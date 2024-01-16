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"Если гриб взял вас в заложники...": в соцсетях беспокоятся о Василии, который пообещал написать отзыв о чайном грибе - и пропал

"Если гриб взял вас в заложники...": в соцсетях беспокоятся о Василии, который пообещал написать отзыв о чайном грибе - и пропал

Автор:
16 января 2024 16:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: комментарии к товару   маркетплейс   отзыв   покупатель   смешно   соцсети   чайный гриб   
1560
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Иногда отзывы читать интереснее, чем пользоваться товаром. Смог бы кто-нибудь подумать, что покупка чайного гриба одном из пользователей сети обернётся настоящим детективом?!

Некий Василий приобрел чайный гриб, о чём и написал в комментарии под карточкой с товаром. Вася с восторгом сообщил, что сбылась его мечта, и теперь он собирается тестить напиток, который приготовит тот самый гриб. Для этого покупатель приобрёл еще и красивую ёмкость с краном и цейлонский чай.


Вася пообещал сообщить о результатах теста - и пропал.


×
×

После этого в комментариях началась вакханалия. Все захотели знать, получился на у Васи напиток, понравился ли он ему и как себя чувствует гриб.


Шло время, а вестей от Васи так и не было. Люди волновались и предполагали самое плохое.



Ведь, в конце концов, грибы - не до конца изученные обитатели земли, и кто его знает, чем опасен этот житель банки. Вдруг он поглотил свой чай и покусился на человека?



Васю до сих пор ждут в комментариях. Переживают. Вася, если ты нас читаешь, отзовись!

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Метки: комментарии к товару   маркетплейс   отзыв   покупатель   смешно   соцсети   чайный гриб   
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8  комментариев
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59k
dima423 Полчаса назад
У меня живет такой гриб...но он хитрый гад, забил краник, теперь из него не льется жидкость, но я тоже не промах, переливаю через край... еще повоюем))
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18k
тов.Suhov Минуту назад
Нет ничего лучше, что так хорошо утоляет жажду. С детства употребляю. "Полёт нормальный."
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89k
Доктор Джонс 14 минут назад
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14k
котегRUS Полчаса назад
блиин... жаль парня...
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
На самом деле прикольный напиток. Хоть и выглядит конечно так себе.
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5k
Горожанин 38 минут назад
Так это, наверное, Джигурда. У него не чайный гриб...
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13k
Владимир 40 минут назад
Кордицепс решил заварить?
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92k
sapér Vodička Час назад
Ссылка coub.com
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