В Пензенской области мужчина разнёс алкомаркет из-за жалобы падчерицы на маленькую зарплату

Сообщается, что девушка пожаловалась отчиму, что на работе её унижают условиями труда, не оплачивая постоянные переработки. Но она высказалась в том ключе, что уже привыкла к такому отношению и не расстраивается. А вот отчим принял информацию близко к сердцу и через пару недель решил посетить магазин. Примечательно, что о поступке отчима сотрудница магазина узнала от коллег.





Сообщается, что погромщика по имени Владимир арестовали на 8 суток. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.