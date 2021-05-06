Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки

И хоть деньги были возвращены забывчивой женщине, но полицейского-таксиста все равно ждёт проверка – не было ли данное происшествие кражей.



Также пока неизвестно, что ждёт полицейского-таксиста на основной работе. Ведь уже много лет сотрудникам МВД можно подрабатывать только тремя способами: преподавательской, научной или творческой деятельностью.