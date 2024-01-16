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Статус изменён: "Вы в отношениях"

Статус изменён: "Вы в отношениях"

Автор:
16 января 2024 22:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   интересное   отношения   подборка   подслушано   
1971
16
Когда мужчина и женщина начинают выстраивать отношения, всё обычно становится очень... "интересным". Многие семейные пары даже телевизор не смотрят, им хватает цирка в доме.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   отношения   подборка   подслушано   
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13  комментариев
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11k
Гомерчик Час назад
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vfrcbvec 18 минут назад
Это прям куколдный алень какой-то ...
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Мойша Полчаса назад
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Мойша 40 минут назад
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Мойша 49 минут назад
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Умница-красавица 51 минуту назад
13. Ну или как вариант- не надо было на шлюхе жениться
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Мойша 59 минут назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Никифоридис

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