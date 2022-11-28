FISHKINET
Сообщество Юмор 15999 постов • 3207 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи

Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи

Автор:
28 ноября 2022 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   отличные задумки   подборка   подслушано   
1382
14
Подборка странных бизнес идей, которые кажутся жуткой тупостью. А вот кое-кто взял, да и реализовал. Не все, конечно, но большую часть. Может у вас тоже есть какая-то безумная идея, которая на самом деле не такая уж и безумная?
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   интересное   отличные задумки   подборка   подслушано   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
ПаганецЪ 37 минут назад
Кто-то [мат] искать персонал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
foma 84 10 минут назад
да ну на.х.ер

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93237



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
Экспериментальный пепелац
Экспериментальный пепелац
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почему же он сбрасывает?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#страна#интересное#животные#дтп#Жизнь#позитив#подборка
#фотографии#СССР#интересно#картинки#Россия#Приколы#криминал#аварии#авто аварии#Спорт
#Юмор#факты#кино#Прикол#автомобили#автомир#футбол#дети#сво#фильм
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно

На что жалуетесь?

Вернуться