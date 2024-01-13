Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования

Система образования каждого из них отличается своими методами преподавания и ресурсами, затрачиваемыми на её поддержание и развитие. Чтобы подобные ранжированные списки были максимально точными, ООН разработала Индекс образования, который включает уровень грамотности взрослого населения и показатель совокупной доли учащихся.

Таким образом, на основании собранных данных выставляется оценка, максимальный балл которой — единица.

Для большей наглядности мы проиллюстрировали каждую страну её известным представителем. Смотрите, кто оказался в десятке лучших.