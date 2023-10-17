В Брюсселе прервали футбольный матч из-за религиозного фанатика, застрелившего двух болельщиков

Перед отборочной игрой Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе мужчина застрелил из автомата двух болельщиков, одетых в футболки сборной Швеции.Трагедия произошла в нескольких километрах от стадиона «Король Бодуэн», который и принимал матч.
Позже в соцсетях появилось видео, в которых преступник заявил, что убил неверных. Следствие полагает, что такая идея к террористу пришла на фоне палестино-израильского конфликта. Да, собственно, он и сам этого не скрывает, опубликовав в соцсетях фото разрушенных в Газе городов. По словам преступника, расстрелом он “отомстил за мусульман, которые умирают за религию”.
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На кадрах, запечатлевших расстрел, видно мужчину в оранжевой куртке, который бегает за болельщиками. Очевидцы сообщают, что мужчина при этом кричал кричал «Аллах акбар».
Осторожно! В видео присутствуют сцены убийства! 18+
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А на следующем видео можно заметить, что стрелок спокойно перезаряжает оружие, никуда не торопясь. Полиции рядом при этом и не наблюдается.
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После инцидента матч был прерван. На момент остановки игры после первого тайма счет был 1:1. А болельщиков после расстрела несколько часов продержали на стадионе и стали выпускать лишь когда полицейские прочесали все близлежащие кварталы и провели необходимые следственные действия.
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Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, т.к. напавший после расстрела скрылся и до сих пор еще не пойман.
Хотя полиции известны данные террориста. Это 45-летний выходец из Туниса. В его доме уже прошли обыски.
А самого террториста видели, рассекающим по городу на скутере.
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В Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. А в парламенте Швеции после этого инцидента призвали сжечь еще парочку Коранов.
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1. Яркая одежда
2. Записал видос
3. Остановился на обочине и переснаряжал оружие спокойненько.
Кстати, имел возможность кучу автомобилей расстрелять - никого по сути не тронул, кроме тех первых жертв.