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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1509 постов • 63 подписчика подписаться
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СМИ публикуют впечатляющие кадры пожара 26-этажного жилого комплекса Астаны

СМИ публикуют впечатляющие кадры пожара 26-этажного жилого комплекса Астаны

Автор:
22 июня 2024 23:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 26 этажей   Казахстан   ЧП   астана   высотка   пожар   
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Высотка из 26 этажей горела сегодня в районе Нура города Астаны. Как сообщает МЧС Казахстана, спасатели эвакуировали из здания восьмерых человек, включая ребенка.

В центре Астаны сегодня эпично полыхал 26-этажный небоскреб «Rixos Хан-Шатыр». О пожаре сообщил МЧС Казахстана.

Здание расположено по адресу: проспект Туран, 37/9. Как пишет Zakon.kz, внутри располагаются не только квартиры, но и административные помещения.

Небоскреб находится в центре города, возле крупного ТЦ «Хан-Шатыр», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «шатер» в мире.

По данным ведомства, произошло возгорание наружной облицовки здания, на месте работали 16 единиц техники и 72 пожарных.

К вечеру пожар удалось локализовать на площади 180 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС Казахстана.

Источник:

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Метки: 26 этажей   Казахстан   ЧП   астана   высотка   пожар   
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4  комментария
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2k
Hans 8 минут назад
Еслибы обратно в Астану не переименовали прикольно бы звучало - В городе Нурсултан в районе Нура...
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Александр Поляков Час назад
Это Путин виноват
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4k
Тварь Час назад
В Грозном вроде так же когда-то горело.
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17k
Поручик 2 часа назад
Там никто мимо на самолёте не летал? А то уж очень на 11.09.2001 похоже...
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1539 постов (1468 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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