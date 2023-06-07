Журналисты отыскали мужа победительницы конкурса «Миссис Россия»

Пронырливые журналисты не только прицепились к новоиспеченной победительнице конкурса "Миссис Россия - 2023" из-за фильтров и своих неоправдавшихся ожиданий, но и разыскали её супруга.

Мужем красавицы (а её статус в соцсетях - Абсолютная победительница конкурса «Миссис России Мира - 2023») оказался простой хабаровский миллиардер Роман Безматерных, - пишет ТГ-канал "Самые Сливки".