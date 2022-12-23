Мисс Англия 2022 планирует стать первой королевой красоты в космосе

Прекрасная Джессика, которая два месяца назад была коронована как Мисс Англия, будет бороться за титул Мисс Мира весной следующего года. После этого она надеется сменить платье и каблуки на скафандр, чтобы буквально стать «Мисс Вселенной» — первой королевой красоты и моделью, побывавшей в космосе.

В настоящее время Джессика получает степень магистра в Ливерпульском университете и планирует начать подготовку к полету в космос в течение следующих трех лет.

«Я надеюсь, что победа в конкурсе «Мисс Англия», а также моя страсть к космосу покажут девушкам, что они могут следовать своим мечтам и целям и быть теми, кем хотят», — говорит Джессика.