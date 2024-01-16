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В конкурсе "Мисс Америка — 2024" победила офицер ВВС США

В конкурсе "Мисс Америка — 2024" победила офицер ВВС США

Автор:
16 января 2024 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ввс   конкурс   красота   мисс америка   офицер   пилот   победительница   
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22-летняя Мэдисон Марш стала первым в истории офицером ВВС США, завоевавшим титул "Мисс Америка". Уроженка Форт-Смита, штат Арканзас, получила корону на церемонии в Орландо, штат Флорида, 14 января.

Второе место заняла "Мисс Техас" Элли Бро, которая заменит Марш в случае, если та не сможет появляться на мероприятиях.

"Мисс Индиана" Сидни Бриджес заняла третье место, "Мисс Кентукки" Мэллори Хадсон - четвертое, а "Мисс Род-Айленд" Кэролайн Паренте - пятое.

В конкурсе приняла участие 51 девушка от каждого штата, а также от округа Колумбия.

Одиннадцать девушек приняли участие в четырех заключительных раундах конкурса: фитнес-шоу, дискуссия на "горячие темы", конкурс талантов и выход в вечернем платье. После чего были объявлены пять финалисток.


В ходе дискуссий было затронуто множество тем, включая терроризм, технологии, питание и изменение климата.

Марш призналась, что не умеет петь и танцевать, поэтому на конкурсе талантов рассказала о своём первом самостоятельном полёте в 16-летнем возрасте.

Мэдисон - профессиональный пилот и обладатель черного пояса по тхэквондо.

Марш окончила Академию ВВС США в прошлом году.

Во время учёбы уроженка Арканзаса решила попробовать свои силы в конкурсах красоты и стала "Мисс Колорадо".

Теперь она с удовольствием рассказывает девушкам о том, как стать пилотом и служить в армии, и видит в этом возможность развеять стереотипы, существующие в отношении женщин-военнослужащих.

"В армии есть возможность вести себя так, как ты хочешь - в форме и без. Я чувствовала, что конкурсы и, в частности, титул "Мисс Колорадо" - это способ продемонстрировать сказанное", - делится американка.

"Организация "Мисс Америка", в которой я сейчас состою, сосредоточена на том, что вы можете сделать для общества через своё социальное влияние. У победительницы должно быть блестящее резюме, она должна уметь выступать на публике, общаться с людьми и подавать пример", - объяснила она.

С ранних лет Марша мечтала стать пилотом и астронавтом. Родители поддерживали дочь, и в 13 лет она отправилась в образовательный лагерь Space Camp, где познакомилась с астронавтами и летчиками-истребителями.

Примерно в это же время она узнала об Академии ВВС США и в 15 лет начала брать уроки пилотирования. Через два года она получила лицензию пилота.

После окончания академии девушка поступила на службу в ВВС.

Однако потеря матери может заставить Мэдисон заняться исследованиями в области онкологии.

"Я потеряла маму около пяти лет назад из-за рака поджелудочной железы и почти сразу после этого вместе с семьёй основала некоммерческий проект, чтобы собрать средства и повысить осведомлённость жителей нашего города об онкологии", - делится девушка.

Она планирует работать с Институтом раковых исследований Дана-Фарбера и профессором Гарвардской медицинской школы над выявлением способов ранней диагностики рака поджелудочной железы.

Более того, "Мисс Америка — 2024" успевает учиться в магистратуре Гарвардской школы Кеннеди на политолога.

"Под конец учёбы в Академии я начала понимать, что больше всего меня привлекает политика и исследование рака, поэтому я и оказалась в Гарвардской школе", - добавила Марш.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ввс   конкурс   красота   мисс америка   офицер   пилот   победительница   
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8  комментариев
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22k
Killgrave 59 минут назад
Типичная американская вобла, которая в 20 выглядит на 40.
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28k
Lehoia 48 минут назад
Ну, хоть без силикона и имплантов.
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1k
klklkl 49 минут назад
И ни одного негра-пидораса? Да что они себе позволяют?
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5k
Наталья 57 минут назад
Обычная девушка. Хотя бы не транс.
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59k
alertol 58 минут назад
Тот неловкий момент когда форма ей идёт больше чем платье...
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3k
Илья Час назад
В конкурсе красоты победила не красивая женщина. Заказали для пропаганды вооруженных сил.
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