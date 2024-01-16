"Если гриб взял вас в заложники...": в соцсетях беспокоятся о Василии, который пообещал написать отзыв о чайном грибе - и пропал

Некий Василий приобрел чайный гриб, о чём и написал в комментарии под карточкой с товаром. Вася с восторгом сообщил, что сбылась его мечта, и теперь он собирается тестить напиток, который приготовит тот самый гриб. Для этого покупатель приобрёл еще и красивую ёмкость с краном и цейлонский чай.





Вася пообещал сообщить о результатах теста - и пропал.



