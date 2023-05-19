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Джонни Депп сверкнул гнилыми зубами на Каннском фестивале

Джонни Депп сверкнул гнилыми зубами на Каннском фестивале

Автор:
19 мая 2023 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   Каннский фестиваль   знаменитости   зубы   интересное   фестиваль   фото   шоу бизнес   
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Впервые за несколько лет Джонни Депп появился на красной дорожке. После такого долгого перерыва Джонни был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм "Жанну Дюбарри". Внимание публики привлекла не только роль короля Людовика XV, но и состояние зубов актёра.

На снимках с красной дорожки Джонни Депп открыто демонстрировал свою неидеальную улыбку. Вставные зубы, налёт и потемнение зубной эмали смогли увидеть все посетители Каннского фестиваля.

Судя по всему, актёр не является поклонником виниров, да и вообще визитов к стоматологу. Плохое состояние зубов связано с употреблением алкоголя и курением. Джонни Депп тратит на красное вино около 30 000 долларов в год. Кроме того, он курит с 12 лет.

К тому же зубы Джонни Деппа испортили съёмки "Пиратов Карибоского моря". Чтобы вжиться в роль, Джонни вставил два металлических зуба.

Ещё в 1994 году в интервью для журнала Premiere Джонни рассказал, что ненавидит идеальные зубы.

У меня много кариеса. Восемь лет назад мне сделали корневой канал, который до сих пор не закончен. Это как маленький гнилой корешок. Но мне это нравится. Это как если бы индейцы делали что-то из бисера, они бы всегда добавляли недостатки. Я горжусь этим. Когда я вижу людей с идеальными зубами, меня это выводит из себя. Я лучше клеща проглочу, чем такое!

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Метки: Джонни Депп   Каннский фестиваль   знаменитости   зубы   интересное   фестиваль   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Гнилые зубы Джонни Деппа. Какой богатый круг интересов у покемонки. Думал ниже некуда, но тут снизу постучались)
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20k
AzuveR 39 минут назад
Он же пират.
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1k
Rom 53 минуты назад
Если бы кто то не обратил мое внимание именно на зубы, я не то, что вообще бы не заметил это у Джони....даже не смог бы подумать об этом в силу отсутствия таких мыслей )))
Кому приходит в голову это обсуждать? )))
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32k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Автор так же далёк от темы на которую пишет, как Волочкова от особенностей труда такелажников заполярья. Видимо в жизни не приходилось это видеть воочию. Это конечно слава богу, ибо зрелище так себе. У Деппа просто налёт. Появляется от частого курения, от злоупотребления кофе/чая, от неправильного питания, ну и, естественно, от пренебрежения элементарной гигиеной. Это явление довольно распространено. Особенно раньше. Когда курили махорку и во множестве употребляли жевательный табак. А современных средств гигиены и профилактики не было и в помине. То что он говорит, что у него кариес, очень может быть, но гнилых зубов на фото не видно. Кариес бывает разный. У человека может быть запущеный пульпит, но снаружи зуб выглядит вполне здоровым. Удалят ему зубной камень, отбелят зубы и будет Апполон. Процедура не сложная и не разорительная. В СШП не знаю. Не бывал.
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11k
Властелин 55 минут назад
Ему с таим отношением к зубам осталось ходить с ними не долго.
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59k
pynh Час назад
в 60 свои зубы покажешь, обсудим
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2k
max Час назад
может шоколадку употребил. да и потом, он один из немногих с родными зубами.
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