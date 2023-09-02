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В лесах южной Германии расплодились радиоактивные кабаны

В лесах южной Германии расплодились радиоактивные кабаны

Автор:
02 сентября 2023 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   кабаны   лес   радиация   трюфели   цезий-137   
917
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Дикие хрюндели не только безумно радиоактивны, но и вдобавок еще и агрессивные.

Это не шутка, а вполне себе серьезная новость. Если в двух словах, то ученые на протяжении нескольких десятилетий изучают этот феномен. Сначала все сваливали на испытания ядерного оружия во время холодной войны в 60-х, потом на Чернобыльскую аварию 1986 года. Но года идут, а уровень радиации в мясе диких животных не снижается, хотя должен был.


Выяснилось, что кабаны по уши заражены цезием-135, образовавшимся именно после испытаний ядерного оружия.По данным ООН, четверть всех ядерных испытаний была в атмосфере, и глобальные ветры распространили радиоактивные осадки повсюду. Зараженный материал накопился за 78 лет в почве, и в большом количестве присутствует во вкусных трюфелях, которые в итоге выкорчевываются голодными кабанами.



Радиоактивные кабаны - беда не только Германии, они встречаются по всей Центральной Европе.

Ученые работали с охотниками над сбором мяса кабанов по всему региону, измеряя уровни радиоактивного цезия у животных. В соответствии с предыдущими исследованиями команда обнаружила, что 47% образцов были слишком радиоактивными, чтобы их можно было употреблять в пищу в соответствии с европейскими стандартами безопасности. В Германии этот показатель выше 80%.


Потребление мяса дикого кабана, которое долгое время считалось деликатесом в Германии, за последние десятилетия заметно сократилось. Это также имеет экологические последствия, кабанов стали меньше отстреливать, популяция бешеных пяточков стала критически большой. А это уже угрожает баварским лесам, поскольку слишком большое количество кабанов может нанести серьезный ущерб лесной растительности и близлежащим фермам.



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Метки: Германия   кабаны   лес   радиация   трюфели   цезий-137   
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9  комментариев
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10k
Сергей 36 минут назад
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8k
soar Минуту назад
У кабанов в этом году в Германии черная полоса какая-то.
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1k
Пчёлкин 41 минуту назад
Конечно, будешь тут агрессивным, когда ты дикий кабан на атомном топливе!
И немцы кругом.
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11k
Летучий Мыш 45 минут назад
Фиг с ними, с кабанами, с трюфелями то что теперь делать?!
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34k
Андрей Иванов 46 минут назад
Свиньи захватили Германию. Двусмысленно и иронично
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