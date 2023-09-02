В лесах южной Германии расплодились радиоактивные кабаны

Это не шутка, а вполне себе серьезная новость. Если в двух словах, то ученые на протяжении нескольких десятилетий изучают этот феномен. Сначала все сваливали на испытания ядерного оружия во время холодной войны в 60-х, потом на Чернобыльскую аварию 1986 года. Но года идут, а уровень радиации в мясе диких животных не снижается, хотя должен был.