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Четвероногий друг помог мальчику принять себя

Четвероногий друг помог мальчику принять себя

Автор:
12 января 2024 13:25
Сообщество : Истории
Метки: Витилиго   Животное   Картер Бланшар   Пёс   Роуди   болезнь   вдохновение   лабрадор   принятие   пятно   
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Для любого ребёнка быть непохожим на других – это не просто проблема, а зачастую трагедия. Сверстники могут запросто затравить из-за оттопыренных ушей, большого носа или излишнего веса.

Картер Бланшар узнал о своём диагнозе ещё в детском  саду. Витилиго представляет собой нарушение пигментации кожи, характеризующееся появлением обесцвеченных, часто симметрично расположенных пятен различных размеров и очертаний молочно-белого цвета.

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У разных больных недуг может проявляться по-разному: затрагивать только руки, ноги или спину. Но Картеру достался самый неприятный вариант – пятна обосновались на лице. А потом  стали распространяться по всему телу.

Когда мальчишка пошёл в школу, то одноклассники начали его дразнить и издеваться. Картер замкнулся в себе, очень переживал и нервничал. Его мать Стефани вспоминает, что когда забирала его из школы, то сын каждый раз повторял, что ненавидит собственное лицо.

В попытке помочь ребёнку женщина внимательно изучала информацию, посвящённую этому недугу. И наткнулась в Сети на страничку ещё одного больного. Но необычного. Им оказался пёс, чёрный лабрадор по кличке Роуди.

Страничку питомца вела его хозяйка Ники Умбенхауэр, которая хотела показать людям, особенно детям, что витилиго – это не так страшно. И с этим можно жить не хуже по сравнению с другими.

Стефани связалась с Ники, которая жила на расстоянии 2000 километров, и показала сыну сайт Роуди. Мальчик с интересом посмотрел ролики с собакой и стал следить за жизнью коллеги по несчастью. Впрочем, несчастным пёс не выглядел. И Картер стал постепенно менять и собственное отношение к своей болезни. Что примечательно, диагноз Роуди поставили в том же году, что и Картеру.

Возможности увидеться с воодушевившим на борьбу со сложностями и принятием себя четвероногим другом у семьи не было. Но когда история получила огласку и появилась в Сети, анонимный спонсор перевёл деньги на поездку.

Картер смог увидеться с Роуди. И это было прекрасно, трогательно и воодушевляюще. Момент встречи Стефани описала следующим образом:

Когда мы вошли, я не чувствовала, что они встречаются впервые. Они как будто уже были семьёй.

После встречи с необычным другом Картер стал более уверенным в себе и научился ценить свою уникальность.

К сожалению, через пару лет после встречи пёс скончался. Ему было без малого 15 лет, и в последнее время он страдал от частых приступов. Но память о лабрадоре и его прекрасное дело продолжают жить и вдохновлять на принятие себя, своей необычности и счастливую жизнь других людей – взрослых и детей.

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Метки: Витилиго   Животное   Картер Бланшар   Пёс   Роуди   болезнь   вдохновение   лабрадор   принятие   пятно   
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1  комментарий
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RaiJu 36 минут назад
Витилиго это ж не страшно, если даже детей с лишними хромосомами принимают, то почему не должны принимать ребенка с витилиго.
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