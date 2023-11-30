Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам

В Южной Корее, например, ситуация помягче, там перекос в сторону доноров почек помягче – 60% доноров почек женщины. Внезапно, но везде по Азии донорами становились чаще женщины, кроме как… в Пакистане, Гонконге и Филиппинах. Интересно, чем это сформировано!

Не только чаще дают, но и реже получают

Проблема не только в щедрости индийских женщин. А в том, что им же и в разы реже дают новые органы! То есть «право на жизнь» по умолчанию отдается мужчинам.

Хуже только в Бангладеш, где только 18% из получивших донорскую почку – женщины.