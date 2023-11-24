Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все очень сильно зависит от ситуации, которой могут быть погода на улице, личные предпочтения человека, его степень знакомства с традиционной японской одеждой и просто конкретный случай – наличие под рукой той или иной вещи в данный момент. Поэтому я скажу: и да, и нет.
Вообще, нижнее белье появилось в Японии еще в период Хэйан, т.е., около тысячи лет назад. Тогда это была простая набедренная повязка, которую знать надевала по необходимости, особенно, в холодное время года. А простолюдины летом только ее могли и носить. Она была распространена и среди мужчин, и у женщин.
Однако, нательного белья в европейском понимании тут никогда не было. Оно было заимствовано в ходе европейской модернизации, которая началась после реставрации Мэйдзи в конце 19-го столетия. И далеко не сразу завоевало популярность.
Что касается кимоно, то этот национальный костюм является многослойным. И в стандартный комплект входит не только красиво украшенный верхний наряд, но и отдельные нижние платья.
То, что надевается прямо на тело, называется хададзюбан – это нечто вроде легкой майки. Может идти в комплекте вместе с набедренной повязкой – косимаки. Ее надевают многие женщины, чтобы выровнять линии своего тела, сделать их более рельефными и привлекательными. Также, зимой они хорошо согревают. Их шьют из легких тканей, которые хорошо впитывают пот и комфортны для тела.
Поскольку собственно кимоно – это, в первую очередь, для красоты, непосредственный контакт с кожей может быть неприятен. Именно эти вещи в традиционном японском костюме выполняют роль нижнего белья. Но, с нашей точки зрения, на него не похожи.
Поверху хададзюбана носят нагадзюбан – по своей сути, это то же кимоно, только нейтрального, часто белого цвета. Он отделяет верхнее платье от тела, и закрывает те его части, которые выставлять на всеобщий обзор нежелательно – в старой Японии существовал строгий запрет на наготу. Благодаря этой части комплекта кимоно прикасается к телу только на его подоле и рукавах. Также, его дополнительной функцией является защита от загрязнения дорогой и нежной ткани. Ее стирка представляет огромную проблему, даже в настоящее время для этого часто приходится расшивать кимоно, а потом заново сшивать.
Есть еще второй вариант традиционного японского платья. Это юката – облегченная и упрощенная версия кимоно. Изначально оно эволюционировало от легкой накидки, которую мужчины и женщины носили при посещении онсэнов – горячих источников для купания.
Из-за такой особой функции под ним ничего не носили. Но затем легкое в использовании и надевании юката несколько потеснило тяжелое и неудобное кимоно. Ведь надеть последнее – целая отдельная проблема. Как и рыцарь с доспехами, вы не можете сделать этого самостоятельно.
Чаще юката используют летом, когда вам не нужно много вещей. И когда это платье стало не специализированной, а повседневной одеждой, японские модницы были вынуждены надевать под него хададзюбан и/или нагадзюбан, поскольку у них тоже есть важные функции.
Сейчас правила не очень жесткие. И японцы имеют возможность самим выбирать, какое именно белье им использовать – традиционное или же современное. Но, в любом случае, совсем без него ходят редко. Во-первых, это обычно для вашего тела это не очень удобно и иногда есть вероятность «засветить» его самые привлекательные части. Во-вторых, что юката, что кимоно стоят весьма дорого. Для них используют превосходные ткани, а мастеров осталось не так уж много. Поэтому традиционное платье не надевают на голое тело и, вообще, всячески берегут.
Конкретный комплект одежды, надеваемый под юката и кимоно, как я уже, говорил, могут отличаться. Кто-то вообще не знаком со старой японской одеждой – вместо нее он может использовать трусы, майку и шорты. Мужчина с большей вероятностью наденет штаны-хакама. Также, в Японии тоже бывает холодно, и этот факт вносит свои коррективы.
Ну и, в конце концов, давно шьют такие традиционные платья с нашивками, которые имитируют, что под ними есть нагадзюбан. Поэтому у желающего есть возможность надеть под кимоно самые банальные труселя.
Источник:
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И такой ещё разрез -
Как у вас там ходют бабы,
В панталонах, али без?"