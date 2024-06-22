СМИ публикуют впечатляющие кадры пожара 26-этажного жилого комплекса Астаны

Высотка из 26 этажей горела сегодня в районе Нура города Астаны. Как сообщает МЧС Казахстана, спасатели эвакуировали из здания восьмерых человек, включая ребенка.
В центре Астаны сегодня эпично полыхал 26-этажный небоскреб «Rixos Хан-Шатыр». О пожаре сообщил МЧС Казахстана.
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Здание расположено по адресу: проспект Туран, 37/9. Как пишет Zakon.kz, внутри располагаются не только квартиры, но и административные помещения.
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Небоскреб находится в центре города, возле крупного ТЦ «Хан-Шатыр», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «шатер» в мире.
По данным ведомства, произошло возгорание наружной облицовки здания, на месте работали 16 единиц техники и 72 пожарных.
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К вечеру пожар удалось локализовать на площади 180 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС Казахстана.
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