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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 829 постов • 42 подписчика подписаться
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В Брюсселе прервали футбольный матч из-за религиозного фанатика, застрелившего двух болельщиков

В Брюсселе прервали футбольный матч из-за религиозного фанатика, застрелившего двух болельщиков

Автор:
17 октября 2023 08:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Бельгия   Болельщики   Брюссель   Видео   Стадион   месть   расстрел   террор   
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Перед отборочной игрой Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе мужчина застрелил из автомата двух болельщиков, одетых в футболки сборной Швеции.Трагедия произошла в нескольких километрах от стадиона «Король Бодуэн», который и принимал матч.

Позже в соцсетях появилось видео, в которых преступник заявил, что убил неверных. Следствие полагает, что такая идея к террористу пришла на фоне палестино-израильского конфликта. Да, собственно, он и сам этого не скрывает, опубликовав в соцсетях фото разрушенных в Газе городов. По словам преступника, расстрелом он “отомстил за мусульман, которые умирают за религию”.


На кадрах, запечатлевших расстрел, видно мужчину в оранжевой куртке, который бегает за болельщиками. Очевидцы сообщают, что мужчина при этом кричал кричал «Аллах акбар».



А на следующем видео можно заметить, что стрелок спокойно перезаряжает оружие, никуда не торопясь. Полиции рядом при этом и не наблюдается.



После инцидента матч был прерван. На момент остановки игры после первого тайма счет был 1:1. А болельщиков после расстрела несколько часов продержали на стадионе и стали выпускать лишь когда полицейские прочесали все близлежащие кварталы и провели необходимые следственные действия.




Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, т.к. напавший после расстрела скрылся и до сих пор еще не пойман.


Хотя полиции известны данные террориста. Это 45-летний выходец из Туниса. В его доме уже прошли обыски.


А самого террториста видели, рассекающим по городу на скутере.



В Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. А в парламенте Швеции после этого инцидента призвали сжечь еще парочку Коранов.

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Метки: Ynews   Бельгия   Болельщики   Брюссель   Видео   Стадион   месть   расстрел   террор   
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16  комментариев
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2k
Tambabashi 49 минут назад
Сады Борелла расцветают
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3k
Pioner76 16 минут назад
Ну что, поиграли в толерантность?
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62k
Андрей 19 минут назад
Надо больше кораны сжегать, тогда террористы испугаются и не будут никого убивать.
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654
Шурман 24 минуты назад
А все в 8 утра у меня на районе в каком то кафе его застрели , при нем было оружие . Короче пока еще уровень опасности не сняли .
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654
Шурман 45 минут назад
Мы вчера все получили смс и с работы и школы , суть смс такая уровень террористической опасности уровень 3 через 40 минут уровень поднят до 4 . С 19:20 кругом сирены менты как с цепи сорвались , у меня у дома школа полиции так их бусами повезли в сторону центра и вторую часть в сторону канала Атомиум там как раз этот стадион . Сын сегодня проснулся в 6 утра начал в школу собираться я говорю иди спать директор прислал что бы все оставались дома и полиция так же прислала оставайтесь дома . У меня район граничит с Схарбек как раз там и жил этот горе тунисец . Сейчас только сирены слышу и все ну или просто с люстрами медленное проезжают . Станции метро закрыты а автобусы вроде бы нормально ходят . Границы закрыли и с Францией и Голландией и Люксембургом и Германией . Да я думаю он уже давно ноги сделал , если были поддельники то даже при закрытых границах ее пересечь в сторону франции труда вообще нет , даже в карантин как ездили за продуктами туда так и ездили , много деревушек граничит просто так , там иногда не поймешь в какой стране ты .
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13k
..: Атеист :.. 46 минут назад
Ну ну, сами и виноваты. Начали хней заниматься, так получайте плоды. То толерантностью к преступлениям приезжих занимались, то одобряли провокации. Ну и х с ними!
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
автомат небось купил в интернетМагазине на Укропии.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
за сожжение их Корана..они и дальше будут это делать..привыкайте европейсы.
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