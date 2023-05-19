Джонни Депп сверкнул гнилыми зубами на Каннском фестивале

Впервые за несколько лет Джонни Депп появился на красной дорожке. После такого долгого перерыва Джонни был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм "Жанну Дюбарри". Внимание публики привлекла не только роль короля Людовика XV, но и состояние зубов актёра.
На снимках с красной дорожки Джонни Депп открыто демонстрировал свою неидеальную улыбку. Вставные зубы, налёт и потемнение зубной эмали смогли увидеть все посетители Каннского фестиваля.
Судя по всему, актёр не является поклонником виниров, да и вообще визитов к стоматологу. Плохое состояние зубов связано с употреблением алкоголя и курением. Джонни Депп тратит на красное вино около 30 000 долларов в год. Кроме того, он курит с 12 лет.
К тому же зубы Джонни Деппа испортили съёмки "Пиратов Карибоского моря". Чтобы вжиться в роль, Джонни вставил два металлических зуба.
Ещё в 1994 году в интервью для журнала Premiere Джонни рассказал, что ненавидит идеальные зубы.
У меня много кариеса. Восемь лет назад мне сделали корневой канал, который до сих пор не закончен. Это как маленький гнилой корешок. Но мне это нравится. Это как если бы индейцы делали что-то из бисера, они бы всегда добавляли недостатки. Я горжусь этим. Когда я вижу людей с идеальными зубами, меня это выводит из себя. Я лучше клеща проглочу, чем такое!
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Кому приходит в голову это обсуждать? )))