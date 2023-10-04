В Лондоне прошёл первый в истории конкурс красоты без макияжа

Участницы не пользовались даже блеском для губ.
Медсестру-стоматолога назвали первой победительницей «конкурса красоты без макияжа». 26-летняя Наташа Бересфорд была названа «Мисс Лондон 2023» в региональном отборочном конкурсе «Мисс Англия». Впервые за 95-летнюю историю конкурса в нём появилось соревнование девушек без макияжа, в котором приняли участие 19 британок. Все они вышли на подиум с чистым лицом и в одежде в стиле бохо, изготовленной из экологичных материалов по своему выбору. Финал конкурса прошёл 30 сентября.
Победительница конкурса «Мисс Англия без макияжа» — Наташа Бересфорд
Наташа произвела впечатление на судей, надев белое кружевное платье от британского бренда Shikoba Bride, который шьёт наряды с соблюдением экологических норм. После завоевания титула «Мисс Лондон» Наташа будет участвовать в финале «Мисс Англия», который состоится позднее в этом году.
Наташа на красной дорожке конкурса
Наташа Бересфорд начала работать медсестрой в Королевской лондонской стоматологической больнице в 2021 году, где её прозвали «настоящей зубной феей», лечащей детей.
Я надеюсь использовать свой титул, чтобы вдохновить молодых женщин чувствовать себя уверенно и красиво без макияжа.
Все 19 участниц конкурса без мейкапа
В предыдущие годы участниц просили присылать свои фотографии без фильтров, косметики, а в этом году из-за введения новой части конкурса им было запрещено использовать даже блеск для губ, уже находясь на подиуме. Организаторы заявили, что концепция направлена на расширение прав и возможностей женщин, повышение уверенности в себе и продвижение более реалистичного внешнего облика.
Пять финалисток на подиуме
Финалистки конкурса, занявшие второе-пятое места
Второе место заняла 23-летняя Афроуз Амин из Льюишама, студентка инженерного факультета
Девушка работает в лондонском метро.
26-летняя Теми Адейеми (помощница бухгалтера) и 17-летняя Аланта Ричардс (студентка института косметологии) также вошли в пятёрку
Приз зрительских симпатий достался 26-летней бизнесвумен Лорен Мэлоун
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