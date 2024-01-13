Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования

Сервис по комплексному сбору и обработке мировых данных Data Pandas представил рейтинг стран с самым высоким уровнем образования населения. Этот показатель является одним из ключевых факторов процветания и развития того или иного государства.
Система образования каждого из них отличается своими методами преподавания и ресурсами, затрачиваемыми на её поддержание и развитие. Чтобы подобные ранжированные списки были максимально точными, ООН разработала Индекс образования, который включает уровень грамотности взрослого населения и показатель совокупной доли учащихся.
Таким образом, на основании собранных данных выставляется оценка, максимальный балл которой — единица.
Для большей наглядности мы проиллюстрировали каждую страну её известным представителем. Смотрите, кто оказался в десятке лучших.
Кстати, актёр Хью Джекман — австралийского происхождения.
Одна из самых известных личностей Словении на мировом уровне — философ Славой Жижек (на фото), основатель Люблянской школы психоанализа.
Швейцария знаменита высоким качеством часов, шоколада, образования, а также спорта (на фото футболист национальной сборной Нико Эльведи).
Памела Андерсон и Мэтт Деймон — голливудские актёры с финскими корнями.
Мадс Миккельсен — актёр датского происхождения.
Мишель Уильямс — голливудская актриса с норвежскими корнями.
Питер Джексон, известный по франшизам «Властелин колец» и «Хоббит», и Тайка Вайтити, известный по фильмам Marvel и фильму «Реальные упыри», — новозеландские режиссёры.
Исландию называют страной-музой поэтов и писателей, её столица, Рейкьявик, стала первым неанглоязычным Литературным городом ЮНЕСКО. На фото — кадры из сериала «Викинги» (2013-2020).
В двадцатку лучших также входят: Канада, Швеция, США, Эстония, Нидерланды, Латвия, Чешская республика, Бельгия и Ирландия. Россия занимает 21-ое место с коэффициентом 0,846.
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p. s. Каждое поколение стоит на плечах предыдущего поколения.
Ни России, ни Беларуси, где одна из лучших образовательных систем.
Нет ли в этом рейтинге скрытого антисемитизма? ))