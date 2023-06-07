Журналисты отыскали мужа победительницы конкурса «Миссис Россия»

Злые языки уверяют, что страшно красивая Наталья Оскар, которая сегодня взбудоражила народ, умудрившись без всяких фильтров победить на конкурсе «Миссис Россия», этот титул купил какой-то папик. И как только могли так подумать!
Пронырливые журналисты не только прицепились к новоиспеченной победительнице конкурса "Миссис Россия - 2023" из-за фильтров и своих неоправдавшихся ожиданий, но и разыскали её супруга.
Мужем красавицы (а её статус в соцсетях - Абсолютная победительница конкурса «Миссис России Мира - 2023») оказался простой хабаровский миллиардер Роман Безматерных, - пишет ТГ-канал "Самые Сливки".
Роман является учредителем группы компаний «Центр кровли» с заводами на Сахалине, в Благовещенске и Красноярске.
В свободное от работы время изучает китайскую философию, рассуждает, вернут ли Хабаровску статус столицы ДФО и активно путешествует.
Например, в пандемию семейство Безматерных прославилось тем, что застряло в Австралии и накупило билетов на полмиллиона, а те «сгорели».
Но самое любопытное не это.
- Сейчас я планирую заходить в область образования, хотим писать образовательные курсы, - говорил бизнесмен несколько месяцев назад.
Кстати, сама Наталья Оскар уверяет, что никак себя не тюнинговала, а её внешность - результат жесткой дисциплины и правильного питания:
Два-три раза в неделю я занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух
Похоже, у Блиновской появилась конкурентка. Тоже ведь жена богатого мужа и победительница конкурса «Миссис Россия-International-2016».
Источник:
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Эх думал сегодня спокойно по сплю, но такая приснится -бррррр!)
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Так она Наталья Безматерных. А "погремуху" Оскар ей присобачили для звучности что ли?
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Эпитет "страшно красивая" ей подходит, как нельзя лучше!