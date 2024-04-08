Пара, одержимая модификациями тела: "Люди думают, что мы из ада"

Супруги из Аргентины гордятся тем, что попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Виктор регулярно появляется в СМИ благодаря эпатажному виду, который включает в себя шипы на голове, подкожные импланты, пирсинг, заострённые уши, раздвоенный язык, а также множество татуировок, в том числе и на глазах.

Более 95 % его тела покрыто чернилами. Свою первую татуировку (слово f**k) Перальта сделал в 13 лет на пальцах левой руки. С тех пор он одержим модификациями. 52-летний мужчина признаётся, что хочет подражать демону, и в этом его поддерживает супруга.