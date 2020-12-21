FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2203 поста • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес

Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес (6 фото)

Автор:
21 декабря 2020 18:15
Сообщество : Политика
Метки: иркутск   иркутская область   пикет   политика   полиция   предприниматели   чучело   
1772
6
В понедельник, 21 декабря, недалеко от здания правительства в Иркутске появилась виселица и висящее в петле чучело российского бизнеса.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: иркутск   иркутская область   пикет   политика   полиция   предприниматели   чучело   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SSD 2 часа назад
Вам кажется, что не платя налоги, предприниматель делает, что то плохое. Налоги заложены у нас везде, начиная с НДС, заканчивая акцизами, так что если ты не платишь налоги с фирмы, ты как минимум, "заставляешь" своих работников покупать все остальные товары обложенные налогами. И чем богаче будут твои работники, тем больше они будут покупать и вносить в казну налоги, сами того не подозревая. Так что песни про "черные зарплаты" и т.д - это все для тупых клоунов, типа робт, который дальше носа своего не видит. Это выживаемость называется. В "белую" у нас работать нельзя, закон такой, льготным налогооблажением у нас только миллиардеры обременены, по причине : - Силуанов: Богатые - умные, они всё равно уйдут от высокого налога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
5k
Дельфин Красивый 17 минут назад
вот! они его повесили!!! а Путин то старается его поддержать и развить, и увеличить, и Мишустин тоже! а они его в петлю! надеюсь их оштрафуют на мильярд, и милярд поделят между оскоблёнными чиновниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Полчаса назад
Повешение без суда, это - самосуд, статья соответствующая предусмотрена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 47 минут назад
Есть зажравшиеся-ожиревшие чиновники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
сергей миронов 2 часа назад
ну уж кому-кому, а иркутянам грех жаловаться на цену на электроэнергию, самая низкая ставка по РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 2 часа назад
мне жалко ИПшников, в субботу ( 6 вечера) заехал ТЦ Июнь в Мытищах, 1/3 точек закрыта, людей нет.. обычно в канун НГ, от народу не протолкнутся..
Ну надеюсь они как нибудь переживут это.. Чем им гос-во может помочь - х.з, люди сейчас особо не шастают и ушли в сберегательную модель поведения..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А что там с бизнесом в других странах в пандемию, автор?
А эти, просто провокаторы-либеройдные, могли бы и войти в положение, только дети малые не понимают что эта пандемия не "игрушки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
143k
☭Cheкаво☭ SSD Час назад
Это только вонючая либерасня глумится над этим, а я так, в целях воспитания и сравнения(на недельку)
Это только вонючая либерасня глумится над этим, а я так, в целях воспитания и сравнения(на недельку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD ☭Cheкаво☭ Час назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
☭Cheкаво☭ SSD Час назад
*и что? Я его все песни почти наизусть знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia ☭Cheкаво☭ Час назад
Да хе--рь это все, а не пандемия.
Вы мозги промойте свои мозги от шлака из ящика или влючите мозги.
Это передел всего бизнеса. Вот и подминают под себя нишу малого бизнеса корпорации. А наши либерасты у власти этому помогают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
Руслан Новак SSD 57 минут назад
Так оно ж на ставке. Что сказали то и пишет. И как всегда все лучше всех знает. Одно слово существо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
11k
робт 3 часа назад
два питуха у которых спинеры не поперли?

некоторые предприниматели настолько тупые что им даже виселица не поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
☭Cheкаво☭ робт 2 часа назад
Видать не спинеры, а это херня, как она там называется, кальяная, и СПАЙсы всякие, детишек на вписках травить.

Видать не спинеры, а это херня, как она там называется, кальяная, и СПАЙсы всякие, детишек на вписках травить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона Собчак собралась искать защиты в полиции из-за угроз за поддержку Макрона Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51496



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
35 гигантов нашего мира
3
77
35 гигантов нашего мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
26
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
1
68
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#кино#природа#прикольные#автомобили#коронавирус#настроение#смешные
#фото#факты#интересное#новый год#картинки#авария#дтп#в мире#позитив#СССР
#прикол#история#сша#подборка#люди#авто авария#красота#музыка#путешествия#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться