Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес

В понедельник, 21 декабря, недалеко от здания правительства в Иркутске появилась виселица и висящее в петле чучело российского бизнеса.
В местном паблике появились фотографии интересной инсталляции. А также снимки предпринимателей, которые вышли на одиночные пикеты с табличками "Бизнес умирает" и "Нет бизнеса. Нет налогов. Нет бюджета".
Жуткое чучело российского бизнеса повесили на виселице. Его украсили таблички с надписями "Бизнес", "Налоги", "Кредиты", "Электроэнергия".
Жуткое чучело российского бизнеса повесили на виселице. Его украсили таблички с надписями "Бизнес", "Налоги", "Кредиты", "Электроэнергия".
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Полиция подъехала незамедлительно. Её оказалось даже больше, чем предпринимателей. Задержаний не производилось.
Акция была спланирована в ответ на новые ограничения властей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поговорить на совещании с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири на тему введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поговорить на совещании с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири на тему введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
Пользователи в соцсетях явно недолюбливают предпринимателей и высказались о них по полной программе.
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Ну надеюсь они как нибудь переживут это.. Чем им гос-во может помочь - х.з, люди сейчас особо не шастают и ушли в сберегательную модель поведения..
А эти, просто провокаторы-либеройдные, могли бы и войти в положение, только дети малые не понимают что эта пандемия не "игрушки".
Вы мозги промойте свои мозги от шлака из ящика или влючите мозги.
Это передел всего бизнеса. Вот и подминают под себя нишу малого бизнеса корпорации. А наши либерасты у власти этому помогают.
некоторые предприниматели настолько тупые что им даже виселица не поможет