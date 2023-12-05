Жуй, пока горит! Индийская тлеющая закуска

Правда если слишком пристраститься жевать бетель, то у вас покраснеют зубы и десны. Выглядит это, мягко говоря, отталкивающе. Бытует мнение, что бетель вызывает легкое привыкание и стимулирует активность сознания.

Однако многие попробовавшие это европейцы ничего подобного не замечают. Быть может, этот лист действует только на местных…