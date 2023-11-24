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Индианка с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса

Индианка с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
24 ноября 2023 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   в мире   женщина   зубы   книга рекордов гиннесса   рекорд   
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26-летняя жительница Индии Калпана Балан официально стала женщиной с самым большим количеством зубов в мире.

Индианка Калпана Балан прославилась благодаря тому, что у неё во рту куда больше зубов, чем положено.

У 26-летней женщины растут 4 дополнительных зуба на нижней челюсти и 2 дополнительных зуба на верхней челюсти.

То есть нетрудно подсчитать, что всего во рту у Калпаны имеется 38 зубов, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Женщина рассказала, что лишние зубы не причиняют ей никакой боли, но иногда становятся причиной неудобств, ведь между ними застревает пища.

Дополнительные зубы Калпана заметила ещё в подростковом возрасте, и шокированные родители велели дочери удалить их. Однако, стоматолог отказался браться за тогда ещё слишком маленькие зубы и велел пациентке подождать. Вот только чуть позже Калпана попросту побоялась идти к доктору на удаление и теперь не жалеет об этом. Дама называет установленный мировой рекорд главным достижением своей жизни.

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Метки: Индия   в мире   женщина   зубы   книга рекордов гиннесса   рекорд   
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6  комментариев
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308
volvulus Час назад
Даже Леонова обогнала :)
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14k
Artem 9 минут назад
И никакого кариеса..
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34k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
А внизу не проверили? Может там тоже зубы есть.
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3k
Роман Час назад
Херь какая-то..
или все, что выдает поисковик на слово "полидонтия" - фейки?
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25k
ЦСКА Час назад
Блин, как у акулы....
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Alex Chebrikov

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