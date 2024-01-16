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В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью

В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью

Автор:
16 января 2024 14:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МЧС   екатеринбург   задержание   конфликт   нападение   пожарный   
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Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге задержали 35-летнего уроженца Азербайджана, который в ходе дорожного конфликта ударил сотрудника МЧС. Инцидент произошёл 10 января на улице Титова.


Пожарные остановили служебный автомобиль рядом с двумя попавшими в ДТП легковушками и предложили помощь. Однако помощь там потребовалась совсем не профильного характера. Группа мужчин из одного автомобиля начала оскорблять и проявлять агрессию по отношению к девушке, которая находилась за рулём другой машины. Сотрудникам МЧС пришлось заступаться.


При попытке успокоить мужчин один из группы агрессивных приезжих нанёс удар по голове пожарного. Пострадавший на следующий день обратился в Следственный комитет, где против азербайджанца, который к тому же оказался нелегалом, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти).

Задержанного на время расследования дела поместили в СИЗО, ему грозит до 5 лет колонии с последующей депортацией.


"Наш коллега из МЧС, пострадавший от рук дебошира, обратился в Следственный комитет, где сейчас и расследуется уголовное дело. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы", — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


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Метки: Видео   МЧС   екатеринбург   задержание   конфликт   нападение   пожарный   
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21  комментарий
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3k
Илья 2 часа назад
Что то азербайджанцы каждый день мелькают в новостях, на кого то нападают, режут, убивают, насилуют. Их дети тоже самое творят . Они все такие или сюда таких присылают?
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6k
Alex 13 минут назад
Даже не читая статью, знаю, что это черножопая обезьяна была.
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657
Андрей Граф 17 минут назад
таджи и азеры самые тупые, зачем их пускают вообще в РФ
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9k
Vалѣнтиныч 20 минут назад
Ты совсем дурак??? На пожарного наезжать! Тебе брандспойт в ... вставят и напор обеспечат.
Как дети... чессс-сс-с лово!
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13k
Владимир 23 минуты назад
А мужчина где, вижу только макаку самца.
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140
CyraxMotorsport Полчаса назад
Макак сажаю и сажают,а они никак не поймут-почему)))
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249
Александр Портениер 40 минут назад
5 лет колонии с последующей депортацией ? Нормально в самый раз.
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4k
Александр 50 минут назад
Ошибочка в названии поста.

Он не мужчина!
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1k
Stargazer 55 минут назад
Жидковаты пошли МЧС-ники... так-то всем экипажем заломали бы макаку, Брандспойт в задницу и врубить напор...
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511
Zmey8838 Час назад
Для России самая большая проблема не дети пустынь из средней Азии, их можно легко приструнить, а как раз это закавказское и северокавказское стадо ишаков. Вот где проблемы
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52
Al908 Zmey8838 Час назад
Все хуже
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
памидорники грязные
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59k
dima423 2 часа назад
Сперва еще наверно и опи*дюлили, а потом и посадят)) Норм погулял))
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