Неравнодушные жители и полиция спасли брошенных детей от печальной участи

24 октября жители поселка Осиновка в Иркутской области забили тревогу. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что 4 мальчика заперты в квартире, а одна женщина передаёт им еду по верёвке в окно.



Патруль тут же выехал на место и пообщался с мальчиками через закрытую дверь. Оказалось, что им от 1 до 10 лет, и они сидят голодные уже несколько дней.



Правоохранители решили не вскрывать дверь, а вызвать пожарную машину и по выдвижной лестнице добраться до заветной квартиры.