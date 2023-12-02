Кошка стала поводырём для лучшего друга

Жительница Берлингтона (штат Вермонт) Робин Вагнер в 2019 году забрала из приюта пса – метиса немецкой овчарки. Отвела питомца для осмотра к ветеринару и узнала, что Блейз слеп на один глаз. И стремительно теряет зрение и на втором из-за проблем с хрусталиком.

Глазные яблоки пришлось удалить, из-за чего собака стала очень тревожной и нервной. Помощь пришла, откуда не ждали. Питомица девушки – кошка Сатин изначально довольно доброжелательно встретила нового жильца. А когда Блейз вернулся из клиники и стал постоянно натыкаться и наступать на неё, решила взять проблему в свои лапки. И стать для Блейза не только соседкой, но и другом.