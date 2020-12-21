Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес

В местном паблике появились фотографии интересной инсталляции. А также снимки предпринимателей, которые вышли на одиночные пикеты с табличками "Бизнес умирает" и "Нет бизнеса. Нет налогов. Нет бюджета".



Жуткое чучело российского бизнеса повесили на виселице. Его украсили таблички с надписями "Бизнес", "Налоги", "Кредиты", "Электроэнергия".