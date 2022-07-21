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Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно

Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно

Автор:
21 июля 2022 21:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подборка   подслушано   позор   прикол   стыд   
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Все мы попадали в разные позорные ситуации... Но у некоторых из нас есть самые стрёмные. В этом посте будет всё: воспоминания о пердеже, обнажёнке и звуках мочеиспускания.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   подборка   подслушано   позор   прикол   стыд   
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1  комментарий
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Альберт 13 минут назад
Посадили меня за парту с симпатичной девочкой, в которую я тут же влюбился.
Кроме того, что звали её Валя Павлюк, и что жила она по дороге в школу, больше ничего о ней не помню.
Хотя вспомнился один эпизод:
После выхода к доске, сажусь я на место и получаю от Вали записку.
С душевным трепетом беру бумажку и читаю:
«Застегни ширинку».
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