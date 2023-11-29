12 любопытных предметов, назначение которых не сразу поймешь

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Иногда мы сталкиваемся с предметами, не имея четкого представления об их использовании. В прошлом, наши информационные возможности были ограничены, хорошо, что сейчас есть интернет, который помогает нам разгадывать загадки. В этом посте вы увидите интересные вещи, функционал которых представляет большой вопрос.
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2. Что это за зеленые пластиковые ручки, похожие на ножницы, с металлическими петлями и пластиковыми зубьями
Это садовый инструмент, он помогает выдёргивать особо стойкие сорняки.
3. Что это за пластиковая ручка? Сверху у нее металлическая треугольная штука
Резак для линолеума.
4. Металлическая двойная подставка в кухонных принадлежностях
Это для еды, например, для взбивания молочного коктейля.
5. Что это за штука?
Ожау – национальный казахский черпак с длинной ручкой, делают из цельного куска дерева и украшают узорами, это неотъемлемое дополнение к чаше для кумыса. Бывает как с двойной выемкой, так и одинарный.
7. Фарфоровая посуда с ровными выемками. Что в этом готовят?
Это для приготовления улиток.
8. Нашёл в парке предмет, похожий на часы
Это наручный пульт дистанционного управления для видеокамеры в стиле GoPro.
9. Нашел это в вещах своей жены, очень интересно для чего это?
Это жевательная игрушка для младенцев.
11. Подарок на новоселье. Наполовину дерево, наполовину мрамор. Что это?
Это столовый прибор для соли и перца.
12. Что это за предмет с керамическими зубцами, который идеально помещается в ладонь?
Это устройство для измельчения в пюре мелких овощей, таких как чеснок или имбирь.
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