15 загадочных предметов с неожиданным назначением

Некоторым людям нравится рыскать по винтажным магазинам, а другим посчастливилось обнаружить уникальные предметы, стоящие у них в подвале. Но у них есть одна общая черта: люди находят необычные предметы, и не имеют ни малейшего представления о том, для чего они используются. К счастью для них Интернет полон всевозможных гуру, которые стремятся разгадать любую тайну. В этом посте вы увидите уникальные находки.
1. Нашел это как часть набора столового серебра. Что думаете о его назначении?
2. Нашли эти металлические предметы в море под пирсом, во время отлива
3. Что за объект свисает с потолка в больнице. Кто-нибудь знает, для чего это?
4. Найдено в доме вместе с множеством старых морских артефактов
5. Нашел этот сосуд, когда копал погреб
6. Короткий стол с отверстием спереди, ограждением сзади и хранилищем с обеих сторон
7. Что это за странное стеклянное блюдо?
8. Металлические, пластиковые зажимы
9. Куплено на базаре в Афганистане. Внутри сосуд полый, и есть "пробковая" крышка
10. Что это за изогнутое металлическое приспособление над ручкой гостиничной ванны
11. Черная чугунная сковорода с приподнятой плоской поверхностью в центре
12. Стеклянная чаша с наклоном на деревянной подставке с темным ободком
13. Вероятно, кухонный инструмент
14. Я нашел странный набор карт — всего 44 карты. Они с отверстиями, которые расположены случайным образом
15. Я думаю, это сделано из мрамора. Что это за штука?
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