Женщина-мумия: она живёт наперекор этому миру

В первые годы жизни девочка даже не представляла, что с ней что-то не так. Родители каждый день показывали к ней свою любовь, называли красавицей и хвалили за её достижения. Но в пять лет Лиззи пошла в детский сад и тут-то столкнулась с первой жестокостью сверстников. Дети не хотели с ней играть, она, конечно же, расстраивалась и спрашивала маму, отчего так. Родители решились на разговор с дочкой: "Понимаешь, дочка, единственное, что тебя отличает от всех остальных людей на Земле – это твоя сильная худоба. Но это не должно влиять на твое восприятия мира и себя. Будь собой и никогда в себе не сомневайся".

Она никогда не сомневалась в своих родителях и только их слова, в тот момент, были для неё авторитетными.



