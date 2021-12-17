Рады вас не видеть: всё о тонких намёках

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Человечество делится на две части. Первая часть делает отвратительные намёки, а вторая половина их отвратительно не понимает. Идеально.
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Метки: twitter Юмор интересное намёки подборка подслушано прикол
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