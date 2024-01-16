Когда столкнулся с суровой взрослой реальностью

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Взрослая жизнь — это очень интересно и занимательно... конечно, если вам нравится с упоением оплачивать коммуналку, решать рабочие вопросы и убирать по выходным дома.
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3. Настоящая взрослая жизнь — это напиться своего самогона на кухне, а не вот это хипстерское позёрство
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придумать нереально. все надоело а то что не надоело нет желания готовить чтоб не надоело (часто вкусняшку готовить приестся) вот и лавируешь между необходимостью кушать значит нужно готовить ,ленью и неизвестностью что именно ты хочешь.
Я с 18 лет работаю и нормально.
А было 6 лет работал и учился и ни чего.
И последний год еще дочь родилась и вообще сейчас не могу понять молодёжь.
Я сутками мог не спать.
И он, адекватный, не станет делать такую глупость. Вот пусть и воспитывает того, кто с ней захотел знакомиться