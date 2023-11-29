12 любопытных предметов, назначение которых не сразу поймешь

Иногда мы сталкиваемся с предметами, не имея четкого представления об их использовании. В прошлом, наши информационные возможности были ограничены, хорошо, что сейчас есть интернет, который помогает нам разгадывать загадки. В этом посте вы увидите интересные вещи, функционал которых представляет большой вопрос.