В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц

Депутат Законодательного собрания Вологодской области, член партии "ЕР" Александр Гордеев подарил своим коллегам на Новый год, может, и актуальный, но не совсем подходящий для такого праздника презент. В соцсетях так и не поняли пошутил слуга народа или всерьёз решил порадовать своих сотрудниц яйцами, дефицита на которые пока не наблюдается.





Александр Гордеев опубликовал на своей страничке во "ВКонтакте" торжественное фото с довольными сотрудницами, держащими в руках по коробке печенья и упаковку с десятком яиц. Некоторые комментаторы решили, что такой подарок в сложившейся ситуации можно назвать креативным, другие же посоветовали ему сделать лучше сделать такие подарки пенсионерам, которые не могут себе позволить яйца из-за взлетевших цен. В итоге под снимком случился холивар и представитель власти решил закрыть комментарии.





Позднее Гордеев объяснил журналистам, что подарил сотрудницам яйца "для хохмы", чтобы повеселить людей, а основной подарок был в другой коробке.



