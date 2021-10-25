Неравнодушные жители и полиция спасли брошенных детей от печальной участи

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Нерадивая мать заперла четырёх маленьких сыновей в квартире и ушла в неизвестном направлении.
24 октября жители поселка Осиновка в Иркутской области забили тревогу. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что 4 мальчика заперты в квартире, а одна женщина передаёт им еду по верёвке в окно.
Патруль тут же выехал на место и пообщался с мальчиками через закрытую дверь. Оказалось, что им от 1 до 10 лет, и они сидят голодные уже несколько дней.
Правоохранители решили не вскрывать дверь, а вызвать пожарную машину и по выдвижной лестнице добраться до заветной квартиры.
Патруль тут же выехал на место и пообщался с мальчиками через закрытую дверь. Оказалось, что им от 1 до 10 лет, и они сидят голодные уже несколько дней.
Правоохранители решили не вскрывать дверь, а вызвать пожарную машину и по выдвижной лестнице добраться до заветной квартиры.
Ребят вынесли из дома и отдали медикам, чтобы проверить их здоровье.
Сейчас полиция разыскивает непутёвую родительницу, а также других родственников мальчиков. Уже известно, что женщина состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.
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