В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час

Так, в ноябре прошлого, 2020 года, в полицию Иркутска обратился водитель, везший бытовую и компьютерную технику, часть которой неожиданным образом пропала на участке федеральной трассы между Красноярском и Иркутском. Общий ущерб по словам пострадавшего от рук мошенников тогда составил больше миллиона рублей. Воры успели украсть кучу вещей - от телевизоров до чайников и флеш-карт.



По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники отдела с организованной преступностью, разбираясь в нем, получили оперативную информацию о лицах, которых могли быть причастны к этому преступлению. В качестве подозреваемых были обозначены отец и сын из Тайшета, ранее проходившие по похожему делу и осужденные за кражу оружия.