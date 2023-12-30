В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц

Его щедрость не знает границ!
Депутат Законодательного собрания Вологодской области, член партии "ЕР" Александр Гордеев подарил своим коллегам на Новый год, может, и актуальный, но не совсем подходящий для такого праздника презент. В соцсетях так и не поняли пошутил слуга народа или всерьёз решил порадовать своих сотрудниц яйцами, дефицита на которые пока не наблюдается.
Александр Гордеев опубликовал на своей страничке во "ВКонтакте" торжественное фото с довольными сотрудницами, держащими в руках по коробке печенья и упаковку с десятком яиц. Некоторые комментаторы решили, что такой подарок в сложившейся ситуации можно назвать креативным, другие же посоветовали ему сделать лучше сделать такие подарки пенсионерам, которые не могут себе позволить яйца из-за взлетевших цен. В итоге под снимком случился холивар и представитель власти решил закрыть комментарии.
Позднее Гордеев объяснил журналистам, что подарил сотрудницам яйца "для хохмы", чтобы повеселить людей, а основной подарок был в другой коробке.
"Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом" — заявил депутат.
История с подорожанием яиц продолжается. За минувшую неделю цены на этот социально значимый продукт выросли ещё на 4%. Сейчас средняя розничная стоимость десятка яиц составляет 121,8 рубля. В понедельник, 25 декабря, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на яйца возросшим спросом и невозможностью поставщиков этот спрос удовлетворить. По данным с мест, то есть непосредственно с производства, цены растут из-за подорожания логистики, кормов, упаковки и прививок от птичьего гриппа.
В правительстве уже приняли меры для снижения цен. В первую очередь власти сняли импортную пошлину для яиц из Турции и Азербайджана. Последний уже отгрузил две партии столовых яиц — 19 и 24 декабря. В общей сложности это 918 тысяч яиц или 54 тонны. Но такого количества недостаточно для стабилизации цен. Впрочем, правительство обещает, что после Нового года цены пойдут вниз — будет больше и импорта, и собственного производства.
Добавим, что за решение проблем с яйцами в России радеет даже Александр Лукашенко. Вчера во время посещения ТЦ "Первый национальный торговый дом", где представлены лучшие белорусские производители, в магазине Витебской бройлерной птицефабрики Александр Григорьевич попросил гендиректора Анну Норкус поделиться с Путиным яйцами. Норкус заявила, что птицефабрика делится этой продукцией с россиянами, "но им всё мало".
По её словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а остальное идёт на экспорт. Из них 16 процентов поставляется в Россию, десять — в КНР, ещё четыре — в страны СНГ.
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Проблем с дефицитом и правда нет же? Яйца в магазинах есть и были. Проблема в ценах на них.
Каждый год отдыхаю в Белоруссии и всегда отмечал, что яйца у них стоят дороже, чем у нас! Ну до недавнего времени, конечно.
Да и вообще, очень редко когда что-то в России подорожало, а потом начнёт дешеветь. А если дешеветь до уровня подорожания, то это вообще никогда. Хотели капитализма, получите. Зато мы все теперь господа!
Всем удачи!
Всех с наступающим!
Разве что, мне нихрена не понятно, для чего было публиковать это в сетях?
А так.. как прикол - может даже и норм, по яйцам подарить теткам, с которыми каждый день работает.
Если это шутка, то она очень грустная, так как яйца обычно входят в ежедневный рацион большинства россиян, а с ростом цен на них - особой радости у глазах населения не видно.
А так - кому прям тяжко, ну заведите на сезон на дачу кур штук пять-десять, да и всё. Проектами и образцами передвижных летних мини-курятничков весь интернет давно завален, какие хочешь. Немного пиломатериалов, фанеры, металла, пара старых колес от тачки или велосипеда - и всё, и все дела.
Осенью в город ехать - ну зарубите их на суп, а весной еще купите, и так до бесконечности. Кто постоянно живет - тем еще проще, можно капитальный сарай поставить, утепленный.
Петуха можно подобрать не горластого, поспокойней, чтобы не будил никого.
Да кто бы сомневался