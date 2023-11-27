Женщина-мумия: она живёт наперекор этому миру

Элизабет Веласкес родилась с очень редким синдромом Видемана-Раутенштрауха. Таких людей на планете от силы двое-трое. Люди были не слишком уж добры к ней, ведь ей "повезло" оказаться не в лиге конвенционально красивых женщин.
Мама звала свою малышку Лиззи, Лиз. Она появилась на свет в 1989 году, весила в тот момент всего 1200 грамм и доктора говорили, что тот факт, что она родилась живой - это просто чудо, ведь у Риты, её матери, практически не было околоплодных вод. А родители были счастливы просто потому что она родилась и им было абсолютно плевать на то, какой внешности была их крошка. Мама и папа смотрели на неё только с нежностью и окружили заботой.
У Элизабет был очень слабенький иммунитет, она была худой и выглядела как настоящая мумия. Многие думали, что у девочки анорексия, но во всём виноват был проклятый синдром: человек с этой патологией выглядит очень плохо - вес практически не набирается, кожа из-за этого очень сильно обвисает. Как будто бы этого было недостаточно и в 4 годика Лиззи ослепла на один глаз, причём по совершенно необъяснимой причине. Врачи не могли найти ответ, но родители вообще к медицине относились скептически, ведь после рождения дочери, врачи заверили их, что долго Элизабет не прожить, а лучше бы вообще от неё отказаться. Как они ошибались!
В первые годы жизни девочка даже не представляла, что с ней что-то не так. Родители каждый день показывали к ней свою любовь, называли красавицей и хвалили за её достижения. Но в пять лет Лиззи пошла в детский сад и тут-то столкнулась с первой жестокостью сверстников. Дети не хотели с ней играть, она, конечно же, расстраивалась и спрашивала маму, отчего так. Родители решились на разговор с дочкой: "Понимаешь, дочка, единственное, что тебя отличает от всех остальных людей на Земле – это твоя сильная худоба. Но это не должно влиять на твое восприятия мира и себя. Будь собой и никогда в себе не сомневайся".
Она никогда не сомневалась в своих родителях и только их слова, в тот момент, были для неё авторитетными.
И, как говорят, в актёрской среде, работа "от внутреннего к внешнему" (принцип работы актёра по Станиславскому) дала свои плоды: она была уверена в себе настолько, что дети просто перестали замечать необычную внешность Элизабет. Когда девочка пошла в школу, то никаких проблем у неё там не возникло - она активно участвовала в школьных мероприятиях, взяла на себя "работу" корреспондента газеты учебного заведения, у Лиззи было много друзей и она даже стала участницей черлидерской группы.
Но как-то раз ролик с её участием был выложен в интернет. И посыпались комментарии: "Возьми пистолет и убей себя, сделай одолжение", "самая страшная женщина в мире" и всё в таком духе. И ноль комментариев о том, что во-первых, такое отношение к ребёнку просто неприемлемо, а во-вторых, что прежде чем писать гадости, стоит выяснить, что с ней, в чём причина такой худобы. Сотни и сотни таких сообщений привели Элизабет в отчаяние. Для 17-летней девушки, ежедневно видевшей себя в зеркале и прекрасно понимающей, что она отличается от остальных, это стало тяжёлым ударом.
Родители, конечно же, поддержали свою Лиззи. Они сказали, что ей не стоит держать в себе эту боль, она должна от души поплакать и позлиться, а потом высоко поднять голову и продолжать жить как жила. Элизабет поступила именно так.
Только Элизабет знает, чего ей стоило перешагнуть через эти унижения и справиться с болью. И она решила выкрутить руль в сторону заноса: превратить свою физическую особенность в достоинство, превратить ненависть социума в любовь и вдохновить других. Элизабет стала мотивирующим оратором, рассказывая о себе и что даже с таким непростым диагнозом можно не просто жить, а жить счастливо.
Веласкес отучилась на оратора, сама создала сайт и стала продвигать себя как личный бренд в социальных сетях. На неё стали подписываться тысячи людей из самых разных уголков мира, которые писали ей слова поддержки и утверждали, что Элизабет своим примером вдохновляет их.
Элизабет Веласкес скоро исполнится 35 лет и она добилась очень многого. Она читает лекции, выступает на конференциях, говорит о буллинге и кибербуллинге и о том, как ему противостоять. Как принять себя и как по-настоящему любить и уважать себя.
Девушка хорошо зарабатывает, у неё есть собственный дом и две очаровательные собаки. При этом, Элизабет не слащаво-позитивная 24/7. Она говорит, что у неё, как и у всех, есть плохие дни, когда она закрывается дома, грустит, смотрит печальные фильмы. Такие дни Веласкес называет "вечеринки жалости".
Элизабет Веласкес - это отличный пример настоящего бодипозитива. Того самого, настоящего, который говорит, что вы должны ценить и уважать себя, несмотря на то, какими физическими особенностями наградила вас жизнь. Ведь можно быть самым красивым человеком на земле, но если вы не любите себя, то вас вряд ли кто-то сможет полюбить по-настоящему.
Источник:
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у этих ребят, живущих идеалами Третьего Рейха, полностью отсутствуют мозги и совесть