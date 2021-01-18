Герман Стерлигов рассказал, как сэкономить на стоматологах

Герман Стерлигов, как известно, живет вдали от цивилизации, старается питаться только натуральными продуктами, лечится тоже природными средствами и окунанием с кипяток (не шутка!). А как же быть с зубами? Они ведь тоже иногда болят и нуждаются в своевременной помощи специалиста. Если все врачи для Стерлигова - пособники антихриста и враги, как обходится он, когда вдруг заноет зуб?