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Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

Автор:
24 ноября 2023 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нижнее белье   Япония   в мире   интересно   кимоно   люди   факты   фото   
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На этот вопрос нет однозначного ответа. Все очень сильно зависит от ситуации, которой могут быть погода на улице, личные предпочтения человека, его степень знакомства с традиционной японской одеждой и просто конкретный случай – наличие под рукой той или иной вещи в данный момент. Поэтому я скажу: и да, и нет.

Вообще, нижнее белье появилось в Японии еще в период Хэйан, т.е., около тысячи лет назад. Тогда это была простая набедренная повязка, которую знать надевала по необходимости, особенно, в холодное время года. А простолюдины летом только ее могли и носить. Она была распространена и среди мужчин, и у женщин.

Однако, нательного белья в европейском понимании тут никогда не было. Оно было заимствовано в ходе европейской модернизации, которая началась после реставрации Мэйдзи в конце 19-го столетия. И далеко не сразу завоевало популярность.

Что касается кимоно, то этот национальный костюм является многослойным. И в стандартный комплект входит не только красиво украшенный верхний наряд, но и отдельные нижние платья.

То, что надевается прямо на тело, называется хададзюбан – это нечто вроде легкой майки. Может идти в комплекте вместе с набедренной повязкой – косимаки. Ее надевают многие женщины, чтобы выровнять линии своего тела, сделать их более рельефными и привлекательными. Также, зимой они хорошо согревают. Их шьют из легких тканей, которые хорошо впитывают пот и комфортны для тела.

Поскольку собственно кимоно – это, в первую очередь, для красоты, непосредственный контакт с кожей может быть неприятен. Именно эти вещи в традиционном японском костюме выполняют роль нижнего белья. Но, с нашей точки зрения, на него не похожи.

Поверху хададзюбана носят нагадзюбан – по своей сути, это то же кимоно, только нейтрального, часто белого цвета. Он отделяет верхнее платье от тела, и закрывает те его части, которые выставлять на всеобщий обзор нежелательно – в старой Японии существовал строгий запрет на наготу. Благодаря этой части комплекта кимоно прикасается к телу только на его подоле и рукавах. Также, его дополнительной функцией является защита от загрязнения дорогой и нежной ткани. Ее стирка представляет огромную проблему, даже в настоящее время для этого часто приходится расшивать кимоно, а потом заново сшивать.

Есть еще второй вариант традиционного японского платья. Это юката – облегченная и упрощенная версия кимоно. Изначально оно эволюционировало от легкой накидки, которую мужчины и женщины носили при посещении онсэнов – горячих источников для купания.

Из-за такой особой функции под ним ничего не носили. Но затем легкое в использовании и надевании юката несколько потеснило тяжелое и неудобное кимоно. Ведь надеть последнее – целая отдельная проблема. Как и рыцарь с доспехами, вы не можете сделать этого самостоятельно.

Чаще юката используют летом, когда вам не нужно много вещей. И когда это платье стало не специализированной, а повседневной одеждой, японские модницы были вынуждены надевать под него хададзюбан и/или нагадзюбан, поскольку у них тоже есть важные функции.

Сейчас правила не очень жесткие. И японцы имеют возможность самим выбирать, какое именно белье им использовать – традиционное или же современное. Но, в любом случае, совсем без него ходят редко. Во-первых, это обычно для вашего тела это не очень удобно и иногда есть вероятность «засветить» его самые привлекательные части. Во-вторых, что юката, что кимоно стоят весьма дорого. Для них используют превосходные ткани, а мастеров осталось не так уж много. Поэтому традиционное платье не надевают на голое тело и, вообще, всячески берегут.

Конкретный комплект одежды, надеваемый под юката и кимоно, как я уже, говорил, могут отличаться. Кто-то вообще не знаком со старой японской одеждой – вместо нее он может использовать трусы, майку и шорты. Мужчина с большей вероятностью наденет штаны-хакама. Также, в Японии тоже бывает холодно, и этот факт вносит свои коррективы.

Ну и, в конце концов, давно шьют такие традиционные платья с нашивками, которые имитируют, что под ними есть нагадзюбан. Поэтому у желающего есть возможность надеть под кимоно самые банальные труселя.

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Метки: Нижнее белье   Япония   в мире   интересно   кимоно   люди   факты   фото   
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9  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Вызывает антирес
И такой ещё разрез -
Как у вас там ходют бабы,
В панталонах, али без?"
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13k
Проктолог-иллюзионист 37 минут назад
Наконец-то важные темы подняты.
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4k
Слава Час назад
Наконец начали поднимать действительно важные вопросы.
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60k
Олег 2 часа назад
Вот это проблема на повестке дня! А пелотки они бреют или тоже вопрос многогранный? А ногти стригут?
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12k
ron 2 часа назад
Вопрос серьезный, надо бы к посту приложить фото и так, и так, чтобы было понятно, без иллюстраций есть сомнения )))
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AccheDin

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