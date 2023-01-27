NASA обнаружило на Марсе камни, похожие на плюшевого мишку

На изображении, опубликованном 25 января Университетом Аризоны (UA), то, что кажется лицом огромного марсианского плюшевого мишки с двумя глазами-бусинками, носом-кнопочкой и улыбающимся ртом, ухмыляется в камеру орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Согласно UA, эта фотография сверхъестественного разнообразия геологических образований была сделана 12 декабря 2022 года, когда MRO пролетел примерно в 156 милях (251 километр) над Красной планетой.
Что же на снимке происходит на самом деле? Согласно заявлению, опубликованному в блоге UA High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), скорее всего, это просто разрушенный холм в центре древнего кратера.
«Там есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком разлома (голова), — говорится в заявлении. — Круговой характер разрушения может быть вызван отложением осадка над погребённым ударным кратером.»
Зрители могут наблюдать медвежью морду, появляющуюся из скопления пыльных камней и расщелин, благодаря феномену, называемому парейдолией, — психологической тенденции, которая заставляет людей находить смысл в случайных изображениях или звуках.
Космос обеспечивает бесконечным кормом для парейдолии. Возьмём, к примеру, эту туманность (случайный выброс газа и пыли), которая выглядит как разрушающий города монстр Годзилла, или это марсианское скальное образование, которое NASA ненадолго ошибочно приняло за Мензурку из Маппет-Шоу.
И Мензурка, и недавно обнаруженный марсианский плюшевый мишка были сфотографированы HiRISE, одним из шести научных инструментов на борту MRO. HiRISE делает снимки Красной планеты с орбиты с 2006 года и, по словам UA, является самой мощной камерой, когда-либо отправленной на другую планету.
Мы считаем, что в будущем Марс подарит нам ещё много невероятных образов, ведь к планете сейчас приковано пристальное внимание как рядовых любителей-энтузиастов, так и передовых космических агентств.
Источник:
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