Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу

Болезнь представляет собой воспаление увеального тракта – радужки, цилиарного тела и сосудистой оболочки глазного яблока и характеризуется чередованием активной фазы и ремиссии. Плюс к этому, у лошади обнаружились катаракта и глаукома.

Лечение не давало результатов. И спустя год ветеринары приняли решение удалить правый глаз. Спустя 6 месяцев было удалено и второе глазное яблоко.