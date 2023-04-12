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Мемные расследования: Военком Захаров

Мемные расследования: Военком Захаров

Автор:
12 апреля 2023 18:59
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Мемостория   Мемы   Николай Захаров   Челябинская область   военком   военкомат   история мемов   
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Видимо, Николай Захаров является самым известным военкомом в России. Мем с ним видел, вероятно, каждый житель России, имеющий доступ к интернету. Как получилось, что изображение с военным комиссаром завирусилось?
Военком из мема – это Николай Захаров, занимавший пост военкома Челябинской области с 2009 по 2011 годы. Прославился Николай Захаров благодаря интервью, которое он дал во время пресс-конференции. Захаров сообщил, что для Южного Урала число призывников увеличили на 200 человек из-за негласного указания не призывать выходцев из кавказских республик. Позже он отказался от своих слов.

Разразился громкий скандал, а для иллюстрации инфоповода новостные издания использовали официальное фото Николая Захарова с сайта Министерства обороны РФ.

Николая Александровича Захарова сменил на посту военного комиссара Александр Бочкарёв. Николай Захаров после три года работал заместителем начальника инкассации челябинского отделения Сбербанка.

В 2014 году Николай Александрович был вновь назначен в качестве военного комиссара Челябинской области.

В настоящее время Николай Захаров является начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Имеет звание полковника.
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Своей популярности Военком Захаров обязан сообществам ВК, а также сайтам Фишки.нет, Пикабу, ЯПлакалъ и Двачу. Пользователи этих сайтов использовали мем в качестве иллюстрации какой-либо новости, связанной с отчислением студентов или призыву на военную службу.

Николаю Захарову посвящена страничка на Википедии.

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Метки: Мемостория   Мемы   Николай Захаров   Челябинская область   военком   военкомат   история мемов   
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homerchik Час назад
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Сергей 5 минут назад
Интересно, а что по этому поводу думает сам полковник Захаров?
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