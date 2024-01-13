Власти Дагестана подарили ветерану 100 млн рублей

Ветеран нашёл молодую жену и в шутку попросил выплатить за него калым. Его желание было исполнено.
Глава Дагестана Сергей Меликов навестил 12 января ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима-Пашу Султановича, который отмечал в этот день свой 100-летний юбилей. В ходе разговора именинник сообщил, что очень хотел бы лично поблагодарить сенатора Сулеймана Керимова, который выделил из собственных средств по миллиону рублей каждому ветерану к 75-летию Победы. Меликов тут же исполнил желание ветерана и организовал телефонный разговор с Керимовым.
В ходе беседы Ибрагим-Паша в шутку пожаловался Керимову, что молодая женщина, которую тот хочет взять в жёны, потребовала большой калым, но с пенсии его не выплатить. Сенатор пообещал помочь с этим вопросом и подарил ветерану 100 млн рублей.
"Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну!" — написал Меликов.
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Ибрагим-Паше Садыкову призвали на службу в 1941 году в возрасте 18 лет. Ветеран воевал под Сталинградом, в 15-ти километрах от города, с января 1942-го. Также он принимал участие в освобождении Керчи, Киева, Харькова, обороне Ростова, в Сталинградской битве и битве на Курской дуге.
Командир отделения автоматчиков 48-го стрелкового полка, сержант Садыков отмечен многочисленными наградами: орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Ростова", "Жукова", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Белоруссии", "За освобождение Варшавы", Кавалер ордена Славы двух степеней.
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У нас есть "бывший бандит" Скоч, но деньги даёт через фонд "Поколение", а здесь "бывший бандит" Керимов жалует с "личного плеча"...
Уроды.
Зачем ему 100 миллионов и в каком состоянии его "женилка" .