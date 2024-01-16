В конкурсе "Мисс Америка — 2024" победила офицер ВВС США

22-летняя Мэдисон Марш стала первым в истории офицером ВВС США, завоевавшим титул "Мисс Америка". Уроженка Форт-Смита, штат Арканзас, получила корону на церемонии в Орландо, штат Флорида, 14 января.
Второе место заняла "Мисс Техас" Элли Бро, которая заменит Марш в случае, если та не сможет появляться на мероприятиях.
"Мисс Индиана" Сидни Бриджес заняла третье место, "Мисс Кентукки" Мэллори Хадсон - четвертое, а "Мисс Род-Айленд" Кэролайн Паренте - пятое.
В конкурсе приняла участие 51 девушка от каждого штата, а также от округа Колумбия.
Одиннадцать девушек приняли участие в четырех заключительных раундах конкурса: фитнес-шоу, дискуссия на "горячие темы", конкурс талантов и выход в вечернем платье. После чего были объявлены пять финалисток.
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В ходе дискуссий было затронуто множество тем, включая терроризм, технологии, питание и изменение климата.
Марш призналась, что не умеет петь и танцевать, поэтому на конкурсе талантов рассказала о своём первом самостоятельном полёте в 16-летнем возрасте.
Мэдисон - профессиональный пилот и обладатель черного пояса по тхэквондо.
Марш окончила Академию ВВС США в прошлом году.
Во время учёбы уроженка Арканзаса решила попробовать свои силы в конкурсах красоты и стала "Мисс Колорадо".
Теперь она с удовольствием рассказывает девушкам о том, как стать пилотом и служить в армии, и видит в этом возможность развеять стереотипы, существующие в отношении женщин-военнослужащих.
"В армии есть возможность вести себя так, как ты хочешь - в форме и без. Я чувствовала, что конкурсы и, в частности, титул "Мисс Колорадо" - это способ продемонстрировать сказанное", - делится американка.
"Организация "Мисс Америка", в которой я сейчас состою, сосредоточена на том, что вы можете сделать для общества через своё социальное влияние. У победительницы должно быть блестящее резюме, она должна уметь выступать на публике, общаться с людьми и подавать пример", - объяснила она.
С ранних лет Марша мечтала стать пилотом и астронавтом. Родители поддерживали дочь, и в 13 лет она отправилась в образовательный лагерь Space Camp, где познакомилась с астронавтами и летчиками-истребителями.
Примерно в это же время она узнала об Академии ВВС США и в 15 лет начала брать уроки пилотирования. Через два года она получила лицензию пилота.
После окончания академии девушка поступила на службу в ВВС.
Однако потеря матери может заставить Мэдисон заняться исследованиями в области онкологии.
"Я потеряла маму около пяти лет назад из-за рака поджелудочной железы и почти сразу после этого вместе с семьёй основала некоммерческий проект, чтобы собрать средства и повысить осведомлённость жителей нашего города об онкологии", - делится девушка.
Она планирует работать с Институтом раковых исследований Дана-Фарбера и профессором Гарвардской медицинской школы над выявлением способов ранней диагностики рака поджелудочной железы.
Более того, "Мисс Америка — 2024" успевает учиться в магистратуре Гарвардской школы Кеннеди на политолога.
"Под конец учёбы в Академии я начала понимать, что больше всего меня привлекает политика и исследование рака, поэтому я и оказалась в Гарвардской школе", - добавила Марш.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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