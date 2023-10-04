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В Лондоне прошёл первый в истории конкурс красоты без макияжа

В Лондоне прошёл первый в истории конкурс красоты без макияжа

Автор:
04 октября 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: без макияжа   девушки   конкурс   конкурс красоты без макияжа   красота   лондон   
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Участницы не пользовались даже блеском для губ.

Медсестру-стоматолога назвали первой победительницей «конкурса красоты без макияжа». 26-летняя Наташа Бересфорд была названа «Мисс Лондон 2023» в региональном отборочном конкурсе «Мисс Англия». Впервые за 95-летнюю историю конкурса в нём появилось соревнование девушек без макияжа, в котором приняли участие 19 британок. Все они вышли на подиум с чистым лицом и в одежде в стиле бохо, изготовленной из экологичных материалов по своему выбору. Финал конкурса прошёл 30 сентября.


Победительница конкурса «Мисс Англия без макияжа» — Наташа Бересфорд

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Наташа произвела впечатление на судей, надев белое кружевное платье от британского бренда Shikoba Bride, который шьёт наряды с соблюдением экологических норм. После завоевания титула «Мисс Лондон» Наташа будет участвовать в финале «Мисс Англия», который состоится позднее в этом году.


Наташа на красной дорожке конкурса

Наташа Бересфорд начала работать медсестрой в Королевской лондонской стоматологической больнице в 2021 году, где её прозвали «настоящей зубной феей», лечащей детей.

Я надеюсь использовать свой титул, чтобы вдохновить молодых женщин чувствовать себя уверенно и красиво без макияжа.


Все 19 участниц конкурса без мейкапа

В предыдущие годы участниц просили присылать свои фотографии без фильтров, косметики, а в этом году из-за введения новой части конкурса им было запрещено использовать даже блеск для губ, уже находясь на подиуме. Организаторы заявили, что концепция направлена на расширение прав и возможностей женщин, повышение уверенности в себе и продвижение более реалистичного внешнего облика.


Пять финалисток на подиуме


Финалистки конкурса, занявшие второе-пятое места


Второе место заняла 23-летняя Афроуз Амин из Льюишама, студентка инженерного факультета

Девушка работает в лондонском метро.


26-летняя Теми Адейеми (помощница бухгалтера) и 17-летняя Аланта Ричардс (студентка института косметологии) также вошли в пятёрку

Приз зрительских симпатий достался 26-летней бизнесвумен Лорен Мэлоун

Источник:

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Метки: без макияжа   девушки   конкурс   конкурс красоты без макияжа   красота   лондон   
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10  комментариев
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15k
Kostick Час назад
наглише, гнуссен брехен! такого цвета губ, как у той наташи - не бывает. да и тени заметны. или это негодяй фотограф прифотошопил?
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2k
Провокатор Минуту назад
Белые начинают и выигрывают.
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280
Михаил 5 минут назад
В коем веке согласен по Наташе...
Симпотная, без члена...на первый взгляд...
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23k
sanchesS80 8 минут назад
Чего-то страшненьких подобрали. У нас в любой институт приди, на проходной за 5 минут можно будет набрать с десяток студенток, которые задвинут всех этих.
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9k
krivsan 9 минут назад
сначала в баню,потом в загс
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7k
Станислав 17 минут назад
Сдается мне, Наташа читер.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 24 минуты назад
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128
Илья 52 минуты назад
До чего докатился мир.. Мы радуемся нормальному стечению обстоятельств. Конкурс красоты так и должен проходить, оценивать должны "чистую" красоту.
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3k
Saplus Час назад
"Ты ненакрашенная страшная - и накраааашенная!"
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433
Гугенот Час назад
Наконец то правильный конкурс. Единственное, что я бы добавил, так это фотографии с правильным освещением... а точнее, не делал бы фотографий с "корявым" освещением.
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