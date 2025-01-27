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Сова залетела в школьный класс в Красноярске

Сова залетела в школьный класс в Красноярске

Автор:
27 января 2025 15:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Красноярск   Россия   животные   птица   сова   
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Сова посетила класс одной из школ в Красноярске. Птица залетела в помещение на перемене через открытое для проветривания окно.

Птица посидела на учительском столе, а затем, врезалась в окно. Ученики помогли незваной гостье выбраться на волю.


«Птица залетела в кабинет изобразительного искусства, когда окна открыли для проветривания на перемене. Пернатый хищник попозировал школьникам на стопке с учебниками, а затем «попрощался» и попытался улететь, однако не смог различить стекло и пространство. Старшеклассники не растерялись, взяв птицу в руки, и помогли вылететь обратно на улицу», — рассказали в канале главного управления образования Красноярска.

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Метки: Видео   Красноярск   Россия   животные   птица   сова   
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21k
Роберт Шекли 3 часа назад
Письмо доставлено
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1
Александр Беликов 21 минуту назад
Эта сова жрёт падаль и мышей, всему классу колоть прививки от бешенства и чумы.
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73k
turyst 42 минуты назад
Ссылка m.vk.com
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684
НеВиниПуха 49 минут назад
По-любому в классе Гарик учится
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5k
Двестиграмм Час назад
знаете что обидно
Вы спасаете животинку
а оно думает
ФУХ - еле вырвалась
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4k
Бомбардир 2 часа назад
Она позировать прилетела для портрета, а ее в окно...
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45k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Ищет Гарри.
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5k
banga911 2 часа назад
неясыть.
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16k
Alex 2 часа назад
Какая хорошенькая)
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8k
перевозчик 2 часа назад
наглядное пособие....
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63
AVTO VOVA 3 часа назад
Серая неясыть. Я такую в лесу в капкане на куниц нашел, потом отвозил в ветеринарку.
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34k
Serg2001 3 часа назад
Всё нормально... Это Букля!
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8k
Babangdida 3 часа назад
Вот наябедничает сейчас всех Вас Дамбалдору, будете знать!
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Себастьян Перейра
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