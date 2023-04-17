Красивые люди не смогут по-настоящему прочувствовать сей пост

Есть очень красивые люди, есть просто симпатичные, а есть... ну вы понимаете. Именно для таких людей и собран сей пост. Не расстраивайтесь, все мы однажды станем старыми и некрасивыми. Ну или почти все.

1. Всегда относитесь к себе с самоиронией 0

2. Потому что это единственно, что остаётся 0

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3. Посвящается восьмидесятилетним подросткам неопределённой возрастной категории 0

4. А выгляжу я ещё хуже, чем в очках 0

5. ^_^ 0

6. И не говори 0 Источник:

7. Хоть кто-то любит мозги 0 Источник:

8. Думаю, ничего бы не поменялось, если бы тараканы были бы красными и в чёрную точку 0 Источник:

9. Единственная женщина в моей жизни, которая сделала мне комплимент 0 Источник:

10. А как бы она тогда стала матерью-одиночкой?! 0 Источник:

11. И обратная ситуация 0 Источник:

12. Кто-нибудь, сообщите ей, что так выглядеть — преступно 0 Источник:

13. Было бы слишком много уродов тогда 0 Источник:

14. Идеально! 0 Источник: