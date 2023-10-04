В Лондоне прошёл первый в истории конкурс красоты без макияжа

Наташа Бересфорд начала работать медсестрой в Королевской лондонской стоматологической больнице в 2021 году, где её прозвали «настоящей зубной феей», лечащей детей.

Я надеюсь использовать свой титул, чтобы вдохновить молодых женщин чувствовать себя уверенно и красиво без макияжа.

Все 19 участниц конкурса без мейкапа