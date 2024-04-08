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Пара, одержимая модификациями тела: "Люди думают, что мы из ада"

Пара, одержимая модификациями тела: "Люди думают, что мы из ада"

Автор:
08 апреля 2024 09:26
Сообщество : Искусство
Метки: Перальта   книга рекордов гиннесса   модификация   пара   рекорд   татуировка   
1383
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Вот уже десять лет Виктор и Габриэла Перальта удерживают рекорд по числу модификаций тела среди пар. В общей сложности они претерпели 91 трансформацию: от татуировок до подкожных имплантов.

Супруги из Аргентины гордятся тем, что попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Виктор регулярно появляется в СМИ благодаря эпатажному виду, который включает в себя шипы на голове, подкожные импланты, пирсинг, заострённые уши, раздвоенный язык, а также множество татуировок, в том числе и на глазах.

Более 95 % его тела покрыто чернилами. Свою первую татуировку (слово f**k) Перальта сделал в 13 лет на пальцах левой руки. С тех пор он одержим модификациями. 52-летний мужчина признаётся, что хочет подражать демону, и в этом его поддерживает супруга.

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52-летняя Габриэла вышла замуж за тату-мастера 15 лет назад. В 2014 году они попали в Книгу рекордов Гиннесса, тогда у них насчитывалось 84 модификации. Недавно пара обновила свой рекорд.

"Когда наш рекорд признали, я испытала потрясающие эмоции и гордость от того, что меня наградили за мой жизненный выбор, - рассказывает Габриэла. - Я всегда была верна тому, что мне нравится, ценила свою душу, которая неразрывно связана с искусством. Меня растили бабушка и дедушка, и я жила искусством 24 часа в сутки. Мой дедушка был музыкантом и фотографом, а бабушка - художником. Я росла в окружении искусства".

Виктор добавил: "Мой отец любил рисовать, и я перенял у него эту страсть, а позже стал татуировщиком. Затем появились модификации, и в один прекрасный день Гиннесс нашёл нас и наградил за эту страсть. Я так счастлив и горд, что вместе с женой получил награду".

Виктор, уроженец Уругвая, более 28 лет работает в собственной тату-студии Querubin в Буэнос-Айресе, Аргентина.

"Люди реагируют на нас по-разному: удивление, любопытство и страх. Часто слышим похвалу за смелость и дерзость, ведь мы противостоим обществу, выбирая образ жизни, который так отличается от привычного, и не испытываем при этом никаких опасений", - делятся супруги, которых прозвали "Ангелами ада".

"Мы без предрассудков, просто живём так, как хотим. Мы очень счастливы, и если кто-то задаёт вопросы о нас или нашем образе жизни, мы всегда готовы поговорить или обменяться мнениями, но только при взаимном уважении".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Перальта   книга рекордов гиннесса   модификация   пара   рекорд   татуировка   
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32  комментария
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4k
wwwoffka 1 2 часа назад
Ну, на самом деле, люди думают другое, но им воспитание не позволяет вслух такое говорить.
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6k
hhwost 14 секунд назад
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8k
Marlboro 16 секунд назад
Если вдруг на улице мы встретим вот "это". Как мне, интеллигентному человеку, объяснить детям что это такое. Последний раз был в затруднительной положении, когда в зоопарке обезьяна кушала свои какашки и смаковала.. тут можно сказать - животные. Эти вроде и на обезьян не похожи.
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10k
Доктор 10 минут назад
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17k
Андрей 13 минут назад
Новый фильм ужасов "Сбежавшие из психушки".
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26k
Slawa49 16 минут назад
как то сразу при виде этих двух мдиотов, украина вспомнилась))))
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26k
Slawa49 18 минут назад
два дибила это............это просто пи*зд*ец какой то
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0
Роман 23 минуты назад
"По татуировкам всегда проще опознать тело" Так мой начальник говорил.
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149
SeledkinStar Полчаса назад
Все думают, что [мат]анаты
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43k
Сергей Полчаса назад
Утопить их в общественном дощатом сортире.
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2k
Андрей Полчаса назад
пара просто одержима
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
На самом деле люди думают, что Чикатило или другие маньяки из ада, а эта парочка скорее из дурки.
Что может сподвигнуть так поменять собственное тело? Насколько надо ненавидеть себя?
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42k
Example 6.2.6 38 минут назад
Люди думают, что у вас большой комплекс неполноценности, раз вы не можете выделиться и привлечь к себе внимание, ни умом, ни хорошим делом, ни чем-нибудь ещё, кроме как трансформируя своё тело инородными включениями. Обычно это свойственно подросткам.. они спешат делать татуировки, шрамирование, пирсинг (благо у многих родителей хватает мудрости - запретить ребёнку так поступать).. чаще дети просто начинают одеваться необычно и красится неестественно чтоб выделится из толпы. Потом взрослеют, умнеют, и уже могут привлекать интерес к своей персоне не только вызывающи внешним видом.
Но, бывают и запущенные случаи, когда люди выросли, но так и не повзрослели и не поумнели.. они да, и после 25 лет будут пытаться выделить свою персону как 15 летний школьник. Только вот родителей которые могут это запретить - уже рядом не будет. И кратно комплексу неполноценности и желания внимания окружающих, индивид нанесёт себе татуировок - на лицо, на опу, на плечи, поясницу, на руки.. У дураков мозг обычно не загружен серьёзными мыслями, есть свободные силы и ресурсы чтоб придумать как, где и что на себе размалявать.
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111
Liberman 39 минут назад
Даже в своем высказывании он сюрреалестичен... и почему-то уверен в том, что окружающие разделяют его точку зрения... - психиатр должен работать с такими....
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918
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Почему на фишках разрешён некропостинг говна?
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529
REMM 46 минут назад
а я думаю, что вы из дурдома
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21k
anpetrof 47 минут назад
Два дебила - это сила!
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13k
Copycat 47 минут назад
Я думаю что у них т.н. "беды с башкой"
словами психиатра говоря, у нормального психически здорового человека не возникает патологическое желание наносить столько "увечий" своему телу, а татуировка или пиресинг с технической точки зрения это всё таки небольшое увечье, когда этого мало, раз, два, в этом нет ничего страшного, но когда человек на постоянно основе это делает, это уже отклонение
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10k
vasilykopkov 57 минут назад
Их даже лечить бесполезно...
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50k
Максим Т. Час назад
Люди думают, что вы из зада! Сказочные долб....ы.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2856 постов (2683 в горячем)

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