никитка Полчаса назад
Это можно устроить, но через мою постель и я решу вопрос)
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188
Хухрмухр 36 минут назад
Не надо пугать инопланетян таким страшным лошадиным мурлом.
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Porky Pig

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