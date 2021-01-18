Герман Стерлигов рассказал, как сэкономить на стоматологах

Бизнесмен, известный своими нестандартными взглядами на жизнь, поделился секретом здоровой улыбки. Оказывается, кариес можно лечить и без стоматологов. Правда, это будет долго и болезненно, но, говорит, что оно того стоит.
Герман Стерлигов, как известно, живет вдали от цивилизации, старается питаться только натуральными продуктами, лечится тоже природными средствами и окунанием с кипяток (не шутка!). А как же быть с зубами? Они ведь тоже иногда болят и нуждаются в своевременной помощи специалиста. Если все врачи для Стерлигова - пособники антихриста и враги, как обходится он, когда вдруг заноет зуб?
Еще несколько лет назад в интервью Д. Гордона Стерлигов рассказал, что не чистит зубы с 2004 года и не посещает стоматологов. Лучшая "зубная паста" для него - пчелиная перга. А те методы, которые используют зубные врачи, т.е. сверление - это чистой воды вредительство. "Зубы вообще нельзя высверливать, тех сволочей, которые это делают, нужно бить батогами на конюшне!"
Но годы идут, бизнесмен, несмотря на натуральные продукты и чистый воздух, не молодеет. Его зубы тоже стареют, пусть и без кариеса.
Теперь, улыбаясь, Стерлигов демонстрирует прорехи в зубном ряду и разговаривает с некоторым пришепетыванием. При этом он совершенно не расстраивается и объясняет, почему.
Теперь, улыбаясь, Стерлигов демонстрирует прорехи в зубном ряду и разговаривает с некоторым пришепетыванием. При этом он совершенно не расстраивается и объясняет, почему.
А почему он в очках. Это же не естественно. Пусть он снимает очки , сколько там ? -9 ? Вот. Очки это зло от лукавого. В топку их и черника кушать . Если увидит , конечно— Маргарита (@MargoManila) January 18, 2021
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Стерлигова слушать как Жириновского, иногда для эффекту такого загнет, но иногда вполне разумные вещи говорит.
Кстати, я не стоматолог.
"О дух раздора и войны,
Что носит имя сатаны
И был низвергнут с вышины
За своеволье,
Казни врагов моей страны
Зубною болью!"
(Р. Бёрнс)
Но почему пропагандируют отказ такие люди как герой поста и некая "отшельница" Агафья?
Один избирательно подходит к медицине, одно зло, другое приемлемо и потому в очках. Но ведь по сути как был торгашом так и остался, пытаясь втридорога продать. Другая постоянно просит помощи и теперь к ней стремятся вертолеты с провизией, строят дом (неплохо так отказалась от общества?).
Не знаю. Я не люблю лицемеров.
*конечно же личное мнение, которое может быть ошибочным.
Бизнесмен Артем Тарасов познакомил Стерлигова с банкиром Александром Смоленским и это была историческая встреча. Банкир и сам давно хотел организовать в России биржу, но руки как-то не доходили, и он дал на это Стерлигову 2 миллиона долларов.
Все занятые деньги были вложены в рекламу. В программе время перед прогнозом погоды появилась странная реклама – собака сообщала об открытии биржи «Алиса». Алиса зевала по первому каналу чаще чем прогноз погоды. Если бы люди увидели хозяина этой биржи, то усомнились бы в успехе предприятия. Владелец мощной овчарки выглядел довольно нелепо. У тогдашнего бизнес-бомонда Стерлигов получил прозвище «щенок».
Он взял в аренду офис на Ленинском проспекте и нанял несколько молодых людей. Биржа представляла из себя обычную барахолку. Реклама на телевидение только развивалась и стоила страшно дорого, но благодаря данной бирже предприниматели могли найти друг друга и заключить выгодные сделки (продавалось там все что угодно).
В первый же день открытия биржи в 1990 году Стерлигов заработал 6 000 000 рублей и каждый день биржа приносила ему миллионы. Деньги текли рекой.
Стерлигов сразу же купил несколько квартир в центре Москвы и особняк на Рублевке, потом замок в Бургундии, роскошную виллу на Мальте, обзавелся собственным самолётом. В середине 90-х его состояние оценивалось в 200 000 000 долларов.(Карл!)
После появления закона о биржах, «Алисой» заинтересовалась налоговая и Стерлигову пришлось закрыть биржу и спустя время он якобы "разорился".
Гера, где баблишко прихоронил? в огороде своем? Как откупился от правосудия?