В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью

Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.
В Екатеринбурге задержали 35-летнего уроженца Азербайджана, который в ходе дорожного конфликта ударил сотрудника МЧС. Инцидент произошёл 10 января на улице Титова.
Пожарные остановили служебный автомобиль рядом с двумя попавшими в ДТП легковушками и предложили помощь. Однако помощь там потребовалась совсем не профильного характера. Группа мужчин из одного автомобиля начала оскорблять и проявлять агрессию по отношению к девушке, которая находилась за рулём другой машины. Сотрудникам МЧС пришлось заступаться.
При попытке успокоить мужчин один из группы агрессивных приезжих нанёс удар по голове пожарного. Пострадавший на следующий день обратился в Следственный комитет, где против азербайджанца, который к тому же оказался нелегалом, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти).
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Задержанного на время расследования дела поместили в СИЗО, ему грозит до 5 лет колонии с последующей депортацией.
"Наш коллега из МЧС, пострадавший от рук дебошира, обратился в Следственный комитет, где сейчас и расследуется уголовное дело. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы", — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Как дети... чессс-сс-с лово!
Он не мужчина!