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Журналисты отыскали мужа победительницы конкурса «Миссис Россия»

Журналисты отыскали мужа победительницы конкурса «Миссис Россия»

Автор:
07 июня 2023 00:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссис Россия 2023   Наталья Оскар   конкурс   миллиардер   муж   победительница   
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Злые языки уверяют, что страшно красивая Наталья Оскар, которая сегодня взбудоражила народ, умудрившись без всяких фильтров победить на конкурсе «Миссис Россия», этот титул купил какой-то папик. И как только могли так подумать!

Пронырливые журналисты не только прицепились к новоиспеченной победительнице конкурса "Миссис Россия - 2023" из-за фильтров и своих неоправдавшихся ожиданий, но и разыскали её супруга.

Мужем красавицы (а её статус в соцсетях - Абсолютная победительница конкурса «Миссис России Мира - 2023») оказался простой хабаровский миллиардер Роман Безматерных, - пишет ТГ-канал "Самые Сливки".

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Роман является учредителем группы компаний «Центр кровли» с заводами на Сахалине, в Благовещенске и Красноярске.

В свободное от работы время изучает китайскую философию, рассуждает, вернут ли Хабаровску статус столицы ДФО и активно путешествует.

Например, в пандемию семейство Безматерных прославилось тем, что застряло в Австралии и накупило билетов на полмиллиона, а те «сгорели».

Но самое любопытное не это.

- Сейчас я планирую заходить в область образования, хотим писать образовательные курсы, - говорил бизнесмен несколько месяцев назад.

Кстати, сама Наталья Оскар уверяет, что никак себя не тюнинговала, а её внешность - результат жесткой дисциплины и правильного питания:


Два-три раза в неделю я занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух

Похоже, у Блиновской появилась конкурентка. Тоже ведь жена богатого мужа и победительница конкурса «Миссис Россия-International-2016».

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Метки: Миссис Россия 2023   Наталья Оскар   конкурс   миллиардер   муж   победительница   
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8  комментариев
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18k
Bill 46 минут назад
Если бы у меня было 540 млн. - я бы тоже не пожалел немножко, чтобы подарить жене диплом "Мисс чего-нибудь"
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35k
russger 2 минуты назад
Вот мужик вроде не бедный. И не глупый, раз столько бабла имеет. Он покрасивей бабу не мог себе найти?
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14k
MrForstd 13 минут назад
О, а я его знаю, ниразу не знал, что он миллиардер . GL450 его не новый тоже миллиардера в нём не выдаёт. Теперь буду проходить мимо "Центра кровли" и просить "дай миллион".

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14k
Ser 16 минут назад
Мммдя... какая же она . СТРАШНАЯ. (особенно на верхнем снимке, слева... с хирургическими губами.
Эх думал сегодня спокойно по сплю, но такая приснится -бррррр!)
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32k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Ещё один инфоцИган. Ну нам же не хватает, так что успехов
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15k
ss Полчаса назад
"Мужем красавицы... оказался простой хабаровский миллиардер Роман Безматерных"
-
Так она Наталья Безматерных. А "погремуху" Оскар ей присобачили для звучности что ли?
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10k
Владимир Полчаса назад
Фамилия прикольная, а так похер. Чего она там мисс... Да хоть вселенной, давно понятно что весь этот конкурс расчитан на кошелек кто больше заплатил.
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15k
ss Полчаса назад
"Злые языки уверяют, что страшно красивая Наталья Оскар"
-
Эпитет "страшно красивая" ей подходит, как нельзя лучше!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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