Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

Вообще, нижнее белье появилось в Японии еще в период Хэйан, т.е., около тысячи лет назад. Тогда это была простая набедренная повязка, которую знать надевала по необходимости, особенно, в холодное время года. А простолюдины летом только ее могли и носить. Она была распространена и среди мужчин, и у женщин.

Однако, нательного белья в европейском понимании тут никогда не было. Оно было заимствовано в ходе европейской модернизации, которая началась после реставрации Мэйдзи в конце 19-го столетия. И далеко не сразу завоевало популярность.

Что касается кимоно, то этот национальный костюм является многослойным. И в стандартный комплект входит не только красиво украшенный верхний наряд, но и отдельные нижние платья.

То, что надевается прямо на тело, называется хададзюбан – это нечто вроде легкой майки. Может идти в комплекте вместе с набедренной повязкой – косимаки. Ее надевают многие женщины, чтобы выровнять линии своего тела, сделать их более рельефными и привлекательными. Также, зимой они хорошо согревают. Их шьют из легких тканей, которые хорошо впитывают пот и комфортны для тела.