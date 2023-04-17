Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост

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Есть очень красивые люди, есть просто симпатичные, а есть... ну вы понимаете. Именно для таких людей и собран сей пост. Не расстраивайтесь, все мы однажды станем старыми и некрасивыми. Ну или почти все.
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Метки: Прикол Юмор внешность интересное подборка подслушано
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Тараканы разносчики инфекций, портят продукты и вещи (кожаные перчатки могут сожрать или мыло), плодятся как сумасшедшие и уничтожают всё в округе, любят селится с людьми и объедать их.
Божьи коровки хищники, поедают тлю и других мелких насекомых, которые доставляют хлопоты садоводам/огородникам/фермерам.
Да и просто таракан - это таракан, а божья коровка - это жук.
Общий у них инфракласс, далее идут различия. То есть это разные насекомые. Но кто-то нарисовал вот эту картинку и теперь её все лепят баяном. С таким же успехом таракана можно и с бабочкой сравнивать, тоже новокрылые насекомые.