Жительница Ганы побила мировой рекорд непрерывного пения

Ганская знаменитость Афуа Асантеваа Овусу Адуонум поставила цель - попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина непрерывно пела в течение 126 часов и 52 минут!
В прошлом месяце защитница прав женщин, журналистка и организатор мероприятий Афуа Асантеваа Овусу Адуонум побила мировой рекорд, который держался более десяти лет.
В 2012 году индийский музыкант Сунил Вагмаре пел без остановки 105 часов. Жительница Ганы утверждает, что в прямом смысле перепела старый рекорд более чем на 20 часов, и теперь ждёт подтверждения от Книги рекордов Гиннесса. Она сказала журналистам, что надеется на положительный ответ в ближайшие дни.
Женщина начала свой марафон в канун католического Рождества и планировала петь 117 часов, но она чувствовала себя настолько хорошо, что остановилась только по требованию врачей на отметке 126 часов и 52 минуты.
"Она продержалась 126 часов, давайте поаплодируем ей. Она справилась, мы все гордимся ею, она прославила Гану и заставила музыкальную индустрию восторгаться, - сказала доктор Грейс Бакман. - Но для нас, медиков, её здоровье - главный приоритет, и мы должны быть уверены, что с ней всё в порядке. Пора остановить пение, поскольку Афуа устала. Теперь мы будем работать над тем, чтобы она восстановила силы и могла снова выступить перед вами".
Бакман сказала, что певица испытывала острую нехватку сна, у неё появились признаки стресса, поэтому было принято решение остановить марафон.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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