Адам Кадыров получил еще одну новую должность

Такого карьерного и имиджевого роста нет ни у одного 16-летнего подростка в РФ!
16-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского - сообщает ИА «Грозный-Информ». 15 декабря Адама уже представили бойцам подразделения.
Представляя юного Кадырова личному составу подразделения, Адам Делимханов в приветственной речи подчеркнул, что за его назначение ходатайствовали командиры батальонов им. Шейха Мансура, Байсангура Беноевского, а также другие бойцы. Все они хотели видеть куратором именно Героя Чечни, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова.
«Адам Кадыров обладает всеми необходимыми качествами, чтобы успешно справиться со своими обязанностями. Профессионально обращается с оружием, обладает религиозными знаниями и очень ответственен. Он служит прекрасным примером как для сверстников, так и для людей старше», — резюмировал Делимханов.
Ранее Адам Кадыров стал куратором еще одного батальона Минобороны- им. Шейха Мансура. 16- летнему Герою Чечни вручили звезду №2 батальона, а первый знак отличия находится у Рамзана Кадырова.
Напомним, что 24 ноября сыну главы Чечни исполнилось всего 16 лет. За последние пару месяцев перед днём рождения он стремительно оброс орденами и медалями.
И, похоже, карьера Адама лишь только начинается.
Источник:
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Казалось и хрен ты с этим долбанным зоопарком, только почему-то этот цирк уродов мало того что получил статус граждан РФ, так ещё и деньги сосёт из бюджета государства с усердием молодой портовой шалавы.
И с чего началась головокружительная карьера малолетней обезьяны с третьей стадией ожирения? Ну кроме того, что это помёт главного террориста
А вот еще "За вклад в развитие Российского университета спецназа" вот это интересно уже... за что и за какие заслуги.
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... в виде 3-х подбородков и 85кг лишнего веса
1. Герой Чеченской Республики
2. орден «Даймехкан Сий»
3. орден «Дуслык»
4. орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»
5. орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
6. орден «За заслуги перед Уммой» I степени
7. орден «За служение религии Ислам» I степени
8. орден «Трудовая Доблесть России»
9. медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
главное шоб дебилы голову не поднимали.
а то расчувствовались...