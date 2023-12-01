Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу

В жизни нередко случаются ситуации, заставляющие опускать руки от бессилия. И сдаваться перед неизбежным. Но этот герой оказался не из слабаков.
Эндо попал к своей хозяйке ещё будучи жеребёнком. Морган и сама была совсем юной – 13-летним подростком. Поэтому они росли и взрослели вместе, наслаждаясь нежной дружбой.
Восемь лет назад Морган Вагнер стала замечать, что с подопечным что-то не то: конь сильно щурился, у него часто текли слёзы. Состояние особенно усугублялось в жаркое время года. Обследование показало, что у Эндо рецидивирующий увеит – самая распространённая причина слепоты у лошадей.
Болезнь представляет собой воспаление увеального тракта – радужки, цилиарного тела и сосудистой оболочки глазного яблока и характеризуется чередованием активной фазы и ремиссии. Плюс к этому, у лошади обнаружились катаракта и глаукома.
Лечение не давало результатов. И спустя год ветеринары приняли решение удалить правый глаз. Спустя 6 месяцев было удалено и второе глазное яблоко.
Но хозяйка поняла, что питомцу как никогда нужна её помощь. И ещё до операции она начала тренировать Эндо, приучая к жизни в новом для него мире. Девушка завязывала коню глаза. Сначала ненадолго, а потом оставляла повязку на всё большее время.
Даже такая предварительная подготовка не помогла полностью избавить животное от стресса. После вмешательства конь был очень напуган. Поэтому Морган начала с коротких прогулок вокруг сарая, постепенно увеличивая время. Затем перешла к поездкам по территории.
Когда Эндо стал чувствовать себя увереннее, владелица вернулась к тренировкам, чтобы конь снова освоил все трюки, которые были ему доступны до потери зрения.
Спустя годы, он может делать абсолютно всё, что доступно обычным зрячим лошадям – ходить под седлом, выполнять прыжки, участвовать в выставках
Но это ещё не всё. Благодаря поддержке хозяйки, Эндо стал рекордсменом и установил сразу три мировых рекорда. Конь смог преодолеть планку высотой 106 сантиметров. Это самый высокий прыжок среди незрячих лошадей. Плюс к этому, Эндо показал лучший результат по скорости обхода шестов и прохождения дистанции за одну минуту.
Вагнер невероятно гордится достижениями своего друга и благодарна представителям Книги рекордов Гиннесса за возможность показать миру, что слепота для лошадей – это не приговор. И они ни в чём не уступают своим зрячим собратьям и не отличаются от них.
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