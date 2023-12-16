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Адам Кадыров получил еще одну новую должность

Адам Кадыров получил еще одну новую должность

Автор:
16 декабря 2023 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Адам Кадыров   Назначение   карьера   рамзан кадыров   чечня   
1529
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Такого карьерного и имиджевого роста нет ни у одного 16-летнего подростка в РФ!

16-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского - сообщает ИА «Грозный-Информ». 15 декабря Адама уже представили бойцам подразделения. 



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Представляя юного Кадырова личному составу подразделения, Адам Делимханов в приветственной речи подчеркнул, что за его назначение ходатайствовали командиры батальонов им. Шейха Мансура, Байсангура Беноевского, а также другие бойцы. Все они хотели видеть куратором именно Героя Чечни, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова.


«Адам Кадыров обладает всеми необходимыми качествами, чтобы успешно справиться со своими обязанностями. Профессионально обращается с оружием, обладает религиозными знаниями и очень ответственен. Он служит прекрасным примером как для сверстников, так и для людей старше», — резюмировал Делимханов.

Ранее Адам Кадыров стал куратором еще одного батальона Минобороны- им. Шейха Мансура. 16- летнему Герою Чечни вручили звезду №2 батальона, а первый знак отличия находится у Рамзана Кадырова.


Напомним, что 24 ноября сыну главы Чечни исполнилось всего 16 лет. За последние пару месяцев перед днём рождения он стремительно оброс орденами и медалями.


И, похоже, карьера Адама лишь только начинается.

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Метки: Ynews   Адам Кадыров   Назначение   карьера   рамзан кадыров   чечня   
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25  комментариев
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796
Шурман Час назад
Рамзану самому не смешно что он этого толстолобика уже в всю херню втягивает . Жаль пацана , жопу и морду отъел а мозгов нет .
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3k
STRiX Минуту назад
Король и шут. Только вот один себя возомнил королём а второй кстати очень хорошо справляется с должностью шута.
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2k
a.r.t. Минуту назад
В этом паноптикуме не надо быть умным, там надо быть самым агрессивным приматом, или личинкой агрессивного примата. И тогда жизнь в племени удалась.
Казалось и хрен ты с этим долбанным зоопарком, только почему-то этот цирк уродов мало того что получил статус граждан РФ, так ещё и деньги сосёт из бюджета государства с усердием молодой портовой шалавы.
И с чего началась головокружительная карьера малолетней обезьяны с третьей стадией ожирения? Ну кроме того, что это помёт главного террориста
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2k
Максим Макашев 4 минуты назад
мальчонка поставил себе задачу переплюнуть по наградам самогО "дорогого Леонида Ильича"
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336
iskra 6 минут назад
Тенденция настораживает.. Внутри России создается армия,командование которой открыто плюет на законы России. Причем многие представители этой армии уже не раз воевали с российскими войсками. А руководство республики недавно выразило недовольство сокращением поступлений из федерального бюджета..
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44k
SinigamiRuuk 8 минут назад
Этот пранк зашёл слишком далеко.
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8k
jnkbxybr 10 минут назад
я у себя в голове только подумал...а извиняться когда надо начинать?
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14k
..: Атеист :.. 12 минут назад
Медалька то, медалька сё.. Но вот я чет не могу найти, к примеру, Трудовая Доблесть России. Это что??? Есть "За трудовую доблесть" и выдает её минобороны, но это не одно и тоже. Нашел разве что "Знак кандидата в члены ВОО «Трудовая доблесть России»" на сайте какой-то московской организации героев. Но опять таки, это не орден, а лишь знак отличия в организации. Это, походу, как "труженик грядки", "полководец села", "герой гаражных работ" и т.п. )) Т.е вроде и медалька, а вроде и ничего. Остальные их местные - их дело, это уже на наша тема.

А вот еще "За вклад в развитие Российского университета спецназа" вот это интересно уже... за что и за какие заслуги.
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4k
Харон 15 минут назад
Испанский стыд
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1k
manul74 18 минут назад
Сын папиного друга )))
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1k
thrashbox 23 минуты назад
Потому что мальчик старался и с детства работал над собой.
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29k
Alex Полчаса назад
Зверинец, вроде не из шутов вылез, а задвигают как в цирке
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
А борода где? Всё есть, а бороды нет. Непорядок.
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6k
magic32 Полчаса назад
а зачем они друг в друга пальцами тыкают?
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1k
liveevil Полчаса назад
Адам Кадыров обладает всеми необходимыми качествами, чтобы успешно справиться со своими обязанностями...
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... в виде 3-х подбородков и 85кг лишнего веса
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27
Dr. Killjoy Z 44 минуты назад
Да отправьте вы уже эту толстую сволочь на фронт бл..ть.
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335
ruslan d 49 минут назад
Как мило
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77k
Viktor 52 минуты назад
АвтОр, какие-то запоздалые сведения. Орденов и медалей уже 9, так ведь можно и обидеть пацана!

1. Герой Чеченской Республики
2. орден «Даймехкан Сий»
3. орден «Дуслык»
4. орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»
5. орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
6. орден «За заслуги перед Уммой» I степени
7. орден «За служение религии Ислам» I степени
8. орден «Трудовая Доблесть России»
9. медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
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51k
Albert GER 53 минуты назад
вообще покую - разрешают щеглу дебилов метелить, так и хорошо.
главное шоб дебилы голову не поднимали.
а то расчувствовались...
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8k
Колорад 58 минут назад
Паренек стаж нарабатывает! Что бы хотя бы вахтером в "Вкусноиточка" устроиться после защиты магистратуры математических наук! Целеустремленный. Вы, просто завидуете.
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6k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
ничго не хочу сказать, но чувак слева похоже совсем не понимает для чего он это делает и как здесь очутился.
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