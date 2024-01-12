Четвероногий друг помог мальчику принять себя

Когда мальчишка пошёл в школу, то одноклассники начали его дразнить и издеваться. Картер замкнулся в себе, очень переживал и нервничал. Его мать Стефани вспоминает, что когда забирала его из школы, то сын каждый раз повторял, что ненавидит собственное лицо.

В попытке помочь ребёнку женщина внимательно изучала информацию, посвящённую этому недугу. И наткнулась в Сети на страничку ещё одного больного. Но необычного. Им оказался пёс, чёрный лабрадор по кличке Роуди.