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Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки

Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки (2 фото)

Автор:
06 мая 2021 13:14
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   деньги   кража   полиция   пропажа   такси   таксист   
832
2
В Москве женщина вызвала такси, а после окончания поездки обнаружила пропажу сумки со 197 тыс рублями и 1600 долларов (119 тыс рублей).

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Метки: Москва   деньги   кража   полиция   пропажа   такси   таксист   
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5  комментариев
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493
Старичок 3 часа назад
для чего люди такие суммы перевозят наликом?
драгдиллеры?
или за хлебушком в любимый магаз в сибири?
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−15
vova old 37 минут назад
Ну вот из-за рассеянной бабы теперь мужику будут нервы трепать .
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32k
Alex 38 минут назад
Вот как можно забыть 350 т в такси? Совсем Москвичи зажрались
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6k
Женя 2 часа назад
Такси и есть творческая деятельность.
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