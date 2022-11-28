Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи

Подборка странных бизнес идей, которые кажутся жуткой тупостью. А вот кое-кто взял, да и реализовал. Не все, конечно, но большую часть. Может у вас тоже есть какая-то безумная идея, которая на самом деле не такая уж и безумная?

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2. Отличная идея в качестве доп услуги 0 Источник:

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3. Идея крутая, но как это оформить юридически? 0 Источник:

4. Можно продавать дрыняки и палки в качестве хэнд-мейда и естественных приспособ 0 Источник:

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6. Кто-то же додумался... 0 Источник:

7. Яндекс, твой ход 0 Источник:

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9. Не делайте так, это противозаконно 0 Источник:

10. Часто главное — не сама идея, а её подача 0 Источник:

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12. Прокат котов дёшево. Посуточно 0 Источник:

13. Как обогатиться за счёт чужого ЧСВ 0 Источник: