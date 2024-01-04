100-летняя бабуля из США отпраздновала юбилей прыжком с парашютом

В самолёт бабулю паковали инструкторы лётной конторы Skydive DeLand. Они заранее подстраховались и оформили все документы, чтобы у родственников старушки не было претензий - ну это если бы она откисла в полёте.

Как раз родственники с друзьями и провожали бабулю - и с нетерпением ждали её на земле.