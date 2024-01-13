В Пензенской области мужчина разнёс алкомаркет из-за жалобы падчерицы на маленькую зарплату

Мстительного погромщика задержали.
Разъярённый отчим решил отомстить за неудовлетворительные условия труда своей падчерицы в одном из магазинов "Красное и Белое" в городе Кузнецке Пензенской области. Он пришёл туда перед закрытием и устроил грандиозный погром, причём не только в главном торговом зале, но в подсобке и даже туалете. Только одного алкоголя он перебил на 400 тысяч рублей, не считая повреждённое и уничтоженное оборудование, включая холодильники. Посчитать весь нанесённый ущерб сотрудники магазина ещё не успели.
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Сообщается, что девушка пожаловалась отчиму, что на работе её унижают условиями труда, не оплачивая постоянные переработки. Но она высказалась в том ключе, что уже привыкла к такому отношению и не расстраивается. А вот отчим принял информацию близко к сердцу и через пару недель решил посетить магазин. Примечательно, что о поступке отчима сотрудница магазина узнала от коллег.
Сообщается, что погромщика по имени Владимир арестовали на 8 суток. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.
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Вообще у нас в КБ самые мерзкие условия работы, поэтому зарплата продавцов самая высокая почти 50 т. Даже если отнять вычеты и штрафы, всё равно будет выше чем в обычных магазинах.
Но желающих там работать мало, вакансии висят всегда мёртвым грузом