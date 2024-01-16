В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью

В Екатеринбурге задержали 35-летнего уроженца Азербайджана, который в ходе дорожного конфликта ударил сотрудника МЧС. Инцидент произошёл 10 января на улице Титова.

Пожарные остановили служебный автомобиль рядом с двумя попавшими в ДТП легковушками и предложили помощь. Однако помощь там потребовалась совсем не профильного характера. Группа мужчин из одного автомобиля начала оскорблять и проявлять агрессию по отношению к девушке, которая находилась за рулём другой машины. Сотрудникам МЧС пришлось заступаться.

При попытке успокоить мужчин один из группы агрессивных приезжих нанёс удар по голове пожарного. Пострадавший на следующий день обратился в Следственный комитет, где против азербайджанца, который к тому же оказался нелегалом, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти).