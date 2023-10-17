В Брюсселе прервали футбольный матч из-за религиозного фанатика, застрелившего двух болельщиков

Позже в соцсетях появилось видео, в которых преступник заявил, что убил неверных. Следствие полагает, что такая идея к террористу пришла на фоне палестино-израильского конфликта. Да, собственно, он и сам этого не скрывает, опубликовав в соцсетях фото разрушенных в Газе городов. По словам преступника, расстрелом он “отомстил за мусульман, которые умирают за религию”.



