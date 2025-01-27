Сова залетела в школьный класс в Красноярске

Сова посетила класс одной из школ в Красноярске. Птица залетела в помещение на перемене через открытое для проветривания окно.
Птица посидела на учительском столе, а затем, врезалась в окно. Ученики помогли незваной гостье выбраться на волю.
«Птица залетела в кабинет изобразительного искусства, когда окна открыли для проветривания на перемене. Пернатый хищник попозировал школьникам на стопке с учебниками, а затем «попрощался» и попытался улететь, однако не смог различить стекло и пространство. Старшеклассники не растерялись, взяв птицу в руки, и помогли вылететь обратно на улицу», — рассказали в канале главного управления образования Красноярска.
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