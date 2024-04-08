Пара, одержимая модификациями тела: "Люди думают, что мы из ада"

Вот уже десять лет Виктор и Габриэла Перальта удерживают рекорд по числу модификаций тела среди пар. В общей сложности они претерпели 91 трансформацию: от татуировок до подкожных имплантов.
Супруги из Аргентины гордятся тем, что попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Виктор регулярно появляется в СМИ благодаря эпатажному виду, который включает в себя шипы на голове, подкожные импланты, пирсинг, заострённые уши, раздвоенный язык, а также множество татуировок, в том числе и на глазах.
Более 95 % его тела покрыто чернилами. Свою первую татуировку (слово f**k) Перальта сделал в 13 лет на пальцах левой руки. С тех пор он одержим модификациями. 52-летний мужчина признаётся, что хочет подражать демону, и в этом его поддерживает супруга.
52-летняя Габриэла вышла замуж за тату-мастера 15 лет назад. В 2014 году они попали в Книгу рекордов Гиннесса, тогда у них насчитывалось 84 модификации. Недавно пара обновила свой рекорд.
"Когда наш рекорд признали, я испытала потрясающие эмоции и гордость от того, что меня наградили за мой жизненный выбор, - рассказывает Габриэла. - Я всегда была верна тому, что мне нравится, ценила свою душу, которая неразрывно связана с искусством. Меня растили бабушка и дедушка, и я жила искусством 24 часа в сутки. Мой дедушка был музыкантом и фотографом, а бабушка - художником. Я росла в окружении искусства".
Виктор добавил: "Мой отец любил рисовать, и я перенял у него эту страсть, а позже стал татуировщиком. Затем появились модификации, и в один прекрасный день Гиннесс нашёл нас и наградил за эту страсть. Я так счастлив и горд, что вместе с женой получил награду".
Виктор, уроженец Уругвая, более 28 лет работает в собственной тату-студии Querubin в Буэнос-Айресе, Аргентина.
"Люди реагируют на нас по-разному: удивление, любопытство и страх. Часто слышим похвалу за смелость и дерзость, ведь мы противостоим обществу, выбирая образ жизни, который так отличается от привычного, и не испытываем при этом никаких опасений", - делятся супруги, которых прозвали "Ангелами ада".
"Мы без предрассудков, просто живём так, как хотим. Мы очень счастливы, и если кто-то задаёт вопросы о нас или нашем образе жизни, мы всегда готовы поговорить или обменяться мнениями, но только при взаимном уважении".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что может сподвигнуть так поменять собственное тело? Насколько надо ненавидеть себя?
Но, бывают и запущенные случаи, когда люди выросли, но так и не повзрослели и не поумнели.. они да, и после 25 лет будут пытаться выделить свою персону как 15 летний школьник. Только вот родителей которые могут это запретить - уже рядом не будет. И кратно комплексу неполноценности и желания внимания окружающих, индивид нанесёт себе татуировок - на лицо, на опу, на плечи, поясницу, на руки.. У дураков мозг обычно не загружен серьёзными мыслями, есть свободные силы и ресурсы чтоб придумать как, где и что на себе размалявать.
словами психиатра говоря, у нормального психически здорового человека не возникает патологическое желание наносить столько "увечий" своему телу, а татуировка или пиресинг с технической точки зрения это всё таки небольшое увечье, когда этого мало, раз, два, в этом нет ничего страшного, но когда человек на постоянно основе это делает, это уже отклонение