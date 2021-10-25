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Неравнодушные жители и полиция спасли брошенных детей от печальной участи

Неравнодушные жители и полиция спасли брошенных детей от печальной участи (2 фото + 3 видео)

Автор:
25 октября 2021 09:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   дети   иркутская область   мать   опасность   полиция   посёлок Осиновка   
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Нерадивая мать заперла четырёх маленьких сыновей в квартире и ушла в неизвестном направлении.
24 октября жители поселка Осиновка в Иркутской области забили тревогу. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что 4 мальчика заперты в квартире, а одна женщина передаёт им еду по верёвке в окно.

Патруль тут же выехал на место и пообщался с мальчиками через закрытую дверь. Оказалось, что им от 1 до 10 лет, и они сидят голодные уже несколько дней.

Правоохранители решили не вскрывать дверь, а вызвать пожарную машину и по выдвижной лестнице добраться до заветной квартиры.
Ребят вынесли из дома и отдали медикам, чтобы проверить их здоровье.
Сейчас полиция разыскивает непутёвую родительницу, а также других родственников мальчиков. Уже известно, что женщина состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

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Метки: Ynews   дети   иркутская область   мать   опасность   полиция   посёлок Осиновка   
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4  комментария
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1k
Алксандр Шевченко 22 минуты назад
Состоит на учёте, а соседи бьют тревогу, дай им бог здоровья этим соседям. О чем это говорит, что работа с проблемным родителями, не ведётся как минимум. В принципе понятно там кроме гемороя ничем и не пахнет, так что отложено и забыто.
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830
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Стерилизовать пусть е... утся без остановки
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5k
inw 9 минут назад
Кем нужно быть, чтобы так поступать?
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