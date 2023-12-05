"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"

Девушку осудили за её внешний вид, заявив, что одеваться нужно скромнее. Почему же тогда сами дагестанки иногда ходят в облегающей одежде? Или главный аксессуар - платок? Если он есть, то можно и с декольте.
В Дагестане стараются придерживаться строгих правил относительно одежды. Во всяком случае, туристам напоминают, что хорошо бы носить вещи, которые не оскорбляют взгляд правоверных мусульман: рубашки и блузки с длинным (или, по крайней мере, прикрывающим плечи) рукавом, юбки ниже колена, длинные бриджи (а не шорты) и брюки.
Такие рекомендации в виде табличек даже присутствуют у многих объектов туризма.
Девушка побывала в Дагестане и удивилась тому, как трепетно тут относятся е одежде окружающих. Она рассказывает, что держала на руках ребёнка, который задрал её кофточку. Увидев это, к туристке подошёл местный житель, который отчитал её за неподобающий вид.
"Почему тогда девушка в облегающем платье и вырезом по самое "не балуй", но в платке - это нормально?" - удивляется туристка.
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В соцсетях девушку не поддержали. Посоветовали сменить маршрут и ездить туда, где случайно оголившийся живот или ноги в шортах не вызовут таких возмущений.
Кстати, когда врача-дагестанку пригласили на ТВ и попросили прийти без платка, возмущению не было предела. Потому что это другое.
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И если туристка зная это туда едет - то и скатертью ей дорога!
Только чего же она потом плачет?
Не понимаю, что там здоровым людям делать? Пока в РФ не будет закон един для всех, а чурки в своих аулах будут творить что им взбрендит, я найдут места где можно отдохнуть, попутешествовать и пообщаться с другими национальностями и потратить деньги.. а таких вот макак надо просто банами угощать в зоопарке, зачем к ним ехать и пытаться контактировать?
Никто с камнями не бросается, хиджаб одевать не заставляет. Но и явное неуважение к своим традициям тоже пресекают сразу и четко. Вполне адекватно это делают, как мне показалось.
То самое "нормально делай, нормально будет".
Я бы хотел чтобы русские умели так же. Все, а не единицы.
Я так Щитаю...
А если бы она так оделась во Владивостоке, Тюмени или Карелии никто бы не возмутился?
Я бы сам свою жену туда не пустил и понимаю комментаторов.
У меня другой вопрос:
Почему российские законы не работают в Дагестане?
Это другая страна со своим законодательством?
...теперь можете минусить...
Печаль в том, что русских на Кавказе не любят и как только власть ослабеет могут начаться погромы против русских, но об этом говорить не принято. А жаль, проблема есть и её нужно решать.
Хотелось бы, чтобы приезжая в Москву они не привозили эти порядки сюда, а просто хотя бы соблюдали российское законодательство.
Почему же в Чечню можно приезжать спокойно, а в Дагестан с опаской?
Чечня посылает бойцов на СВО, а Дагестанский аэропорт громят антисемиты?
С этой республикой что-то очень не так.