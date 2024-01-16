Статус изменён: "Вы в отношениях"

1971
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Когда мужчина и женщина начинают выстраивать отношения, всё обычно становится очень... "интересным". Многие семейные пары даже телевизор не смотрят, им хватает цирка в доме.
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Метки: Прикол Юмор интересное отношения подборка подслушано
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