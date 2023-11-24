Индианка с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса

26-летняя жительница Индии Калпана Балан официально стала женщиной с самым большим количеством зубов в мире.
Индианка Калпана Балан прославилась благодаря тому, что у неё во рту куда больше зубов, чем положено.
У 26-летней женщины растут 4 дополнительных зуба на нижней челюсти и 2 дополнительных зуба на верхней челюсти.
То есть нетрудно подсчитать, что всего во рту у Калпаны имеется 38 зубов, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Женщина рассказала, что лишние зубы не причиняют ей никакой боли, но иногда становятся причиной неудобств, ведь между ними застревает пища.
Дополнительные зубы Калпана заметила ещё в подростковом возрасте, и шокированные родители велели дочери удалить их. Однако, стоматолог отказался браться за тогда ещё слишком маленькие зубы и велел пациентке подождать. Вот только чуть позже Калпана попросту побоялась идти к доктору на удаление и теперь не жалеет об этом. Дама называет установленный мировой рекорд главным достижением своей жизни.
Источник:
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