Самый долгоживущий человек с пересаженным сердцем попал в Книгу рекордов Гиннесса

"Я хочу быть примером для людей", - говорит житель Нидерландов.

Берту было 17 лет, когда ему сообщили о кардиомиопатии - заболевании, при котором сердцу трудно перекачивать кровь по организму.

По его словам, он является доказательством того, что после пересадки сердца можно долго жить.