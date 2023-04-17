FISHKINET
Сообщество Юмор 16778 постов • 3553 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост

Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост

Автор:
17 апреля 2023 17:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   внешность   интересное   подборка   подслушано   
2369
15
Есть очень красивые люди, есть просто симпатичные, а есть... ну вы понимаете. Именно для таких людей и собран сей пост. Не расстраивайтесь, все мы однажды станем старыми и некрасивыми. Ну или почти все.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   внешность   интересное   подборка   подслушано   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица Полчаса назад
Вопрос к девушке рэпера: что с лицом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь Меншиков 48 минут назад
Мдаа какая кобыла выросла,что с ней будет дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KonstantinLeirov 56 минут назад
Честно говоря, заколебали с этой картинкой, зачем сравнивать не сравниваемое??
Тараканы разносчики инфекций, портят продукты и вещи (кожаные перчатки могут сожрать или мыло), плодятся как сумасшедшие и уничтожают всё в округе, любят селится с людьми и объедать их.
Божьи коровки хищники, поедают тлю и других мелких насекомых, которые доставляют хлопоты садоводам/огородникам/фермерам.
Да и просто таракан - это таракан, а божья коровка - это жук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
343
Кузнецов Алексей scorpick 24 минуты назад
Ты думаешь он с первого раза твой вопрос не понял ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1066020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий
Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу...
Windows 11 оптимизируют для портативных игровых консолей (6 фото + видео)
Windows 11 оптимизируют для портативных игровых консолей (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Фотографии#машина#автомир#Россия#аварии#кино#дети#люди#Приколы
#история#СССР#интересно#факты#интересное#дтп#авто аварии#животные#мошенничество#соцсети
#Юмор#Прикол#автомобили#подборка#США#забавно#Автовсячина#картинки#новости#конфликт
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать Семь раз отмерь — семь раз отрежь Семь раз отмерь — семь раз отрежь Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи Полезные советы, которые просто... есть Полезные советы, которые просто... есть В любой непонятной ситуации кушайте пельмени В любой непонятной ситуации кушайте пельмени

На что жалуетесь?

Вернуться