Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам

Довольно жуткая статистика из Индии. За 25 лет проведения операций по трансплантации в 80% донорами были женщинами. А вот получателями новых органов – 80% мужчины.
Эта довольно тревожная статистика, основанная на данных с 1995 по 2021 год, говорящая об огромном гендерном перекосе и неравноправии.
Причем донорами чаще всего становятся жены или матери для своих мужчин.
В Южной Корее, например, ситуация помягче, там перекос в сторону доноров почек помягче – 60% доноров почек женщины. Внезапно, но везде по Азии донорами становились чаще женщины, кроме как… в Пакистане, Гонконге и Филиппинах. Интересно, чем это сформировано!
Не только чаще дают, но и реже получают
Проблема не только в щедрости индийских женщин. А в том, что им же и в разы реже дают новые органы! То есть «право на жизнь» по умолчанию отдается мужчинам.
Хуже только в Бангладеш, где только 18% из получивших донорскую почку – женщины.
Просто у женщин свои почки лучше и здоровье крепче, скажете вы?
Врачи это учли. И отметили, что с медицинской точки зрения нет никаких показаний, что мужчинам почки требуются чаще. Здесь мужчины и женщины равны.
Мать для сына – да, отец для дочки – нет
Самый большой процент доноров в Индии – внутри семьи. Но он всегда односторонний, матери дают органы своим сыновьям и мужьям.
Почему? Потому что мужчины считаются кормильцами семьи. Мать просто боится, что если муж умрет, кто будет обеспечивать детей? Свою смерть она такой рисковой для детей не считает.
«Если с женщиной что-то случится, то это не так плохо, как если пострадает мужчина», - как объяснил один из докторов в центре трансплантации, Шривари Бханучандра.
Даже если у мужчины есть родной брат с более подходящим органом, выбор все равно падает на жену, а не на брата.
Все потому что найти оплачиваемую работу женщинам в Индии довольно трудно, да и патриархальный уклад по всей стране делает роль домохозяйки, даже при низком семейном доходе, самой приемлемой для женщин.
А если женщине нужен орган?
Врачи говорят об интересной традиции «показательного донорствования». Когда муж предлагает жене свой орган только для того, чтобы та отказалась из чувства вины. Если она думает согласиться, на нее оказывает давление семья мужа, которая всегда главная в жизни супругов.
Если же мужу нужен орган, то и семья жены, и семья мужа давят на женщину, что она обязана быть поддержкой и донором.
То есть благотворительность в пользу женщин даже внутри семей поддельная.
В общем, причина поголовного женского донорствования – не в доброй душе индийских женщин. А в том, что социально, экономически и исторически они в том положении, что «менее важны для семьи».
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