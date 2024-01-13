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В Пензенской области мужчина разнёс алкомаркет из-за жалобы падчерицы на маленькую зарплату

В Пензенской области мужчина разнёс алкомаркет из-за жалобы падчерицы на маленькую зарплату

Автор:
13 января 2024 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   алкомаркет   жалоба   зарплата   кузнецк   месть   отчим   погром   
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Мстительного погромщика задержали.

Разъярённый отчим решил отомстить за неудовлетворительные условия труда своей падчерицы в одном из магазинов "Красное и Белое" в городе Кузнецке Пензенской области. Он пришёл туда перед закрытием и устроил грандиозный погром, причём не только в главном торговом зале, но в подсобке и даже туалете. Только одного алкоголя он перебил на 400 тысяч рублей, не считая повреждённое и уничтоженное оборудование, включая холодильники. Посчитать весь нанесённый ущерб сотрудники магазина ещё не успели.

Сообщается, что девушка пожаловалась отчиму, что на работе её унижают условиями труда, не оплачивая постоянные переработки. Но она высказалась в том ключе, что уже привыкла к такому отношению и не расстраивается. А вот отчим принял информацию близко к сердцу и через пару недель решил посетить магазин. Примечательно, что о поступке отчима сотрудница магазина узнала от коллег.


Сообщается, что погромщика по имени Владимир арестовали на 8 суток. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

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Метки: Видео   алкомаркет   жалоба   зарплата   кузнецк   месть   отчим   погром   
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7  комментариев
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13k
Denissg 46 минут назад
Теперь у его падчерицы вообще нет условий труда.
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117
Чубака 9 минут назад
Белочка пришла
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78k
Viktor 38 минут назад
Да, попал чувак на бабло, теперь всё на него спишут!
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9k
MPEG-8 Час назад
У девчонки теперь хорошая характеристика из-за дебила.
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4k
Владимир Час назад
недостачу на него можно списать.
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