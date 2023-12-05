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Жуй, пока горит! Индийская тлеющая закуска

Жуй, пока горит! Индийская тлеющая закуска

Автор:
05 декабря 2023 08:46
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Индия   Паан   в мире   горит   закуска   интересно   люди   фото   
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В Индии полно уличных закусочных, надо как-то конкурировать. И нашлась уличная закуска, которая потрясает каждого, даже прохожего. Это паан, который надо есть, пока он горит! Причем повар буквально запихивает вам его в рот, пока вы не успели испугаться и отвернуться.

Паан – известное блюдо индийской кухни. Это лист бетеля, в которой заворачивается разная пряная начинка, или сладкая – из муки и сухофруктов. Главное – зеленый лист со своим вкусом.

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Правда если слишком пристраститься жевать бетель, то у вас покраснеют зубы и десны. Выглядит это, мягко говоря, отталкивающе. Бытует мнение, что бетель вызывает легкое привыкание и стимулирует активность сознания.

Однако многие попробовавшие это европейцы ничего подобного не замечают. Быть может, этот лист действует только на местных…

Индийцы постоянно едят паан, когда у них болит голова или начинается кашель. Кроме того, от него дыхание более свежее, так что вместо жвачки рекомендуется пожевать бетель.

Это почтенный уличный торговец Прадхуман Шукла, который вот уже 20 лет владеет уличным ларьком с закусками в Дели. Но киосков стало появляться все больше, пришлось придумывать, что потрясет клиентов.

Меня, правда, больше впечатляют жареные камни или вообще баребкю изо льда в Китае. Просто горящая еда выглядит опасно, будто и без этого в Индии не от чего получить травму.

- У меня был регулярный посетитель, который часто жаловался, что у него болит горло. Он любил заказывать паан, чтобы ему стало полегче. Но ничего не помогало изо дня в день. А когда мой работник поджег паан и дал его клиенту, у того стал меньше болеть рот. Потому он стал просить только горящий паан, и никакой больше, - делится владелец киоска.

Туристов тоже потянуло на необычную еду. Правда надо иметь смелость не только в том, чтобы проглотить огонь. Горящий паан вы едите с рук повара уличного киоска, то есть буквально – с голых пальцев незнакомого индуса.

Как понимаете, продукт очень специфический. Для местных и совсем бесстрашных.

Однако в день продается до 100 горящих панов. Люди часто ходят мимо, смотрят, но рано или поздно решаются и тоже заходят попробовать горящий паан.

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Метки: Еда   Индия   Паан   в мире   горит   закуска   интересно   люди   фото   
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7  комментариев
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18k
banzai7 2 часа назад
Меня однажды в Индии угостили какой-то сладостью. Продавалась на улице, тоже завёрнутая в какой-то листок. Но её сначала в жидкое серебро обмокнули. Костерок небольшой и плошка с плавленым серебром.
Получился свёрток из листа в тонкой серебряной фольге.
Вроде нормально зашло, плохо уже помню. 30 лет назад было.
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7k
Marlboro Полчаса назад
Заверните мне пожалуйста горящий паан с собой :) я дома буду кушать
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762
бдятел Полчаса назад
Индия! Какая мощь! Какова величиЯ! Даже бензиновые зажигалки работают на газу (=
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1k
Mikhail K Час назад
Фууу, как туристы едут в эту грязную, убогую страну? Многотысячелетняя история, а нихрена у них не изменилось, грязные, мерзкие, вонючие.
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