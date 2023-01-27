NASA обнаружило на Марсе камни, похожие на плюшевого мишку

Зрители могут наблюдать медвежью морду, появляющуюся из скопления пыльных камней и расщелин, благодаря феномену, называемому парейдолией, — психологической тенденции, которая заставляет людей находить смысл в случайных изображениях или звуках.

Космос обеспечивает бесконечным кормом для парейдолии. Возьмём, к примеру, эту туманность (случайный выброс газа и пыли), которая выглядит как разрушающий города монстр Годзилла, или это марсианское скальное образование, которое NASA ненадолго ошибочно приняло за Мензурку из Маппет-Шоу.

И Мензурка, и недавно обнаруженный марсианский плюшевый мишка были сфотографированы HiRISE, одним из шести научных инструментов на борту MRO. HiRISE делает снимки Красной планеты с орбиты с 2006 года и, по словам UA, является самой мощной камерой, когда-либо отправленной на другую планету.

Мы считаем, что в будущем Марс подарит нам ещё много невероятных образов, ведь к планете сейчас приковано пристальное внимание как рядовых любителей-энтузиастов, так и передовых космических агентств.