"Если гриб взял вас в заложники...": в соцсетях беспокоятся о Василии, который пообещал написать отзыв о чайном грибе - и пропал

Иногда отзывы читать интереснее, чем пользоваться товаром. Смог бы кто-нибудь подумать, что покупка чайного гриба одном из пользователей сети обернётся настоящим детективом?!
Некий Василий приобрел чайный гриб, о чём и написал в комментарии под карточкой с товаром. Вася с восторгом сообщил, что сбылась его мечта, и теперь он собирается тестить напиток, который приготовит тот самый гриб. Для этого покупатель приобрёл еще и красивую ёмкость с краном и цейлонский чай.
Вася пообещал сообщить о результатах теста - и пропал.
После этого в комментариях началась вакханалия. Все захотели знать, получился на у Васи напиток, понравился ли он ему и как себя чувствует гриб.
Шло время, а вестей от Васи так и не было. Люди волновались и предполагали самое плохое.
Ведь, в конце концов, грибы - не до конца изученные обитатели земли, и кто его знает, чем опасен этот житель банки. Вдруг он поглотил свой чай и покусился на человека?
Васю до сих пор ждут в комментариях. Переживают. Вася, если ты нас читаешь, отзовись!
Источник:
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