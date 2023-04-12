Мемные расследования: Военком Захаров

Военком из мема – это Николай Захаров, занимавший пост военкома Челябинской области с 2009 по 2011 годы. Прославился Николай Захаров благодаря интервью, которое он дал во время пресс-конференции. Захаров сообщил, что для Южного Урала число призывников увеличили на 200 человек из-за негласного указания не призывать выходцев из кавказских республик. Позже он отказался от своих слов.



Разразился громкий скандал, а для иллюстрации инфоповода новостные издания использовали официальное фото Николая Захарова с сайта Министерства обороны РФ.



Николая Александровича Захарова сменил на посту военного комиссара Александр Бочкарёв. Николай Захаров после три года работал заместителем начальника инкассации челябинского отделения Сбербанка.



В 2014 году Николай Александрович был вновь назначен в качестве военного комиссара Челябинской области.



В настоящее время Николай Захаров является начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Имеет звание полковника.