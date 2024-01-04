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100-летняя бабуля из США отпраздновала юбилей прыжком с парашютом

100-летняя бабуля из США отпраздновала юбилей прыжком с парашютом

Автор:
04 января 2024 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   Флорида   прыжок с парашютом   старушка   юбилей   
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Как она заявила потом журналистам: «А почему бы и нет?»

Глендин Хэмилтон из Флориды прыгает с парашютом уже в четвёртый раз. Один из них пришёлся на её 90-летие. А теперь даме стукнуло 100 лет и в честь такого события она вновь взмыла в небеса.

В самолёт бабулю паковали инструкторы лётной конторы Skydive DeLand. Они заранее подстраховались и оформили все документы, чтобы у родственников старушки не было претензий - ну это если бы она откисла в полёте.

Как раз родственники с друзьями и провожали бабулю - и с нетерпением ждали её на земле.

После приземления, одна из женщин подсунула Хэмилтон её ходунки. А когда бодрую и довольную старушку спросили: «Зачем вам эти прыжки в 100 лет?» Она сказала: «А почему бы и нет?» И добавила: Это было сильно, жёстко и мне понравилось.

В свои 100 лет бабушка явно не разучилась любить жизнь.

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Метки: Видео   США   Флорида   прыжок с парашютом   старушка   юбилей   
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7  комментариев
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Максим Макашев Час назад
Вроде бы в минувшем году у них тоже 100-летняя бабулька прыгала, а через некоторое время уже предстала перед "вратами и Святым Петром"
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3k
grigorenko vladislav 15 минут назад
Неточный перевод. В оригинале: "...когда бодрую и довольную старушку спросили: «Зачем вам эти прыжки в 100 лет?» Она сказала: «А вот х@й вам, а не наследство!»
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grigorenko vladislav 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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Aleksei 19 минут назад
в её возрасте можно делать уже что хочешь.
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Андрей Крылов 36 минут назад
Прыгнула сразу в могилу. Впрочем, почему нет? Ну, пусть себе...
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АртемШишков 57 минут назад
Умерла бабуля в прошлом году через пару недель после прыжка
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