Кошка стала поводырём для лучшего друга

Собака-поводырь – это обычное явление. Такие животные становятся глазами потерявших зрение людей. Но что если с проблемой слепоты столкнётся пёс?
Для этого есть друзья. Которые полностью опровергают истинность устойчивого выражения «живут как кошка с собакой».
Жительница Берлингтона (штат Вермонт) Робин Вагнер в 2019 году забрала из приюта пса – метиса немецкой овчарки. Отвела питомца для осмотра к ветеринару и узнала, что Блейз слеп на один глаз. И стремительно теряет зрение и на втором из-за проблем с хрусталиком.
Глазные яблоки пришлось удалить, из-за чего собака стала очень тревожной и нервной. Помощь пришла, откуда не ждали. Питомица девушки – кошка Сатин изначально довольно доброжелательно встретила нового жильца. А когда Блейз вернулся из клиники и стал постоянно натыкаться и наступать на неё, решила взять проблему в свои лапки. И стать для Блейза не только соседкой, но и другом.
Сатин сначала уворачивалась и убегала от большого и неуклюжего пса. А потом Робин заметила, что любимица уже не несётся стремглав из комнаты, когда на неё надвигается Блейз, а издаёт громкое мелодичное мяуканье. Дескать, осторожно, не наступи.
Кошкины сигналы Блейз понял правильно. И постепенно маленькая подруга стала водить гиганта (пёс весит порядка 80 кг) по всему дому. Неизменно предупреждая о столкновении с людьми или предметами деликатным мяуканьем или мурлыканьем. Собака останавливается и меняет траекторию.
Робин считает, что именно болезнь Блейза стала причиной столь крепкой и нежной дружбы. Большой пёс радуется, что благодаря Сатин не чувствует себя одиноким и столь неуклюжим, а кошка обожает тереться о его бесконечно длинные лапы. Более того, неразлучная парочка чернышей с удовольствием играет, и слепота Блейза ничуть этому не мешает. Тем более что Сатин всегда мяукнет другу, если он перегнёт палку.
Что интересно, в семье есть и другие кошки. Но под опеку Блейза взяла именно Сатин, которая, по признанию Робин, далеко не самая ласковая из них. Но это неважно, ведь такая искренняя забота и дружба, пожалуй, самое прекрасное, трогательное и настоящее, что есть в нашем мире.
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