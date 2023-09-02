В лесах южной Германии расплодились радиоактивные кабаны

Дикие хрюндели не только безумно радиоактивны, но и вдобавок еще и агрессивные.
Это не шутка, а вполне себе серьезная новость. Если в двух словах, то ученые на протяжении нескольких десятилетий изучают этот феномен. Сначала все сваливали на испытания ядерного оружия во время холодной войны в 60-х, потом на Чернобыльскую аварию 1986 года. Но года идут, а уровень радиации в мясе диких животных не снижается, хотя должен был.
Выяснилось, что кабаны по уши заражены цезием-135, образовавшимся именно после испытаний ядерного оружия.По данным ООН, четверть всех ядерных испытаний была в атмосфере, и глобальные ветры распространили радиоактивные осадки повсюду. Зараженный материал накопился за 78 лет в почве, и в большом количестве присутствует во вкусных трюфелях, которые в итоге выкорчевываются голодными кабанами.
Радиоактивные кабаны - беда не только Германии, они встречаются по всей Центральной Европе.
Ученые работали с охотниками над сбором мяса кабанов по всему региону, измеряя уровни радиоактивного цезия у животных. В соответствии с предыдущими исследованиями команда обнаружила, что 47% образцов были слишком радиоактивными, чтобы их можно было употреблять в пищу в соответствии с европейскими стандартами безопасности. В Германии этот показатель выше 80%.
Потребление мяса дикого кабана, которое долгое время считалось деликатесом в Германии, за последние десятилетия заметно сократилось. Это также имеет экологические последствия, кабанов стали меньше отстреливать, популяция бешеных пяточков стала критически большой. А это уже угрожает баварским лесам, поскольку слишком большое количество кабанов может нанести серьезный ущерб лесной растительности и близлежащим фермам.
Источник:
- Как мошенники обманывают пенсионеров в Германии
- Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро
- Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
- В Сергиевом Посаде опытная 82-летняя старушка заблудилась в лесу и повесила себя на дерево
- Япония на днях начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1"
И немцы кругом.