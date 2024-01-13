Самый известный военком России станет зампредом правительства Забайкальского края

А ты приходи служить и тебе местечко найдут.
Герой бесчисленного количества мемов о добром военкоме полковник Николай Захаров станет заместителем председателя правительства Забайкальского края уже 15 января, со ссылкой на правительство региона пишет газета "Забайкальский рабочий". На новой должности "военком" будет курировать направление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Несмотря на то, что из-за снимка из далёкого 2009 года за Захаровым намертво закрепился образ военного комиссара, на этой должности в Челябинской области он проработал всего 2 года — с 2009-го по 2011-ый. Затем он отошёл от военных дел и устроился заместителем начальника инкассации в челябинском отделении ОАО "Сбербанк России". В 2014-ом вновь вернулся на службу и его снова назначили военкомом Челябинской области. Однако уже спустя полгода его переназначили командиром 15-й отдельной мотострелковой бригады миротворческих сил. С 2016 по 2018 год Захаров работал начальником управления боевой подготовки Центрального военного округа. Следующие два года был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В 2021 году его назначили начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, где он и служил до недавнего времени.
Известно, что 59-летний Захаров за отличие в боях против бандформирований на Северном Кавказе награждён орденами Мужества и "За военные заслуги".
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