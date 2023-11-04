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Сообщество Без кота и жизнь не та 1791 пост • 486 подписчиков подписаться
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Котики-вдохновители

Котики-вдохновители

Автор:
04 ноября 2023 20:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   вдохновение   кот   котик   милота   муза   свершение   трогательно   эмоция   
961
21

Муза – дамочка капризная. И может порядком измотать не только творческих личностей, страдающих над поиском нужной рифмы, музыкальной фразы или идеального цвета для картины. Но и обычных людей, которым нужно вдохновение для обычных дел типа уборки или вылазки в магазин.

Между тем как миру уже давно известен идеальный вдохновитель. Это котик, который своим видом создаст правильный настрой и подтолкнёт к действию в нужном  направлении.

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Метки: Животное   Питомец   вдохновение   кот   котик   милота   муза   свершение   трогательно   эмоция   
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2  комментария
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3k
Deniss 49 минут назад
Чудесный пост !
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10k
Игорь 9 минут назад
И не забывайте про отдых :)
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