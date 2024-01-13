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Власти Дагестана подарили ветерану 100 млн рублей

Власти Дагестана подарили ветерану 100 млн рублей

Автор:
13 января 2024 18:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   ветеран   калым   подарок   юбилей   
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Ветеран нашёл молодую жену и в шутку попросил выплатить за него калым. Его желание было исполнено.

Глава Дагестана Сергей Меликов навестил 12 января ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима-Пашу Султановича, который отмечал в этот день свой 100-летний юбилей. В ходе разговора именинник сообщил, что очень хотел бы лично поблагодарить сенатора Сулеймана Керимова, который выделил из собственных средств по миллиону рублей каждому ветерану к 75-летию Победы. Меликов тут же исполнил желание ветерана и организовал телефонный разговор с Керимовым.

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В ходе беседы Ибрагим-Паша в шутку пожаловался Керимову, что молодая женщина, которую тот хочет взять в жёны, потребовала большой калым, но с пенсии его не выплатить. Сенатор пообещал помочь с этим вопросом и подарил ветерану 100 млн рублей.


"Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну!" — написал Меликов.

Ибрагим-Паше Садыкову призвали на службу в 1941 году в возрасте 18 лет. Ветеран воевал под Сталинградом, в 15-ти километрах от города, с января 1942-го. Также он принимал участие в освобождении Керчи, Киева, Харькова, обороне Ростова, в Сталинградской битве и битве на Курской дуге.


Командир отделения автоматчиков 48-го стрелкового полка, сержант Садыков отмечен многочисленными наградами: орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Ростова", "Жукова", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Белоруссии", "За освобождение Варшавы", Кавалер ордена Славы двух степеней.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   ветеран   калым   подарок   юбилей   
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16  комментариев
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44
Деньги Есть 57 минут назад
Грань, конечно, тонкая. Но позвольте спросить. Дагестан дотационный регион или нет? Откуда у властей Дагестана такие деньги? И потом моральный-уголовный вопрос этого дела, при всём уважении к ветерану. По сути - это проституция, когда молодая жена соглашается спать с глубоким стариком за большие деньги.
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3k
Александр Долматов 2 минуты назад
Вот куда идут дотации, вливаемые в Дагестан. Не на развитие инфраструктуры, промышленности или сельского хозяйства, а на калымы.
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35
Star Telecom 9 минут назад
Скорей всего жена дочка какого не будь сра-но-го депутата))
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16k
Kucher 15 минут назад
При всём уважении к ветеранам, но это какой-то сюр.
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Лучше бы новые электросети протянули на эти деньги
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69k
doker 45 минут назад
Сука, до слёз!

У нас есть "бывший бандит" Скоч, но деньги даёт через фонд "Поколение", а здесь "бывший бандит" Керимов жалует с "личного плеча"...

Уроды.
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8k
Allmaster 52 минуты назад
Дед-молодец!
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37k
albedo Час назад
Ничего не понял.
Зачем ему 100 миллионов и в каком состоянии его "женилка" .
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248
iskra albedo 5 минут назад
Написано же - "пошутил". А сенатор юмора не понял,подарил бабло без всяких шуток.То ли правда думает, что дед будет невесту за деньги покупать, то ли надо от денег избавляться любыми путями.(фильм что-то вспомнился старый. Но забавный)..
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6k
Трям Час назад
Ну а хули не подарить, калымов же их не заработал, так, олах подарил...
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