В конкурсе "Мисс Америка — 2024" победила офицер ВВС США

Второе место заняла "Мисс Техас" Элли Бро, которая заменит Марш в случае, если та не сможет появляться на мероприятиях.

"Мисс Индиана" Сидни Бриджес заняла третье место, "Мисс Кентукки" Мэллори Хадсон - четвертое, а "Мисс Род-Айленд" Кэролайн Паренте - пятое.

В конкурсе приняла участие 51 девушка от каждого штата, а также от округа Колумбия.