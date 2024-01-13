Самый известный военком России станет зампредом правительства Забайкальского края

Несмотря на то, что из-за снимка из далёкого 2009 года за Захаровым намертво закрепился образ военного комиссара, на этой должности в Челябинской области он проработал всего 2 года — с 2009-го по 2011-ый. Затем он отошёл от военных дел и устроился заместителем начальника инкассации в челябинском отделении ОАО "Сбербанк России". В 2014-ом вновь вернулся на службу и его снова назначили военкомом Челябинской области. Однако уже спустя полгода его переназначили командиром 15-й отдельной мотострелковой бригады миротворческих сил. С 2016 по 2018 год Захаров работал начальником управления боевой подготовки Центрального военного округа. Следующие два года был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В 2021 году его назначили начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, где он и служил до недавнего времени.





Известно, что 59-летний Захаров за отличие в боях против бандформирований на Северном Кавказе награждён орденами Мужества и "За военные заслуги".