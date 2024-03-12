Самый долгоживущий человек с пересаженным сердцем попал в Книгу рекордов Гиннесса

Четыре десятилетия назад Берту Янссену диагностировали смертельное заболевание. Врачи сообщили, что проживёт он не более полугода. Однако всё изменила пересадка сердца.
"Я хочу быть примером для людей", - говорит житель Нидерландов.
Берту было 17 лет, когда ему сообщили о кардиомиопатии - заболевании, при котором сердцу трудно перекачивать кровь по организму.
По его словам, он является доказательством того, что после пересадки сердца можно долго жить.
В 1984 году в Нидерландах ещё не проводили операции по пересадке сердца, поэтому кардиолог Альберт Маттарт направил подростка в больницу Харефилд в Англии.
В июне того же года Янссен перенес операцию. Донором стал молодой мужчина, погибший в автокатастрофе.
Операцию по трансплантации провёл всемирно известный кардиохирург Магди Якуб.
"Я считаю этот день более важным, чем свой день рождения", - признаётся Янссен.
Мужчине сейчас 57 лет, он женат, у него двое сыновей, увлекается планерным спортом.
Берт в хорошей физической форме и вполне здоров, но лекарства для сердца вызывают побочные эффекты, поэтому в последние годы ему пришлось сбавить темп.
"Я всё ещё занимаюсь тем, что мне нравится, но уже в другом темпе", - говорит он.
По словам кардиолога Янссена, Каспера Эрлингса, средняя продолжительность жизни пациентов после трансплантации сердца составляет 16 лет.
Книга рекордов Гиннесса официально признала достижение Янссена, прожившего 39 лет и 100 дней после пересадки. Предыдущий рекорд составлял 34 года и 359 дней, его установил канадец Гарольд Сокирка в 2021 году.
"Пациентам, перенёсшим трансплантацию, необходимо вести здоровый образ жизни и быть активными. Именно это и сделал Янссен", - подытожил Эрлингс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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