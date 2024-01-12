Жительница Ганы побила мировой рекорд непрерывного пения

"Она продержалась 126 часов, давайте поаплодируем ей. Она справилась, мы все гордимся ею, она прославила Гану и заставила музыкальную индустрию восторгаться, - сказала доктор Грейс Бакман. - Но для нас, медиков, её здоровье - главный приоритет, и мы должны быть уверены, что с ней всё в порядке. Пора остановить пение, поскольку Афуа устала. Теперь мы будем работать над тем, чтобы она восстановила силы и могла снова выступить перед вами".