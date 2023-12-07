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Джейсон Стэтхэм выложил новый пост и узнал много новых мудростей собственного авторства

Джейсон Стэтхэм выложил новый пост и узнал много новых мудростей собственного авторства

Автор:
07 декабря 2023 00:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Victoria's Secret   Джейсон Стэтхем   ОАЭ   ангел   мем   модель   
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Британская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вместе с мужем, голливудским актером Джейсоном Стетхэмом стали мемом в социальных сетях.

Снимки пары в различных интерьерах опубликовали пользователи соцсетей в экстремистском запрещеннограме.

На снимках супермодель позировала с мужем в Абу-Даби. Однако выражение лиц и позы звезд вызвали шутки в социальных сетях. Пользователи начали экспериментировать с фотошопом и менять фон на фотографии, а также, как уже повелось, постить мемы с цитатами, которые Стетхем никогда не говорил.

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Мемы с цитатами, якобы, Джейсона, появились еще 10 лет назад благодаря интервью самого актера. В 2013-м в соцсетях стали появляться подборки цитат голливудского актера в духе «правил жизни» — многим уже тогда они показались забавными. Тему быстро подхватили популярные паблики в ВК, из-за которых позже появились даже отдельные группы с фейковыми цитатами Стэтхэма.

Благодаря мемам актер из Великобритании получил известность нетолько в РФ, но и на постсоветском пространстве. В 2021-м у Стэтхэма взял интервью журналист издания «Лента.ру», который рассказал брутальному актеру про мемы и даже показал нарисованный портрет на заборе с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали». Вот что ответил Джейсон:

Что ж, я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность.

Кстати, жена актера - Рози Хантингтон-Уайтли, младше его на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.

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Метки: Victoria's Secret   Джейсон Стэтхем   ОАЭ   ангел   мем   модель   
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Шэльмавье фон Шольценко 54 секунды назад
Кстати, жена актера - Рози Хантингтон-Уайтли, младше его на 20 лет.
Свежий салат ,самый вкусный.(с) Галкин М .
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KlyaksaZ
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