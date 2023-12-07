Джейсон Стэтхэм выложил новый пост и узнал много новых мудростей собственного авторства

Благодаря мемам актер из Великобритании получил известность нетолько в РФ, но и на постсоветском пространстве. В 2021-м у Стэтхэма взял интервью журналист издания «Лента.ру», который рассказал брутальному актеру про мемы и даже показал нарисованный портрет на заборе с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали». Вот что ответил Джейсон:

Что ж, я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность.