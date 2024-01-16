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Когда столкнулся с суровой взрослой реальностью

Когда столкнулся с суровой взрослой реальностью

Автор:
16 января 2024 19:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   взрослая жизнь   интересное   подборка   подслушано   
2921
16
Взрослая жизнь — это очень интересно и занимательно... конечно, если вам нравится с упоением оплачивать коммуналку, решать рабочие вопросы и убирать по выходным дома.
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Метки: Прикол   Юмор   взрослая жизнь   интересное   подборка   подслушано   
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8  комментариев
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1k
александр ломовицкий 54 минуты назад
вот реально это самый писдес взрослой жизни -что готовить на ужин ?!
придумать нереально. все надоело а то что не надоело нет желания готовить чтоб не надоело (часто вкусняшку готовить приестся) вот и лавируешь между необходимостью кушать значит нужно готовить ,ленью и неизвестностью что именно ты хочешь.
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478
Нежмисто Живисто 4 минуты назад
В офисе тоже после обеда, ближе к 16 часам начинают жёны звонить, бубнят мужики по телефону- Да я не знаю, сама там придумай, да мне пх, может пельмени, но только не магазинные и т.д )))
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69k
doker Час назад
Да всё нормально будет, молодёжь. Привыкните.
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−2
vvesna Час назад
8. Всё просто, по нынешним временам она не подойдёт знакомиться первой. Ждёт, когда её будут добиваться.
И он, адекватный, не станет делать такую глупость. Вот пусть и воспитывает того, кто с ней захотел знакомиться
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