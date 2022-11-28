Между идиотизмом и гениальностью: чумовые бизнес-идеи

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Подборка странных бизнес идей, которые кажутся жуткой тупостью. А вот кое-кто взял, да и реализовал. Не все, конечно, но большую часть. Может у вас тоже есть какая-то безумная идея, которая на самом деле не такая уж и безумная?
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