"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"





Девушка побывала в Дагестане и удивилась тому, как трепетно тут относятся е одежде окружающих. Она рассказывает, что держала на руках ребёнка, который задрал её кофточку. Увидев это, к туристке подошёл местный житель, который отчитал её за неподобающий вид.





"Почему тогда девушка в облегающем платье и вырезом по самое "не балуй", но в платке - это нормально?" - удивляется туристка.



