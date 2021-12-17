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Рады вас не видеть: всё о тонких намёках

Рады вас не видеть: всё о тонких намёках (17 фото)

Автор:
17 декабря 2021 14:05
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   интересное   намёки   подборка   подслушано   прикол   
1826
17
Человечество делится на две части. Первая часть делает отвратительные намёки, а вторая половина их отвратительно не понимает. Идеально.
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Метки: twitter   Юмор   интересное   намёки   подборка   подслушано   прикол   
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homerchik Час назад
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Дмитрий 59 минут назад
Давно я эту волжану не встречал...улыбнуло многое...
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