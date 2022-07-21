Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно

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Все мы попадали в разные позорные ситуации... Но у некоторых из нас есть самые стрёмные. В этом посте будет всё: воспоминания о пердеже, обнажёнке и звуках мочеиспускания.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интересное подборка подслушано позор прикол стыд
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Кроме того, что звали её Валя Павлюк, и что жила она по дороге в школу, больше ничего о ней не помню.
Хотя вспомнился один эпизод:
После выхода к доске, сажусь я на место и получаю от Вали записку.
С душевным трепетом беру бумажку и читаю:
«Застегни ширинку».