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Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования

Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования

Автор:
13 января 2024 09:26
Метки: в мире   интересно   люди   образование   страны   фото   
1662
11

Сервис по комплексному сбору и обработке мировых данных Data Pandas представил рейтинг стран с самым высоким уровнем образования населения. Этот показатель является одним из ключевых факторов процветания и развития того или иного государства.

Система образования каждого из них отличается своими методами преподавания и ресурсами, затрачиваемыми на её поддержание и развитие. Чтобы подобные ранжированные списки были максимально точными, ООН разработала Индекс образования, который включает уровень грамотности взрослого населения и показатель совокупной доли учащихся.


Таким образом, на основании собранных данных выставляется оценка, максимальный балл которой — единица.


Для большей наглядности мы проиллюстрировали каждую страну её известным представителем. Смотрите, кто оказался в десятке лучших.

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Кстати, актёр Хью Джекман — австралийского происхождения.

Одна из самых известных личностей Словении на мировом уровне — философ Славой Жижек (на фото), основатель Люблянской школы психоанализа.

Швейцария знаменита высоким качеством часов, шоколада, образования, а также спорта (на фото футболист национальной сборной Нико Эльведи).

Памела Андерсон и Мэтт Деймон — голливудские актёры с финскими корнями.

Мадс Миккельсен — актёр датского происхождения.

Мишель Уильямс — голливудская актриса с норвежскими корнями.

Питер Джексон, известный по франшизам «Властелин колец» и «Хоббит», и Тайка Вайтити, известный по фильмам Marvel и фильму «Реальные упыри», — новозеландские режиссёры.

Исландию называют страной-музой поэтов и писателей, её столица, Рейкьявик, стала первым неанглоязычным Литературным городом ЮНЕСКО. На фото — кадры из сериала «Викинги» (2013-2020).

В двадцатку лучших также входят: Канада, Швеция, США, Эстония, Нидерланды, Латвия, Чешская республика, Бельгия и Ирландия. Россия занимает 21-ое место с коэффициентом 0,846.

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Метки: в мире   интересно   люди   образование   страны   фото   
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15  комментариев
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3k
Voland Час назад
И где их ученые, научные достижения, нобиляты те же...?
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4k
Руслан 14 минут назад
То есть США, где в некоторых школах математику «отменяют» как расистскую науку, входит в 20-ку?
Опрос для своих, буржуинских. Ну пусть играются, пока деградируют по факту.
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23k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
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3k
PbIBOK 43 минуты назад
Это малая часть, наших-легион!!!
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227
Алексей Давыдов Феликс Дзержинский Минуту назад
Ну как где?) В силиконой долине например. В НАСА, у Маска тоже хватает)
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3k
Едондер пуп 46 минут назад
У Эйнштейна как-то не очень с Германией сложилось.
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4k
Харон 50 минут назад
Шикарный рейтинг....
Ни России, ни Беларуси, где одна из лучших образовательных систем.
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133k
parallax Час назад
А как же конгломерат представителей "самой умной" нации?
Нет ли в этом рейтинге скрытого антисемитизма? ))
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