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В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час

В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 08:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тайшет   видео   иркутская область   кража   полиция   умельцы   форсаж   фуры   
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Предприимчивые папа с сыном даже переоборудовали свои авто, чтобы прижиматься к движущимся большегрузам и на ходу красть технику.

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Метки: Тайшет   видео   иркутская область   кража   полиция   умельцы   форсаж   фуры   
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29  комментариев
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4k
Roman 2 часа назад
"Лобовые стекла у отечественного седана ... могли легко откидываться вперед". На скорости 80 км/час выйти из машины, убрать дворники и преодолевая встречный поток воздуха вытащить стекло. Легче лёгкого!
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39k
Александр 2 минуты назад
Почему в нашей стране такие Кулибины занимаются воровством а не работают за огромные бабки по направлению? Потому что нашей стране не нужны кулибины, и денег огромных никто платить не будет. Есть мозги - крутись как хочешь
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1k
zu4ara 23 минуты назад
Да им бы Голливуд на работу каскадёрами!!
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303
Мурчелло 37 минут назад
Таких специалистов не сажать надо,а сразу в конструкторское бюро.Такие таланты пропадают.
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9k
harlamov 46 минут назад
Красавчики.
Могли бы вступить в единую Россию и обворовывать людей, сидя в кресле, но они хоть что-то умеют. Изобрели хоть какой-то способ чтоб денег добыть, а не просто ограбили пенсионеров.
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7k
Pillin Alex 47 минут назад
Небось майнеры, видеокарты искали.
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4k
Leonid 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Максим 52 минуты назад
Не показывайте им пятую часть форсажа, а то еще с сейфом на веревочке гонять будут по городу
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914
lobster 57 минут назад
А дверь на фуре они как открывали?
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26k
Jackson-Motor Час назад
Надо сюжет отправить " Разрушителям легенд".
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829
анатолий горленко Час назад
Вспомнилось:
"За изобретение ставлю пять, а по предмету - неуд".
"Профессор конечно лопух, но аппаратура при нём, при нём, при нём".
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703
Игорь Меншиков Час назад
А что покрышки спущены? Чтоб акробаты не смогли уехать?
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10k
El Niño 2 часа назад
Пригласите меня на следственный эксперимент! Я должен это увидеть!
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