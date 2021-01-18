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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4539 постов • 637 подписчиков подписаться
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Герман Стерлигов рассказал, как сэкономить на стоматологах

Герман Стерлигов рассказал, как сэкономить на стоматологах (5 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2021 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Стерлигов   видео   дичь   зубы   лечение зубов   стоматология   шоу бизнес   
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Бизнесмен, известный своими нестандартными взглядами на жизнь, поделился секретом здоровой улыбки. Оказывается, кариес можно лечить и без стоматологов. Правда, это будет долго и болезненно, но, говорит, что оно того стоит.

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Метки: Стерлигов   видео   дичь   зубы   лечение зубов   стоматология   шоу бизнес   
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705
Nane First NameLast 3 часа назад
Жуб швиштяший выбили. Давно не было этого ... чудесного человека
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−23
монастырскЪий 11 минут назад
путенская шавка
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10k
Денис Трубочкин 24 минуты назад
чай надо пить без сахара и после любых сладких напитков обязательно полоскать рот водой.
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5k
SR Час назад
Больной ублюдок...
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677
Весельчак У 2 часа назад
конченый мудак!
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10k
net 2 часа назад
Не в защиту Стерлигова, а про чудо стоматологов. Делают сейчас очень хреново. Не в плане внешней картинки, а в плане качества. Делают дырочку, лет через 5-7 меняют, делая дырочку побольше, потом ещё побольше, потом имплант за две штуки евро. Пожизненный пациент получаешься. Мне зубы Стерлигова тоже не симпатичны, но учитывая отсутствие у большинства людей финансовой возможности безконца лечить зубы, и если теория Стерлигова реально работает (не обелить, а сохранить и недопустить разрушения), то вполне разумно для кого-то последовать его примеру.
Стерлигова слушать как Жириновского, иногда для эффекту такого загнет, но иногда вполне разумные вещи говорит.
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4k
КремлеКот net Полчаса назад
Не надо всех стоматологов под одну гребёнку. Если Вы попали к плохим, это не значит, что все такие.
Кстати, я не стоматолог.
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8k
harlamov 2 часа назад
На бомжа, который около нашей пятерочки на опохмел собирает, похож.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
не знаю, где у пчёл перга, поэтому ем их целиком.
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9k
Eltiftel Перст Указующий 2 часа назад
ты че?!Ё пчел доить надо! Летом доишь - мёд, зимой - перга
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5k
Nobody Noname 2 часа назад
Хыхки, Сыски... Это же Фыфки!
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Пожелание Стерлигову:
"О дух раздора и войны,
Что носит имя сатаны
И был низвергнут с вышины
За своеволье,
Казни врагов моей страны
Зубною болью!"
(Р. Бёрнс)
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662
Максим 3 часа назад
Я не против отказа от благ цивилизации. Тут ведь личный выбор каждого.
Но почему пропагандируют отказ такие люди как герой поста и некая "отшельница" Агафья?
Один избирательно подходит к медицине, одно зло, другое приемлемо и потому в очках. Но ведь по сути как был торгашом так и остался, пытаясь втридорога продать. Другая постоянно просит помощи и теперь к ней стремятся вертолеты с провизией, строят дом (неплохо так отказалась от общества?).
Не знаю. Я не люблю лицемеров.
*конечно же личное мнение, которое может быть ошибочным.
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
удивляюсь, как это о сих пор этого упыря не пощупали за вымя следственные органы насчет его прошлого и просто фантастически мгновенного обогащения в 90-х?
Бизнесмен Артем Тарасов познакомил Стерлигова с банкиром Александром Смоленским и это была историческая встреча. Банкир и сам давно хотел организовать в России биржу, но руки как-то не доходили, и он дал на это Стерлигову 2 миллиона долларов.
Все занятые деньги были вложены в рекламу. В программе время перед прогнозом погоды появилась странная реклама – собака сообщала об открытии биржи «Алиса». Алиса зевала по первому каналу чаще чем прогноз погоды. Если бы люди увидели хозяина этой биржи, то усомнились бы в успехе предприятия. Владелец мощной овчарки выглядел довольно нелепо. У тогдашнего бизнес-бомонда Стерлигов получил прозвище «щенок».
Он взял в аренду офис на Ленинском проспекте и нанял несколько молодых людей. Биржа представляла из себя обычную барахолку. Реклама на телевидение только развивалась и стоила страшно дорого, но благодаря данной бирже предприниматели могли найти друг друга и заключить выгодные сделки (продавалось там все что угодно).
В первый же день открытия биржи в 1990 году Стерлигов заработал 6 000 000 рублей и каждый день биржа приносила ему миллионы. Деньги текли рекой.
Стерлигов сразу же купил несколько квартир в центре Москвы и особняк на Рублевке, потом замок в Бургундии, роскошную виллу на Мальте, обзавелся собственным самолётом. В середине 90-х его состояние оценивалось в 200 000 000 долларов.(Карл!)
После появления закона о биржах, «Алисой» заинтересовалась налоговая и Стерлигову пришлось закрыть биржу и спустя время он якобы "разорился".
Гера, где баблишко прихоронил? в огороде своем? Как откупился от правосудия?
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499
13 BillyBonzz 2 часа назад
Наверное, у него реально не осталось баблишка. Иначе, зачем ему таким ерундовым бизнесом заниматься.
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19k
BillyBonzz 13 2 часа назад
Да нет, наверняка пяток бидонов с баксами в огороде припрятал. Двести лямов баксов бесследно и без остатка исчезнуть не могут. Гера просто в товарища Корейко из "Золотого теленка " играет, потому что нельзя светить такое бабло, сразу поинтересуются о его происхождении. Вот он косит под блаженного фермера.
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282
imho BillyBonzz 45 минут назад
А кстати не плохая схема, мы же не знаем сколько он "хлеба" реально продавал а сколько по документам.
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4k
Sanar BillyBonzz 20 минут назад
Да полюбому деньги есть у упыря, приныкал думает в могилу с собой утащит, ну раз выжил в 90е и тупого из себя строит, значит мозг есть. Слышал я версии что он и поделился не хило и сдал там кого, что от него отстали, ну опять же бабкины сплетни на лавочке.
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−38
Сергей 3 часа назад
Мракобес 80лвл
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3k
Дед Победы 3 часа назад
Идиот!
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