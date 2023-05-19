Джонни Депп сверкнул гнилыми зубами на Каннском фестивале

Ещё в 1994 году в интервью для журнала Premiere Джонни рассказал, что ненавидит идеальные зубы.

У меня много кариеса. Восемь лет назад мне сделали корневой канал, который до сих пор не закончен. Это как маленький гнилой корешок. Но мне это нравится. Это как если бы индейцы делали что-то из бисера, они бы всегда добавляли недостатки. Я горжусь этим. Когда я вижу людей с идеальными зубами, меня это выводит из себя. Я лучше клеща проглочу, чем такое!