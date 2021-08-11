В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час

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Предприимчивые папа с сыном даже переоборудовали свои авто, чтобы прижиматься к движущимся большегрузам и на ходу красть технику.
В городе Тайшете Иркутской области следователи полицейские задержали подозреваемых в краже электроники из фуры, двигавшейся по трассе на скорости больше 80 километров в час. Для этого отец с сыном оборудовали фургон и легковой автомобиль так, чтобы они были способны вплотную примыкать к большегрузам. При этом, водитель фуры не замечал момента воровства и обнаруживал пропажу уже позднее.
Так, в ноябре прошлого, 2020 года, в полицию Иркутска обратился водитель, везший бытовую и компьютерную технику, часть которой неожиданным образом пропала на участке федеральной трассы между Красноярском и Иркутском. Общий ущерб по словам пострадавшего от рук мошенников тогда составил больше миллиона рублей. Воры успели украсть кучу вещей - от телевизоров до чайников и флеш-карт.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники отдела с организованной преступностью, разбираясь в нем, получили оперативную информацию о лицах, которых могли быть причастны к этому преступлению. В качестве подозреваемых были обозначены отец и сын из Тайшета, ранее проходившие по похожему делу и осужденные за кражу оружия.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники отдела с организованной преступностью, разбираясь в нем, получили оперативную информацию о лицах, которых могли быть причастны к этому преступлению. В качестве подозреваемых были обозначены отец и сын из Тайшета, ранее проходившие по похожему делу и осужденные за кражу оружия.
Выяснилось, что во дворе частного дома, где проживали 54-летний мужчина и его 33-летний сын, находится часть украденной техники. Там же нашли модернизированные для форсированного ограбления фур автомобили.
Лобовые стекла у отечественного седана и японского фургона могли легко откидываться вперед и так же просто устанавливались в исходное положение. К полу авто "кулибины" из Тайшета приварили металлическое кольцо для закрепления троса или верёвки., а носовую часть фургона обшили мягким материалом для бесшумной стыковки с фурой.
Лобовые стекла у отечественного седана и японского фургона могли легко откидываться вперед и так же просто устанавливались в исходное положение. К полу авто "кулибины" из Тайшета приварили металлическое кольцо для закрепления троса или верёвки., а носовую часть фургона обшили мягким материалом для бесшумной стыковки с фурой.
Порядок действий на трассе был таков: сначала фургон прижимался к большегрузу, затем через откинутое боковое стекло мужчина бросал крюк с веревкой, а, чтобы приглушить удар в момент стыковки, между машинами зажимали покрышку, которую привязывали к кольцу в салоне авто. Дальше один из умельцев проникал в фуру и перебрасывал груз в свою машину. Сейчас следователи устанавливают, были ли другие кражи, совершенные аналогичным образом и проверяют возможную причастность к ним подозреваемых отца и сына, которые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.
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