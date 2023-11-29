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12 любопытных предметов, назначение которых не сразу поймешь

12 любопытных предметов, назначение которых не сразу поймешь

Автор:
29 ноября 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вопрос   Загадки   Любопытные   Назначение   Не сразу   Поймешь   Предметы   
3113
13

Иногда мы сталкиваемся с предметами, не имея четкого представления об их использовании. В прошлом, наши информационные возможности были ограничены, хорошо, что сейчас есть интернет, который помогает нам разгадывать загадки. В этом посте вы увидите интересные вещи, функционал которых представляет большой вопрос.

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Метки: Вопрос   Загадки   Любопытные   Назначение   Не сразу   Поймешь   Предметы   
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13  комментариев
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17k
Majul 2 часа назад
Это называется прорезыватель для зубов. Не совсем игрушка
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4k
Alexbux1 4 минуты назад
Комментарий к фото
Гусары, молчать!
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954
Утренний вечер 15 минут назад
Как думаете, что это и для чего?
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6k
Александр Час назад
Палочка для охлаждения напитков? Ну да, ну да...
Фу, самому от себя тошно!
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