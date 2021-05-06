Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки

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В Москве женщина вызвала такси, а после окончания поездки обнаружила пропажу сумки со 197 тыс рублями и 1600 долларов (119 тыс рублей).
Женщина не смогла самостоятельно связаться с таксистом, поэтому обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о пропаже.
Полицейские оперативно связались с таксистом и провели осмотр салона автомобиля. Была обнаружена пропавшая сумка с деньгами. Правоохранители выяснили, что таксист оказался их сослуживцем – старшим сержантом, который в свободное от работы время подрабатывал на автомобиле брата в такси.
Полицейские оперативно связались с таксистом и провели осмотр салона автомобиля. Была обнаружена пропавшая сумка с деньгами. Правоохранители выяснили, что таксист оказался их сослуживцем – старшим сержантом, который в свободное от работы время подрабатывал на автомобиле брата в такси.
И хоть деньги были возвращены забывчивой женщине, но полицейского-таксиста все равно ждёт проверка – не было ли данное происшествие кражей.
Также пока неизвестно, что ждёт полицейского-таксиста на основной работе. Ведь уже много лет сотрудникам МВД можно подрабатывать только тремя способами: преподавательской, научной или творческой деятельностью.
Также пока неизвестно, что ждёт полицейского-таксиста на основной работе. Ведь уже много лет сотрудникам МВД можно подрабатывать только тремя способами: преподавательской, научной или творческой деятельностью.
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