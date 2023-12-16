Адам Кадыров получил еще одну новую должность

«Адам Кадыров обладает всеми необходимыми качествами, чтобы успешно справиться со своими обязанностями. Профессионально обращается с оружием, обладает религиозными знаниями и очень ответственен. Он служит прекрасным примером как для сверстников, так и для людей старше», — резюмировал Делимханов.

Ранее Адам Кадыров стал куратором еще одного батальона Минобороны- им. Шейха Мансура. 16- летнему Герою Чечни вручили звезду №2 батальона, а первый знак отличия находится у Рамзана Кадырова.



