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Самый долгоживущий человек с пересаженным сердцем попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самый долгоживущий человек с пересаженным сердцем попал в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
12 марта 2024 08:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: книга рекордов гиннесса   пациент   продолжительность жизни   рекорд   сердце   трансплантация   
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Четыре десятилетия назад Берту Янссену диагностировали смертельное заболевание. Врачи сообщили, что проживёт он не более полугода. Однако всё изменила пересадка сердца.

"Я хочу быть примером для людей", - говорит житель Нидерландов.

Берту было 17 лет, когда ему сообщили о кардиомиопатии - заболевании, при котором сердцу трудно перекачивать кровь по организму.

По его словам, он является доказательством того, что после пересадки сердца можно долго жить.

В 1984 году в Нидерландах ещё не проводили операции по пересадке сердца, поэтому кардиолог Альберт Маттарт направил подростка в больницу Харефилд в Англии.

В июне того же года Янссен перенес операцию. Донором стал молодой мужчина, погибший в автокатастрофе.

Операцию по трансплантации провёл всемирно известный кардиохирург Магди Якуб.

"Я считаю этот день более важным, чем свой день рождения", - признаётся Янссен.

Мужчине сейчас 57 лет, он женат, у него двое сыновей, увлекается планерным спортом.

Берт в хорошей физической форме и вполне здоров, но лекарства для сердца вызывают побочные эффекты, поэтому в последние годы ему пришлось сбавить темп.

"Я всё ещё занимаюсь тем, что мне нравится, но уже в другом темпе", - говорит он.

По словам кардиолога Янссена, Каспера Эрлингса, средняя продолжительность жизни пациентов после трансплантации сердца составляет 16 лет.

Книга рекордов Гиннесса официально признала достижение Янссена, прожившего 39 лет и 100 дней после пересадки. Предыдущий рекорд составлял 34 года и 359 дней, его установил канадец Гарольд Сокирка в 2021 году.

"Пациентам, перенёсшим трансплантацию, необходимо вести здоровый образ жизни и быть активными. Именно это и сделал Янссен", - подытожил Эрлингс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: книга рекордов гиннесса   пациент   продолжительность жизни   рекорд   сердце   трансплантация   
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2  комментария
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
на ЗАПАДе сейчас много кто ходит с сердцами "хто на скачЕ-тот Москаль.."...верняк
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