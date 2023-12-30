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В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц

В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц

Автор:
30 декабря 2023 12:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новый год   вологда   депутат   подарок   сотрудницы   яйца   
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Его щедрость не знает границ!

Депутат Законодательного собрания Вологодской области, член партии "ЕР" Александр Гордеев подарил своим коллегам на Новый год, может, и актуальный, но не совсем подходящий для такого праздника презент. В соцсетях так и не поняли пошутил слуга народа или всерьёз решил порадовать своих сотрудниц яйцами, дефицита на которые пока не наблюдается.


Александр Гордеев опубликовал на своей страничке во "ВКонтакте" торжественное фото с довольными сотрудницами, держащими в руках по коробке печенья и упаковку с десятком яиц. Некоторые комментаторы решили, что такой подарок в сложившейся ситуации можно назвать креативным, другие же посоветовали ему сделать лучше сделать такие подарки пенсионерам, которые не могут себе позволить яйца из-за взлетевших цен. В итоге под снимком случился холивар и представитель власти решил закрыть комментарии.


Позднее Гордеев объяснил журналистам, что подарил сотрудницам яйца "для хохмы", чтобы повеселить людей, а основной подарок был в другой коробке.

"Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом" — заявил депутат.

История с подорожанием яиц продолжается. За минувшую неделю цены на этот социально значимый продукт выросли ещё на 4%. Сейчас средняя розничная стоимость десятка яиц составляет 121,8 рубля. В понедельник, 25 декабря, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на яйца возросшим спросом и невозможностью поставщиков этот спрос удовлетворить. По данным с мест, то есть непосредственно с производства, цены растут из-за подорожания логистики, кормов, упаковки и прививок от птичьего гриппа.


В правительстве уже приняли меры для снижения цен. В первую очередь власти сняли импортную пошлину для яиц из Турции и Азербайджана. Последний уже отгрузил две партии столовых яиц — 19 и 24 декабря. В общей сложности это 918 тысяч яиц или 54 тонны. Но такого количества недостаточно для стабилизации цен. Впрочем, правительство обещает, что после Нового года цены пойдут вниз — будет больше и импорта, и собственного производства.

Добавим, что за решение проблем с яйцами в России радеет даже Александр Лукашенко. Вчера во время посещения ТЦ "Первый национальный торговый дом", где представлены лучшие белорусские производители, в магазине Витебской бройлерной птицефабрики Александр Григорьевич попросил гендиректора Анну Норкус поделиться с Путиным яйцами. Норкус заявила, что птицефабрика делится этой продукцией с россиянами, "но им всё мало".


По её словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а остальное идёт на экспорт. Из них 16 процентов поставляется в Россию, десять — в КНР, ещё четыре — в страны СНГ.

Источник:

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Метки: Видео   Новый год   вологда   депутат   подарок   сотрудницы   яйца   
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18  комментариев
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16k
Kucher 5 часов назад
Это ж сколько бабла то он на такой царский подарок то отвалил? Вчера только по магазинам ближайшим прошёлся, дешевле 160 за десяток не нашёл.
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11k
kaboza Час назад
Себе наверное рыбовые яйца подогнал...
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15k
Vital Idol Час назад
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24k
Евгений 2 часа назад
Поставки из Белоруссии не сделают яйца у нас дешевле.
Проблем с дефицитом и правда нет же? Яйца в магазинах есть и были. Проблема в ценах на них.
Каждый год отдыхаю в Белоруссии и всегда отмечал, что яйца у них стоят дороже, чем у нас! Ну до недавнего времени, конечно.
Да и вообще, очень редко когда что-то в России подорожало, а потом начнёт дешеветь. А если дешеветь до уровня подорожания, то это вообще никогда. Хотели капитализма, получите. Зато мы все теперь господа!
Всем удачи!
Всех с наступающим!
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22k
Mike Miller 2 часа назад
Не ценю чинуш и едросовских выкормышей.. но за подобную ерунду как-то особо гнать на человека смысла не вижу.
Разве что, мне нихрена не понятно, для чего было публиковать это в сетях?
А так.. как прикол - может даже и норм, по яйцам подарить теткам, с которыми каждый день работает.
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41k
Example 6.2.6 2 часа назад
Я понимаю, что депутат не обязан никому ничего дарить. Я понимаю что не все депутаты зажиточные люди, так как есть там и простые граждане из народа (обычно долго не задерживаются), но лучше б он не позорился такой подачкой, отделался бы открытками, или устным поздравлением, вместо того чтоб выставить себя жмотом.

Если это шутка, то она очень грустная, так как яйца обычно входят в ежедневный рацион большинства россиян, а с ростом цен на них - особой радости у глазах населения не видно.
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99
Pasha Panfilov 3 часа назад
Ыыы, депутат юморист, норм троллит )))

А так - кому прям тяжко, ну заведите на сезон на дачу кур штук пять-десять, да и всё. Проектами и образцами передвижных летних мини-курятничков весь интернет давно завален, какие хочешь. Немного пиломатериалов, фанеры, металла, пара старых колес от тачки или велосипеда - и всё, и все дела.
Осенью в город ехать - ну зарубите их на суп, а весной еще купите, и так до бесконечности. Кто постоянно живет - тем еще проще, можно капитальный сарай поставить, утепленный.
Петуха можно подобрать не горластого, поспокойней, чтобы не будил никого.
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11k
kaboza 3 часа назад
ну сук)))))
Ссылка youtu.be
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6k
alex 3 часа назад
Заднеприводный
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4k
Андрей 3 часа назад
Хочется сказать автору "Завидуйте молча" :-)
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16k
GROMOZEKA 4 часа назад
« В итоге под снимком случился холивар»

Да кто бы сомневался
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20k
Shtoppi 4 часа назад
прям аттракцион неслыханной щедрости. наверное себе для новогодних салатов по блату достал, но пришлось сотрудникам даровать с барского плеча, так сказать
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376
Виталий Понаморев 4 часа назад
А премию себе он точно не забыл подарить.
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6k
Alex 5 часов назад
Свои тоже подарил?
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