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"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"

"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"

Автор:
05 декабря 2023 16:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   обсуждение   одежда   полиция нравов   туризм   
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Девушку осудили за её внешний вид, заявив, что одеваться нужно скромнее. Почему же тогда сами дагестанки иногда ходят в облегающей одежде? Или главный аксессуар - платок? Если он есть, то можно и с декольте.

В Дагестане стараются придерживаться строгих правил относительно одежды. Во всяком случае, туристам напоминают, что хорошо бы носить вещи, которые не оскорбляют взгляд правоверных мусульман: рубашки и блузки с длинным (или, по крайней мере, прикрывающим плечи) рукавом, юбки ниже колена, длинные бриджи (а не шорты) и брюки.


Такие рекомендации в виде табличек даже присутствуют у многих объектов туризма.



Девушка побывала в Дагестане и удивилась тому, как трепетно тут относятся е одежде окружающих. Она рассказывает, что держала на руках ребёнка, который задрал её кофточку. Увидев это, к туристке подошёл местный житель, который отчитал её за неподобающий вид.


"Почему тогда девушка в облегающем платье и вырезом по самое "не балуй", но в платке - это нормально?" - удивляется туристка.


В соцсетях девушку не поддержали. Посоветовали сменить маршрут и ездить туда, где случайно оголившийся живот или ноги в шортах не вызовут таких возмущений.


Кстати, когда врача-дагестанку пригласили на ТВ и попросили прийти без платка, возмущению не было предела. Потому что это другое.

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Метки: Видео   Дагестан   обсуждение   одежда   полиция нравов   туризм   
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57  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
В Дагестане принято вот так!
И если туристка зная это туда едет - то и скатертью ей дорога!
Только чего же она потом плачет?
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14k
..: Атеист :.. Минуту назад
Соблюдение местных правил - правильно, но оно должно быть обоюдное и для всех(местных и приезжих)! Иначе этими правилами можно подтереться.
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41k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Едешь к обезьянам - попадаешь в примитивное общество, что непонятно?

Не понимаю, что там здоровым людям делать? Пока в РФ не будет закон един для всех, а чурки в своих аулах будут творить что им взбрендит, я найдут места где можно отдохнуть, попутешествовать и пообщаться с другими национальностями и потратить деньги.. а таких вот макак надо просто банами угощать в зоопарке, зачем к ним ехать и пытаться контактировать?
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10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
Просто не надо ездить к дикарям.
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7k
Slowly 14 минут назад
Чё ты там делала, коза-окей?
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5
ya 15 минут назад
Нахер ваще туда ездят, потом ор устраивают, приехал в обезяник получай
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11k
paranoid 20 минут назад
Был в Дагестане, мне понравилось то как они относятся к своей культуре. Строго, но без фанатизма.
Никто с камнями не бросается, хиджаб одевать не заставляет. Но и явное неуважение к своим традициям тоже пресекают сразу и четко. Вполне адекватно это делают, как мне показалось.
То самое "нормально делай, нормально будет".
Я бы хотел чтобы русские умели так же. Все, а не единицы.
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1k
Sumrak58100 21 минуту назад
Не надо выделяться. Если ты приехала туда, где все носят хиджаб, то надевай хиджаб. Если ты приехала туда, где ходят в мини юбках - снимай хиджаб и надевай мини юбку. Или не надо никуда ездить. Вот как-то так.
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10k
BarOb 23 минуты назад
С одной стороны правильно, в гостях уважай местные законы. Почему только у нас разрешают им заматываться непонятно. Это очень негативно влияет на мою психику, я их боюсь. Неизвестно что там у неё под чехлами
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1k
Homem Полчаса назад
Надо бы и им такие правила установить,а то чуть что религией прикрываются.
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1k
Kra Полчаса назад
не, ну нас же раздражают мигранты, которые живут у нас по своим законам, так и их раздражают туристы, разгуливающие в шортах. Не готов , не надо ехать
Я так Щитаю...
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15k
Hairy Полчаса назад
Чернильница бл.ть негодует. Приехала в манкиленд и удивляется

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31k
Григорий 37 минут назад
Дагестан это Россия. В чужой дом со своим уставом не ходят, но в Своем Доме, точнее в коммуналке, захлпывайте форточки и учитесь никого не раздражать. Мы терпим ваших дурачков, учим их уму-разуму в Москве-Питере, вот и вы своих-наших дурачков там терпите, без членовредительства.
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18k
banzai7 44 минуты назад
Тут в комментах большинство осуждают девушку за то что она была так одета в Дагестане.
А если бы она так оделась во Владивостоке, Тюмени или Карелии никто бы не возмутился?
Я бы сам свою жену туда не пустил и понимаю комментаторов.
У меня другой вопрос:
Почему российские законы не работают в Дагестане?
Это другая страна со своим законодательством?
...теперь можете минусить...
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9k
soar 45 минут назад
А почему бы такие памятки не выдавать дагестанцам выезжающим из Дагестана, например, в Москву. И туда насобирать список полезных рекомендаций. Например, что нельзя совершать намаз посреди торгового центра. Или, что женщина, идущая одна, без мужчины, это не проститутка и ее нельзя хватать за руки. Или что во дворе многоэтажки не надо резать барана, даже если случился Курбан-байрам. Памятку можно длинную написать.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 47 минут назад
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7k
jnkbxybr 47 минут назад
тогда пусть обезьяны в мск ведут себя и в других городах не как дикие бараны...охреневшие
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152
Охинец Сахалинцев 55 минут назад
В чужой монастырь....
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5k
Григорий Час назад
захотелось чёрненького?, терпи!
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22
Андрей Борисов Час назад
У бабуинов свой дресс код
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127
2023 Час назад
А почему ей кто-то должен что-то объяснять? Если у неё не хватает понимания ситуации, то как это изменят чьи то объяснения. Она же этих объяснений просто не поймёт.
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