Власти Дагестана подарили ветерану 100 млн рублей

Глава Дагестана Сергей Меликов навестил 12 января ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима-Пашу Султановича, который отмечал в этот день свой 100-летний юбилей. В ходе разговора именинник сообщил, что очень хотел бы лично поблагодарить сенатора Сулеймана Керимова, который выделил из собственных средств по миллиону рублей каждому ветерану к 75-летию Победы. Меликов тут же исполнил желание ветерана и организовал телефонный разговор с Керимовым.

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В ходе беседы Ибрагим-Паша в шутку пожаловался Керимову, что молодая женщина, которую тот хочет взять в жёны, потребовала большой калым, но с пенсии его не выплатить. Сенатор пообещал помочь с этим вопросом и подарил ветерану 100 млн рублей.