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Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу

Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу

Автор:
01 декабря 2023 13:43
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Морган Вагнер   Упорство   Эндо   болезнь   история   конь   лошадь   рекорд   слепота   
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В жизни нередко случаются ситуации, заставляющие опускать руки от бессилия. И сдаваться перед неизбежным. Но этот герой оказался не из слабаков.

Эндо попал к своей хозяйке ещё будучи жеребёнком. Морган и сама была совсем юной – 13-летним подростком. Поэтому они росли и взрослели вместе, наслаждаясь нежной дружбой.

Восемь лет назад Морган Вагнер стала замечать, что с подопечным что-то не то: конь сильно щурился, у него часто текли слёзы. Состояние особенно усугублялось в жаркое время года. Обследование показало, что у Эндо рецидивирующий увеит – самая распространённая причина слепоты у лошадей.

Болезнь представляет собой воспаление увеального тракта – радужки, цилиарного тела и сосудистой оболочки глазного яблока и характеризуется чередованием активной фазы и ремиссии. Плюс к этому, у лошади обнаружились катаракта и глаукома.

Лечение не давало результатов. И спустя год ветеринары приняли решение удалить правый глаз. Спустя 6 месяцев было удалено и второе глазное яблоко.

Но хозяйка поняла, что питомцу как никогда нужна её помощь. И ещё до операции она начала тренировать Эндо, приучая к жизни в новом для него мире. Девушка завязывала коню глаза. Сначала ненадолго, а потом оставляла повязку на всё большее время.

Даже такая предварительная подготовка не помогла полностью избавить животное от стресса. После вмешательства конь был очень напуган. Поэтому Морган начала с коротких прогулок вокруг сарая, постепенно увеличивая время. Затем перешла к поездкам по территории.

Когда Эндо стал чувствовать себя увереннее, владелица вернулась к тренировкам, чтобы конь снова освоил все трюки, которые были ему доступны до потери зрения.

Спустя годы, он может делать абсолютно всё, что доступно обычным зрячим лошадям – ходить под седлом, выполнять прыжки, участвовать в выставках

Но это ещё не всё. Благодаря поддержке хозяйки, Эндо стал рекордсменом и установил сразу три мировых рекорда. Конь смог преодолеть планку высотой 106 сантиметров. Это самый высокий прыжок среди незрячих лошадей. Плюс к этому, Эндо показал лучший результат по скорости обхода шестов и прохождения дистанции за одну минуту.

Вагнер невероятно гордится достижениями своего друга и благодарна представителям Книги рекордов Гиннесса за возможность показать миру, что слепота для лошадей – это не приговор. И они ни в чём не уступают своим зрячим собратьям и не отличаются от них.

Источник:

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Метки: Животное   Морган Вагнер   Упорство   Эндо   болезнь   история   конь   лошадь   рекорд   слепота   
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4  комментария
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Наталья 2 часа назад
Бедный коник, но молодец, не сдался. У моей дочери безглазая кошечка, очень активная и ласковая.
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20k
anpetrof 7 минут назад
Я с ещё тремя товарищами 13 лет держал жеребца будёновской породы и тоже слепого. Просто верхом катались. Всё нормально было - едешь, как на мотоцикле. Даже прыгал через лежащие поперёк тропинок деревья. Хорошо помнил, где они лежат.
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11k
Света 18 минут назад
Аж прослезилась. Молодец девушка. Не бросила друга. Теперь она его глаза, а он сильные ноги.
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8k
Колорад Час назад
Похудела бы, так он бы еще раз рекорды обновил!
:D
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