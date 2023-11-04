Котики-вдохновители

Муза – дамочка капризная. И может порядком измотать не только творческих личностей, страдающих над поиском нужной рифмы, музыкальной фразы или идеального цвета для картины. Но и обычных людей, которым нужно вдохновение для обычных дел типа уборки или вылазки в магазин.