Сова залетела в школьный класс в Красноярске

«Птица залетела в кабинет изобразительного искусства, когда окна открыли для проветривания на перемене. Пернатый хищник попозировал школьникам на стопке с учебниками, а затем «попрощался» и попытался улететь, однако не смог различить стекло и пространство. Старшеклассники не растерялись, взяв птицу в руки, и помогли вылететь обратно на улицу», — рассказали в канале главного управления образования Красноярска.