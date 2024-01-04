100-летняя бабуля из США отпраздновала юбилей прыжком с парашютом

Как она заявила потом журналистам: «А почему бы и нет?»
Глендин Хэмилтон из Флориды прыгает с парашютом уже в четвёртый раз. Один из них пришёлся на её 90-летие. А теперь даме стукнуло 100 лет и в честь такого события она вновь взмыла в небеса.
В самолёт бабулю паковали инструкторы лётной конторы Skydive DeLand. Они заранее подстраховались и оформили все документы, чтобы у родственников старушки не было претензий - ну это если бы она откисла в полёте.
Как раз родственники с друзьями и провожали бабулю - и с нетерпением ждали её на земле.
После приземления, одна из женщин подсунула Хэмилтон её ходунки. А когда бодрую и довольную старушку спросили: «Зачем вам эти прыжки в 100 лет?» Она сказала: «А почему бы и нет?» И добавила: Это было сильно, жёстко и мне понравилось.
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В свои 100 лет бабушка явно не разучилась любить жизнь.
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